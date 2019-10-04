"أونسا" يتلف أطنانا من البطاطس الضارة ببركان‎

هسبريس من الرباط

قامت المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بالجهة الشرقية، بحضور ممثلي السلطات الإقليمية والدرك الملكي، بإتلاف 136 طنا من البطاطس ببركان.

العملية تمت، وفق ما ورد في بلاغ للمكتب، توصلت به هسبريس، بعدما أظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت عليها بأنها تحتوي على مبيدات فلاحية غير مرخصة على البطاطس.

وبالموازاة مع عملية الإتلاف، جرى تحرير محاضر المخالفة في حق المعنيين وإحالتهما على القضاء، تورد المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية.

وتدخل هذه العملية، يقول البلاغ، في إطار برامج الرصد ومراقبة استعمال المبيدات بالخضر والفواكه، حيث قامت المصالح المعنية للمكتب ببركان بأخذ عينات من البطاطس مخزنة بمستودعات مرخصة وأخرى مخزنة خارج هذه المستودعات من أجل إخضاعها للتحاليل.

وأظهرت النتائج المخبرية أن البطاطس المخزنة بالمستودعات المرخصة مطابقة وتحترم المستويات المسموح بها من بقايا المبيدات؛ في حين أن تلك المخزنة خارج هذه المستودعات خضعت للمعالجة بمبيدات زراعية غير مرخصة على البطاطس.

وأكد "أونسا" أنه يقوم بتكثيف عمليات المراقبة على الفواكه والخضر، وأن هذه العملية لن تقتصر فقط على الجهة الشرقية وحدها؛ بل تشمل جميع جهات المملكة.