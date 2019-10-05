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الرئيسية | مجتمع | جمعية تسجل ابتزاز مغربيات لأزواجهن بطلب "المال مقابل الفراش"

جمعية تسجل ابتزاز مغربيات لأزواجهن بطلب "المال مقابل الفراش"

جمعية تسجل ابتزاز مغربيات لأزواجهن بطلب "المال مقابل الفراش"
هسبريس - محمد الراجي
السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:00

كشف فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف النسوي، عن معلومات صادمة بخصوص أنواع العنف الذي يتعرض له الرجال على أيدي زوجاتهن، والذي يصل حدّ "الابتزاز الجنسي" والعنف المادي والمعنوي.

يسرد الهمزي تفاصيل مظاهر العنف الذي تذيقه بعض النساء لأزواجهن، موضحا "هناك نساء يشترطن على أزواجهن مقابلا ماليا، مقابل ممارسة الحق الشرعي، حيث وردت علي حالات أزواج طلبت منهم زوجاتهن مبالغ تراوحت بين خمسمائة درهم وخمسين درهما".

ويبدو أن العنف الذي يتعرض له الرجال على أيدي النساء موجود في المغرب، إذ أفاد فؤاد الهمزي بأن الجمعية المغربية للرجال ضحايا العنف النسوي تستقبل يوميا مكالمات هاتفية من رجال معنَّفين، تصل، أحيانا، إلى أزيد من عشرين حالة في اليوم، كما هو الحال يوم الأحد الماضي، حيث توصلت الجمعية باثنتين وعشرين مكالمة.

وتهدف الجمعية سالفة الذكر إلى "إظهار عيوب بعض النساء، اللائي يمارسن العنف ضد الرجال"، حسب تعبير رئيسها في تصريح لهسبريس، وزاد موضحا "العنف الممارَس على الرجال كان طابوها، واليوم بفضل الجمعية أصبح الرجال يتحدثون عن العنف الممارس ضدهم".

وعلاوة على العنف القائم على "الابتزاز"، يتعرض الرجال أيضا إلى العنف اللفظي، وإلى أنواع أخرى من العنف يَعتبرها الهمزي خطرة؛ مثل إقدام الزوجة على إلحاق الأذى بنفسها، حيث تعمد إلى الحصول على شهادة عجز طبية، وترفع شكاية ضده إلى النيابة العامة، وهناك نساء أخريات، يردف المتحدث، يرفعن دعاوى النفقة ضدّ أزواجهن على الرغم من أنهن يُقمن معهم في بيت الزوجية.

بدورها، قالت بشرى شفيق، مستشارة بالجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف النسوي، إنّ العنف ضدّ الرجال موجود فعلا في المغرب، وأنّ سبب عدم بروزه بقوة هو أن الرجال لم يكونوا يجرؤون عن الحديث عنه في الماضي، "إذا من المستحيل أن يصرح الرجل بأنه يتعرض للعنف من طرف المرأة".

وأوضحت الفاعلة الجمعوية ذاتها أنّ الرجال يتعرضون بشتى أنواع العنف على أيدي زوجاتهم، من عنف جنسي ولفظي ومعنوي، وكذا العنف الجسدي، حيث تستعين الزوجة بإخوتها لتعنيف زوجها.

