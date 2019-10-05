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الرئيسية | مجتمع | البحر يواصل لفظ الجثث .. والسراغنة تودع ضحايا "فاجعة زناتة"

البحر يواصل لفظ الجثث .. والسراغنة تودع ضحايا "فاجعة زناتة"

البحر يواصل لفظ الجثث .. والسراغنة تودع ضحايا "فاجعة زناتة"
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:00

ما زالت مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثث الشباب الذين لقوا مصرعهم غرقا في عرض البحر بعدما حاولوا الوصول إلى "الفردوس الأوروبي" على متن زورق مطاطي.

فقد لفظت مياه البحر بشاطئ زناتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثة جديدة لشاب كان ضمن ضحايا الهجرة السرية، تم انتشالها من طرف بعض المنقذين وعناصر الوقاية المدنية، ونقلها إلى مستودع الأموات قصد التشريح لتحديد هوية الهالك، وتسليمها إلى أسرته قصد الدفن.

وبالرغم من مرور أسبوع على هذه الفاجعة التي هزت منطقة زناتة، فإن مياه المحيط ما تزال تلفظ في كل يوم عددا من الجثث، علما أن الحديث يجري عن أن 56 "حراڭا" كانوا على متن الزورق المطاطي الذي انقلب في عرض البحر.

وإلى حدود اليوم، بلغ عدد الجثث المنتشلة 22، ضمنها 16 جثة لشبان من إقليم قلعة السراغنة جرى دفنهم خلال الأيام الماضية، آخرهم شاب يدعى "ياسين. ب" الذي ووري جثمانه الثرى بدوار أولاد جابر بأولاد الشرقي.

وحل عدد من أفراد أسر الضحايا، منذ الاثنين الماضي، بشاطئ النحلة من أجل معرفة مصير أبنائهم، حيث عمّ الحزن المكان وكان البكاء سيد الموقف، فيما ظل آخرون في حسرة كبيرة بجانب الشاطئ يترقبون لفظ البحر لجثث أقاربهم للعودة بها إلى مناطق سكناهم قصد دفنها.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها في إقليم قلعة السراغنة، قد نظمت مساء الخميس الماضي وقفة تضامنية مع عائلات المفقودين، نددت خلالها بسياسة الحكومة وتهميشها لأبناء الإقليم ودفعهم إلى ركوب قوارب الموت في مغامرة للوصول إلى الضفة الأخرى قصد تحسين ظروفهم الاجتماعية.

