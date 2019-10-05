دروس برنامج محو الأمية تنطلق بمساجد المملكة

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الشروع في تأطير دروس المستويين الأول والثاني من برنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والأنترنيت برسم الموسم الدراسي 2019- 2020، ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة، في بلاغ، لكافة الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، أنه سيشرع في تأطير هذه الدروس بمساجد المملكة المفتوحة لهذا الغرض، وبثها على القناة السادسة.

ووفق حصيلة أعدتها مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، فإن عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنت بمستوييه برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بلغ 314 ألف و854 مستفيد.

وأوضحت حصيلة برنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنيت برسم الموسم الدراسي 2018-2019، التي صدرت بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية الذي يصادف 13 أكتوبر من كل سنة، أن الوزارة استهدفت في بداية الموسم الدراسي 2018-2019 ضمن مخططها التنفيذي تسجيل 300 الف مستفيد، وتمكنت من تسجيل 314.854 مستفيدا بنسبة إنجاز الهدف بلغت 104.95 بالمائة، تمثل نسبة الإناث منهم 96.16 بالمائة. وبلغت نسبة المسجلين في الوسط القروي 45.20 بالمائة.