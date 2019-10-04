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كُتّاب وآراء
وزير الصحة يلغي "صفقة 7 ملايير" المثيرة للجدل
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الصحة قد ألغت الصفقة المثيرة للجدل، المتمثلة في اقتناء 18 وحدة متنقلة مختصة في طب العيون وداء السل وتشخيص سرطان الثدي، بعد الأوامر التي وجّهها أناس الدكالي، الوزير الوصي على القطاع، إلى اللجنة الاستثمارية للصفقات العمومية التابعة للوزارة، بغية التحقيق والبحث في مراحل إبرام الصفقة موضوع الجدل.
وحسب مصدر مطلع، فإن الصفقة العمومية حطمت أرقاما قياسية لاقتناء معدات الوحدة الطبية المتنقلة لوزارة الصحة، التي تتشكل من 6 وحدات متنقلة للفحص بالأشعة لداء السل و6 وحدات طبية متنقلة لفحص العيون و6 وحدات طبية متنقلة لأمراض النساء، بحيث رصدت لها اللجنة المكلفة بالصفقات قرابة 7 ملايير.
وأثارت الصفقة، التي تحمل رقم 12/2019/ ق.م.س.ش.ع/ ك. ع، غضب المهنيين في قطاع الصحة، بسبب ما تعتبره الهيئات النقابية بكون المبلغ المرصود للصفقة العمومية "مبالغ فيه"؛ وهو ما دفع اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة إلى إلغاء هذه الصفقة التي تنافست عليها مجموعة من الشركات.