وترى المتحدثة ذاته أن مدونة الأسرة ساهمت في جعل النساء يستقوين على الرجال، حيث تتخذ المرأة مسألة النفقة لتحمّل الرجل فوق طاقته، واستغلالها للشواهد الطبية للادعاء بأنها تعرضت للعنف على يد زوجها، وهي حالات تؤكد شفيق أنها عاينتها شخصيا، وزادت موضحة "المدونة خلّات العيالات طاغيات على الرجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:10
وترى المتحدثة ذاته أن مدونة الأسرة ساهمت في جعل النساء يستقوين على الرجال، حيث تتخذ المرأة مسألة النفقة لتحمّل الرجل فوق طاقته، واستغلالها للشواهد الطبية للادعاء بأنها تعرضت للعنف على يد زوجها،
برافو سيدتي. هادشي كاين 100 في 100. الدوله عارفاه وعارفين بأن نسبة الطلاق ربما الثلث حتى النصف وليني خاصنا الغرب يكون راضي علينا كي نحتمي به للتسلط على الشعب.
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23
2 - Samir السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:10
"فاظفر بذات الدين تربت يدك" و"اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" هذه هي الخلاصة في البحث عن شريك(ة) الحياة
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20
3 - ولد البلاد السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:11
هؤلاء ليسوا رجال بل أشباه رجال....كاين مشكل مع الزوجة هناك حلان لا ثالت لهما : إما الطلاق او الزواج بامراة اخرى اصغر و اجمل......
او ضرب الزوجة ضربا غير مبرح حتى تشد الطريق........
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3
4 - لن أتزوج بمغربية السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:12
هذه نتيجة حقوق المرقة وما خفي أعظم وهناك نساء يقومون بتمثيل جريمة الإختطاف وطلب فدية من زوجها كما قيل في جريدة هسبريس هذا الأسبوع وكثير ما يقال....
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13
5 - Assistante sociale السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:13
من نيتكوم راه كترة الهم تاتظحك
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0
6 - jawad السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:13
المال مقابل الفراش واقع لا يُعلى عليه قبل الزواج و أثناء الزواج. أنا رجل متزوج و لابد أن أشترى هدايا قبل...
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11
7 - احمد السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:14
تحية كبيرة لسي فؤاد الله الحمد لله اصبحت لنا جمعية للدفاع عنا اول مرة اسمع بذلك الان يمكن للرجال المعنفين ان يتصلوا بالجمعية باش اوقفوا النساء المتعجرفات عند حدهن .
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9
8 - dokalli السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:14
الرجال يتاءلمون في صمت اما المراءة دمعة واحدة كولشي غادي اتعاطف معاها
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19
9 - طارق 004 السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:14
إذا كان الأمر كذلك يا أختاه فاعلمي ان زوجك سيبحث عن غيرك لكي يعطيها المال وبالتالي فأنت الضائعة اللهم أحشرنا مع العلماء والمثقفين لا مع الجهال
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10
10 - رياض السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:15
امر غريب فعلا،الحق الشرعي مقابل المال،او بمعنى اصح الدعارة بغلاف شرعي،اصبحت ارى اشياءا غريبة لم اعهدها.
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12
11 - المتتبع السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:15
اذا وصلت الدناءة بزوجة تطلب من زوجها مقابلا ماديا في الممارسة الجنسية التي هي حقه الشرعي فهذا قمة الانحطاط الخلقي والزوج الذي يقبل بذلك ليس برجل ولا زوج ولا ذكر
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12
12 - أستاذ الاجتماعيات السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:15
هذه نتيجة حتمية و طبيعية لمسلسل، إمتد لعقود، لتجهيل و تكليخ و تشييء المرأة، بحرمانها من حقوقها الأساسية في التعليم و الصحة، و في نفس الوقت منحها حرية مطلقة، دون وعي منها بمفهوم الشرف أو الكرامة، فتعتقد أنها حققت المستحيل، و تجعل من الرجل عدوا يجب قهره، رجل لا يريد منها سوى الجسد حسب إعتقادها.
إن المرأة المغربية اليوم، مثلها في ذلك مثل الرجل، كائن متخلف، تفهم منظومة حقوق الإنسان بشكل مشوه، و بالتالي تصبح المساواة عندها إمتيازا و تفوقا على الرجل، و تصبح الكرامة عندها هي كل فنون قهر الرجل و إستغلاله، و تصبح الحرية عندها، تمردا على القيم و الدين و سلطة الرجل.
طبعا لا أعمم، النساء (طوب و حجر)، لكن الحجر أكثر من الطوب.
و لا حول و لا قوة إلا بالله.
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13 - الفيلسوف السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:16
في مثل هذه القضايا يجب أن يكون القاضي حكيما و ذكيا كي يحدد بدقة الطرف المتضرر...
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2
14 - زوجة رجل السبت 05 أكتوبر 2019 - 12:16
لي كانت تشطح مغتنسى هزة لكتف
والفاهم يفهم
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17
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