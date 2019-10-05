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مطالب بتحسين ظروف أعوان التنفيذ بقطاع الماء

مطالب بتحسين ظروف أعوان التنفيذ بقطاع الماء
هسبريس من الرباط
السبت 05 أكتوبر 2019 - 04:25

قالت التنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، إنها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة في قطاع الماء، مسجلة، باستياء وقلق كبيرين، ما آلت إليه الأوضاع بعد فشل الإطارات النقابية الوصية على القطاع في تدبير وتسوية ملف حذف السلالم الدنيا وحل الملفات العالقة.

وأمام هذا الوضع، طالبت التنسيقية نفسها في بلاغ لها الإدارة بـ"إعادة النظر في التسوية المجحفة والظالمة بنهجها الحل الترقيعي لملف حذف السلالم الدنيا، الذي لم يرقَ إلى تطلعات أعوان التنفيذ ولم يكن منصفا لهم جميعا".

كما طالب البلاغ ذاته، الذي توصلت به هسبريس، بـ"تحسين الظروف العملية لأعوان التنفيذ، بتحديث وصيانة أجهزة ومقرات العمل والمحطات، وضمان سلامتهم في ظروف أكثر أمنا وأمانا".

ودعت التنسيقية إلى "تحسين الوضع الأجري، بالرفع من قيمة إعانة الكراء والاستفادة من الزيادة الأجرية التي استفادت منها شريحة دون أخرى".

وحث البلاغ نفسه فإن"كافة المستخدمات والمستخدمين عامة، وأعوان التنفيذ بشكل خاص، على رص الصفوف وتوحيد الكلمة والانخراط بشكل مكثف في هذه المحطات النضالية، لإنجاحها حتى تصل الرسالة بشكل واضح وعلني وصريح إلى من يهمهم الأمر".

جدير بالذكر أن التنسيقية عينها سطرت برنامجا احتجاجيا عبارة عن إضراب وطني يومي 7 و8 أكتوبر 2019، وإضراب وطني لأيام 21-22-23 أكتوبر 2019، على أمل تحقيق مطالب المستخدمين.

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