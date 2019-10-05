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كُتّاب وآراء
جمعية تسجل ابتزاز مغربيات لأزواجهن بطلب "المال مقابل الفراش"
كشف فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف النسوي، عن معلومات صادمة بخصوص أنواع العنف الذي يتعرض له الرجال على أيدي زوجاتهن، والذي يصل حدّ "الابتزاز الجنسي" والعنف المادي والمعنوي.
يسرد الهمزي تفاصيل مظاهر العنف الذي تذيقه بعض النساء لأزواجهن، موضحا "هناك نساء يشترطن على أزواجهن مقابلا ماليا، مقابل ممارسة الحق الشرعي، حيث وردت علي حالات أزواج طلبت منهم زوجاتهن مبالغ تراوحت بين خمسمائة درهم وخمسين درهما".
ويبدو أن العنف الذي يتعرض له الرجال على أيدي النساء موجود في المغرب، إذ أفاد فؤاد الهمزي بأن الجمعية المغربية للرجال ضحايا العنف النسوي تستقبل يوميا مكالمات هاتفية من رجال معنَّفين، تصل، أحيانا، إلى أزيد من عشرين حالة في اليوم، كما هو الحال يوم الأحد الماضي، حيث توصلت الجمعية باثنتين وعشرين مكالمة.
وتهدف الجمعية سالفة الذكر إلى "إظهار عيوب بعض النساء، اللائي يمارسن العنف ضد الرجال"، حسب تعبير رئيسها في تصريح لهسبريس، وزاد موضحا "العنف الممارَس على الرجال كان طابوها، واليوم بفضل الجمعية أصبح الرجال يتحدثون عن العنف الممارس ضدهم".
وعلاوة على العنف القائم على "الابتزاز"، يتعرض الرجال أيضا إلى العنف اللفظي، وإلى أنواع أخرى من العنف يَعتبرها الهمزي خطرة؛ مثل إقدام الزوجة على إلحاق الأذى بنفسها، حيث تعمد إلى الحصول على شهادة عجز طبية، وترفع شكاية ضده إلى النيابة العامة، وهناك نساء أخريات، يردف المتحدث، يرفعن دعاوى النفقة ضدّ أزواجهن على الرغم من أنهن يُقمن معهم في بيت الزوجية.
بدورها، قالت بشرى شفيق، مستشارة بالجمعية المغربية للدفاع عن الرجال ضحايا العنف النسوي، إنّ العنف ضدّ الرجال موجود فعلا في المغرب، وأنّ سبب عدم بروزه بقوة هو أن الرجال لم يكونوا يجرؤون عن الحديث عنه في الماضي، "إذا من المستحيل أن يصرح الرجل بأنه يتعرض للعنف من طرف المرأة".
وأوضحت الفاعلة الجمعوية ذاتها أنّ الرجال يتعرضون بشتى أنواع العنف على أيدي زوجاتهم، من عنف جنسي ولفظي ومعنوي، وكذا العنف الجسدي، حيث تستعين الزوجة بإخوتها لتعنيف زوجها.
وترى المتحدثة ذاته أن مدونة الأسرة ساهمت في جعل النساء يستقوين على الرجال، حيث تتخذ المرأة مسألة النفقة لتحمّل الرجل فوق طاقته، واستغلالها للشواهد الطبية للادعاء بأنها تعرضت للعنف على يد زوجها، وهي حالات تؤكد شفيق أنها عاينتها شخصيا، وزادت موضحة "المدونة خلّات العيالات طاغيات على الرجال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
برافو سيدتي. هادشي كاين 100 في 100. الدوله عارفاه وعارفين بأن نسبة الطلاق ربما الثلث حتى النصف وليني خاصنا الغرب يكون راضي علينا كي نحتمي به للتسلط على الشعب.
او ضرب الزوجة ضربا غير مبرح حتى تشد الطريق........
إن المرأة المغربية اليوم، مثلها في ذلك مثل الرجل، كائن متخلف، تفهم منظومة حقوق الإنسان بشكل مشوه، و بالتالي تصبح المساواة عندها إمتيازا و تفوقا على الرجل، و تصبح الكرامة عندها هي كل فنون قهر الرجل و إستغلاله، و تصبح الحرية عندها، تمردا على القيم و الدين و سلطة الرجل.
طبعا لا أعمم، النساء (طوب و حجر)، لكن الحجر أكثر من الطوب.
و لا حول و لا قوة إلا بالله.
والفاهم يفهم