أخصائية نفسية توصي بالضحك والسفر لمواجهة ضغوطات الحياة

صالح الخزاعي

ينظّم المهتمون بالميدان الطبي والنشطاء في الحقل الجمعوي، بين الفينة والأخرى، أنشطة متنوعة لتسليط الضوء على بعض الأمراض بمناسبة حلول المناسبات السنوية المرتبطة بها، كاليوم العالمي للثلاسيميا (اليوم الأول من ماي)، واليوم العالمي للسكري (14 نونبر)، واليوم العالمي للسل (24 مارس)، واليوم العالمي للسيدا (فاتح دجنبر)، واليوم العالمي لمرض الجذام (31 يناير)، وغيرها.

حضور واحتفال محتشمان

وإذا كانت المناسبات العالمية المذكورة تحظى بالاهتمام بدرجات متباينة، بحسب خطورة المرض وعدد المصابين به ودرجة انتشاره في بلد ما، من خلال تنظيم أنشطة تحسيسية وأخرى تشخيصية للإحاطة بالداء ووضع حد لانتشاره أو القضاء عليه نهائيا، فإن الاهتمام والاحتفال بـ"اليوم العالمي للصحة النفسية"، الذي يصادف اليوم العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة، ما يزال محتشما رغم أهميته، ويكاد يكون غائبا في أجندة النشطاء في ذلك المجال.

ويعتبر اليوم العالمي للصحة النفسية مناسبة لتسليط الضوء على الشقّ النفسي الذي لا يقل أهمية عن باقي الجوانب المكونة لشخصية الإنسان، وتزداد أهمية الموضوع حين يتم الحديث عن الحالات المرضية المرتبطة بدرجات معينة من الخوف والاكتئاب والقلق والأرق والرّهاب والوسواس القهري والتوتر والهوس والفصام و"الفوبيا" وباقي الاضطرابات النفسية، غير أن المناسبة السنوية تمرّ عادة دون إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها.

علامات الاختلال النفسي

سامية قُدِير، أخصائية نفسية بخريبكة، قالت إن "الحديث عن الصحة النفسية يحيلنا في البداية إلى الحالة الطبيعية المرتبطة بالتعبير عن المشاعر، سواء كانت فرحا أو توترا أو غضبا أو خوفا، وذلك حسب الموقف والحالة النفسية التي يتواجد عليها الإنسان"، مشيرة إلى أن "التعبير عن المشاعر حق، إلا أن الاختلال النفسي يبدأ حين يبلغ التعبير عن تلك المشاعر مستويات غير طبيعية، وعلى سبيل المثال، يُعتبر الغضب شعورا عاديا، ثم يصير مشكلا نفسيا إذا بلغ درجة العنف الذي يضر بصاحبه أولا ثم بالأشخاص المحيطين به".

وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "من أهم علامات الاختلال النفسي تحوّل الشخص من طبعه الاجتماعي وتواصله العادي مع الآخرين إلى حالة يكون فيها قليل أو منعدم الابتسامة ويغلب عليه الحزن، ويضعف تواصله مع المحيطين به، ويميل إلى العزلة أكثر، وتقلّ شهيّته، ويختلّ نومه"، مؤكدة أن هذه "المؤشرات بمثابة ناقوس خطر، ومن الضروري حينها اللجوء إلى أخصائي نفسي لتجاوزها، خاصة إذا تعلق الأمر بالاكتئاب وما يرافقه من مشاكل داخل البيت وفي العمل وغير ذلك".

الاشتغال على الذات أوّلا

وأوضحت سامية قدير أن "المحافظة على الصحة النفسية هي مسؤولية شخصية، وكل شخص مطالب ببذل مجهود للحفاظ على توازنه النفسي، انطلاقا من تبنّي الأفكار الإيجابية التي تمنح المرء طاقة للتغلب على السلبيات والتعامل مع الأفراح ومواجهة الأحزان والمشاكل"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "ما تقوم به المؤسسات والبرامج الصحة والاجتماعية في هذا الإطار يُعتبر تدخّلا مساعدا فقط، حيث لا يمكن لتلك البرامج إخراج المريض من حالته النفسية إذا لم يخضع لعلاج نفسي يقوم أساسا على الاشتغال على الذات".

وعن النصائح الكفيلة بالمحافظة على الصحة النفسية، أشارت الأخصائية النفسية إلى "ضرورة خلق توازن في الحياة، لأن الإنسان يقضي معظم أوقاته في العمل، ومن المفروض أن يوزع باقي الأوقات على باقي مناحي الحياة الاجتماعية"، مضيفة أنه "بالنظر إلى الجدية والتوتر والمشاكل التي يعيشها الإنسان في العمل، يُعتبر الضحك مهما لأنه يساهم بشكل كبير في خلق التوازن والمحافظة على الصحة النفسية"، خاتمة كلامها بالتأكيد على ضرورة "التنويع بين الجدية والضحك والرياضة والسفر والمطالعة وممارسة الهوايات".