وقد بلغ عدد الموقوفين ضمن أفراد هذه العصابة المنظمة للهجرة السرية التي تسببت في هذه الفاجعة ثمانية أشخاص، أحيلوا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سيتابعون بتهمة تكوين شبكة إجرامية والاتجار بالبشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - هشام السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:14
السلام عليكم اللهم أرحم الشهداء وأرزق أهلهم الصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون
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14
2 - Hmida السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:18
Ceci est le résultat de l'économie de rente. Ceci est le résultat de la politique de bricolage, ceci est le résultat de la politique d 'exclusion, ceci est le résultat de la négligence de notre système éducatif ber notre système de santé. Ceci est le résultat de la non Justice dans ce pays. Ceci est le résultat de la mauvaise gouvernance
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21
3 - هيتم السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:19
الله ياخد الحق فلي كان سباب والله يصبر والديهم مساكن
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17
4 - السايسي السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:20
يواصل البحر لفظ الجثث عليهم رحمة الله والصبر لذويهم ومافيا المحروقات تستغل هموم المواطنين وعوض التراجع الزيادة احسن الم ينشر انه لما تم رفع الدعم كان برميل النفط ب 56 د برنت ب62 د وكان ثمن الكازوال 7د وسنتيمات ولما بلغ 79د برنت 86و89د ثمن الكازوال 9دو90 سنتيما ولما تراجع الى 50د برنت56 د صرح الداودي انه يصعب تحديد الثمن نظرا لتقلبات السوق العالمي ورغم انه كان يتارجح مابين 50و56دبرنت56و61د فكان التراجع بسنتيمات معدودة ريثما يالف القطيع والمداويخ خطة المافيا واليوم بالضبط برميل النفط 52دبرنت 57 اعني اقل من الثمن الدى كان عليه لما رفع الدعم وتم تسجيل ارتفاع الكازوال اصبح ب 9دو85سنتيما في نظركم اليس هذا منكر اين الفايسبوكيون وحماية المستهلك انتصرت المافيات في العقار في المحروقات وفي وفي وهل من رادع لهؤلاء ام انتظرو تسقيف الداودي الذي عبر عنه من سنين مصيبة ابتلاء لاحول ولا قوة الا بالله
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13
5 - de casa السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:20
ALLAH Y Rhmhom Dieu soit avec leur proches
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2
6 - ارا شي بلاغ السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:20
عندما تسمع اقوال السياسيين هناك من يقول ان المغرب مافيهش الفقر وهناك من يقول المغرب افضل من فرنسا و هناك من يقول ان المغرب به فرص هائلة للشغل والقناة الاولى تقول ان المغرب اصبح من الدول الرائدة في جميع المجالات ولكن حال الشعب يقول بوجود عدد هائل من البطالة والفقر وتدهور الصحة والتعليم والبنيات التحتية والدليل تصنيف المغرب في اسفل التنمية البشرية بينما الشعب يموت هربا من هدا البلد المسؤولون يعددون الانجازات التي لا توجد الا في مخيلتهم
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16
7 - عادل السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:21
الدولة مشغولة بالمهداوي وبوعشرين والريسوني وبكل مواطن شريف يقول كلمة حق في هذا البلد. الشعب بدا كيفيق
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22
8 - مواطن السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:25
" فيما ظل آخرون في حسرة كبيرة بجانب الشاطئ يترقبون لفظ البحر لجثث أقاربهم للعودة بها إلى مناطق سكناهم قصد دفنها."
عوض ان ينتظر الاباء و الامهات اولادهم في حفلات التخرج او بعد اول ايام العمل , ها هم الان لا ينتظرون سوى جثث ابنائهم من اجل القاء نظرة اخيرة على وجوههم و تسليمها للارض...
لك الله يا وطني
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14
9 - عز الدين حضري السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:31
بقدر ما يتحمل السياسيون والمسؤولون عن الوضع العام نصيبهم الكبير من المسؤولية، فإن الشباب ليس بريئا من المسؤولية عن حاله. فأفكار الشباب وطموحاته غير الواقعية، وحلمه بالثراء السريع من دون بذل جهد في تحقيقه، وتوهماته عن العيش في الغرب، باعتباره جنة الله على أرضه، هي السبب الذي يجعله يتهافت، تهافت الفراش على النار.. على "الحرقة"، وكأنها الحل السحري لكل الفقر والضيق والقلق والكبت والعزوبية التي يعاني منه الشباب.. فتراه يتدبر مبلغا من المال ويركب قاربا يوصله في غمضة عين إلى جنة السعادة والرضوان، حيث لا يجوع ولا يعرى، ولا يظمأ فيها ولا يضحى، كما يتوهم أو يظن..اللهم ارحمهم والله يسر أمور هذه البلاد والعباد لما فيه كل خير...
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2
10 - الاسم السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:36
الوضع أصبح مزريا بالمغرب حدّ البكاء
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10
11 - العنصرية المغربية السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:38
بالامس جرفت الامطار سبعة اشخاص باقليم تارودانت وما جاوره فاقيمت الدنيا ولن تقعد وانشات الدولة صندوقا لاسعاف الفياضانات وتجند كل المغرب لانقاد هؤلاء واليوم حوالي ستين غريقا من اقليم قلعة السراغنة دهبوا ضحية التهميش والفقر ولا احد تجند لتغيير واقعهم او للاهتمام بشؤونهم لان لعروبية لم يعد مرغوب فيهم كسواسة هل هده عدالة
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-1
12 - SAID M السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:39
رحم الله أبناءنا واسكنهم فسيح جناته رزق دويهم الصبر والسلوان. إن فاجعة زناتة ليس هي الأولى بل آلاف الشباب قضوا في البحر دون التصدي لهذه الظاهرة من طرف الدولة بقيت تعد الضحايا فقط. أين الحل إنهم أبناؤنا وفلذات أكبادنا فبفعبل السياسة التعليمية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها الفاشلة المبنية على سياسة الريع والفساد انعدام التشغيل وتفعيل السياسة الجهوية المبنية على الحكامة الهادفة والاهتمام بطموحات الشباب وتوفير فرص الاستثمار فيهم تولد هذه المآسي الأليمة حيث تدفع الشباب وحتى الأطفال إلى التفكير في الهجرة بحثا عن حياة أفضل أو عن من يحتضنهم.
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4
13 - nourdine ss السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:40
الدنب ديالهم بغاو عيشة زوينة مستشفى زوين عيش كريم حقوق وزيد وزيد...الشكوى للله سبحانه فللي كان سباب
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5
14 - nabil السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:47
شاطئ النحلة او شاطئ عين السبع من اخطر الشواطئ المغربية غرقا , في هذا المكان غرق احد اقاربي في السنوات الماضية كان رحمه الله يلعب كرة القدم وعندما دخل البحر النحلة جذبته الامواج القوية ,وهناك بئر عميق داخل البحر غرق فيه وهناك شبابيك للصيد السمك داخل البحر فكانت هي السبب عدم خروجه من البحر لمدة اسبوع,
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0
15 - Salim السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:58
المعلق9: من وجهة رايي تعليقك صائب 100/100
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16 - بركان السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:00
الدولة تتحمل كامل المسؤولية. لم تستطيع ان توفر السمك للمغاربة لكنها توفر المغاربة للسمك. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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17 - ادريس السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هاته العايلات ان ياخدو هاد الجثث ووظعها أمام البرلمان ولو لي دقيقه
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18 - مرايا السبت 05 أكتوبر 2019 - 15:11
كل واحد خلص 2.5 مليون بخاطرو,كون وصلو هيكون كلشي فرحان هوما وعائلاتهم لي تتقول حنا فقرا وما كناش عارفينهم غادين ,الحراك فايت حرك بزاف من السراغنة ومن شاطئ زناتة وكلشي كان باغي يمشي معاه وبزربة ولا مجرم والحكومة هي السبب هههه بزاف المعامل سدات حيت تتشريو سلعة الشينوا وتركيا ومصر وتونس … باغين الخدمة شريو صنع مغربي او سكتو
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