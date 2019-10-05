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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يحتجون أمام البرلمان على "إعفاءات أُطر العدل والإحسان"

حقوقيون يحتجون أمام البرلمان على "إعفاءات أُطر العدل والإحسان"

حقوقيون يحتجون أمام البرلمان على "إعفاءات أُطر العدل والإحسان"
هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)
السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:00

في إطار برنامج "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية" نظمت جماعة العدل والإحسان، الْيَوْمَ السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، شارك فيها لفيف من أعضاء "الجماعة" وحقوقيون مغاربة، بحضور وجوه إسلامية وأخرى يسارية.

وتقول جماعة العدل والإحسان إن 17 من أعضائها تم "توقيفهم عن العمل في مؤسسات التربية والتعليم، أغلبهم مدراء وحراس عامون. ويتعلق الأمر، حسب قيادات العدل والإحسان، بـ"حملة ثانية من الإعفاءات شملت أطرا تربوية وإدارية".

ورفع المحتجون شعارات رافضة لقرار السلطات توقيف أُطر العدل والإحسان، واصفة حملة التوقيفات هاته بـ"المهزلة". وردد المحتجون شعارات من قبيل "المخزن مالك مخلوع، الانتماء حق مشروع" و"لا لا ثم لا، إعفاءات المهزلة"، و "هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة".

وقال نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، محمد الحمداوي، إن هذه الوقفة "تأتي للتضامن مع الأطر الذين تم إعفاؤهم مؤخرا، والمنتمون إلى جماعة العدل والإحسان"، موردا أن "قرار الإعفاء لم يكن قانونيا وفِيه ظلم وشطط في استخدام السلطة".

ووصف المسؤول ضمن التنظيم ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قرار توقيف عشرات من أُطر العدل والإحسان بـ"السياسي والظالم والتعسفي"، موردا أن "الجميع يشهد بكفاءة هؤلاء الموقوفين، إذ وجب على الدولة أن تكرمهم لا أن تعفيهم من مهامهم".

من جهته، قال الحقوقي والناشط اليساري فؤاد عبد المومني إنه "كان ينتظر من السلطة أن تتراجع عن قرار توقيف أطر إدارية تنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، وهو ما لم يتحقق، ودفع إلى تنظيم وقفة الْيَوْمَ".

ووصف المومني حملة الإعفاء التي شملت أُطر الجماعة بـ"السلوك السلطوي المنافي للقانون والدستور"، مبرزا أن "الإعفاء كان مبررا لتعامل السلطات مع الجماعة الإسلامية".

وأورد الحقوقي في تصريح لجريدة هسبريس: "هؤلاء الموقوفين تعرضوا للطرد بشكل مقيت وبعيد عما يفرضه القانون"، مشيرا إلى أن "الدولة ترفض الأصوات المزعجة، وفي مقدمتها جماعة العدل والإحسان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الرجل العظيم السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:10
مكاين لاش اديرو مظاهرة ياك عندهم غير تكليف وشافوهم ماشي فالمستوى عفاوهم وزيديون كيقولو بلي الادارة و الحراسة العامة فيها غير تمرا علاش بقا فيهم الحال . انا في نظري خاص شي واحد لا يومن بالتوجهات ديال الدولة مخاص خدم كاع معاها . ماشي تخلصك الدولة و تكن ضدها حرام .
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-8
2 - بحراوي السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:13
"الدولة ترفض الأصوات المزعجة، وفي مقدمتها جماعة العدل والإحسان".
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4
3 - متابع السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:17
لا لتوظيف الديني فيما هو سياسي...الجماعة تستقطب التلاميذ القاصرين من المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية بشهادة أطرها أنفسهم...المشكل أن هؤلاء التلاميذ قاصرون و يتم توظيفهم في خدمة المشروع السياسي للجماعة...أتباع الجماعة في آخر المطاف هم مغاربة لهم حقوق في هذا الوطن، لكن بعض الممارسات هي التي أسقطتهم من أعين المغاربة.
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5
4 - Rachid السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:22
هادشي لي خاص يكون ، فافراد هاته الجماعة متغلغلون في سلك التعليم و نرى نتاءج هذا التغلغل ، فهم الذين يدعون داءما الى الاضرابات بالاضافة لعدم قيامهم بواجبهم على اكمل وجه دون اغفال محاولاتهم جدب اتباع جدد لتنضيمهم الخرافي و كل هذا في سبيل خلق احتقان ضد الدولة من اجل السيطرة و تحقيق قومتهم المنامية. بللتالي وجب طرد كل المنتمين اليها .انشري يا هسبريس .
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5 - حسن التادلي/ متصرف السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:22
ان يصف المعفيون انفسهم بالكفاءات فهذا يدخل ضمن المقولة الشعبية شكون زغرد ليك آلعروسة ...
اما ما يجب ان يعلمه عامة الناس عن الاعفاءات فهو ان هذه الاخيرة لا تتعلق بالعزل اي قطع الارزاق ... ابدا. هي إعفاء فقط من منصب من المسؤولية ..كمدير او حارس عام مثلا مع بقاء الموظف متمتعا في كافة حقوقه كموظف ..... وطبعا فالادارة تتمتع بالسلطة التقديرية في التعيين في مناصب المسؤولية حسب متطلبات كل قطاع .... فمثلا لا يمكن للادارة ان تعين رجل سلطة من العدل و الاحسان او رئيسا لقسم الشؤون الداخلية ، وهو الحزب غير المعترف به ....
و كذلك الشأن إن قررت الادارة ان اعضاء الجماعة لا يصلحون لتربية الاجيال الصاعدة ...فذلك من حقها .... خاصة إذا كان هذا الحزب غير المعترف يتبنى افكارا متطرفة.
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6 - ابن طنجة السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:25
النظام المغربي يعتبر جماعة العدل والاحسان جماعة محظورة تقوم بأنشطة وأعمال سرية في بيوتها خارج القانون فعمل على تشميع البيوت لمنع أي تجمعات سرية ويتهمها النظام بتأجيج الاحتجاجات والمظاهرات في كل ربوع المغرب فعمل على طرد أطرها
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7 - الهبري السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:26
ستبقى جماعة العدل والاحسان حجرة عطراء للدولة
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8 - عابر السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:27
لست ادري أي ميدان لا يتشكى بالبلاد ولا أي قوم راظيون عن الوضعية؟
الكل يشكي ويبكي ويتطاول على هده الحكومة المشؤومة
الا يوجد منهم رجل عاقل؟ لم يعد للحياة أي لذة بين جدران الحي أو بالمقهى المهم الكل غاضب والسبب هو غلاء العيش وقلة الحيلة والحكومة تقول ان المغرب افظل من فرنسا لست ادري أي فرنسا تقصد ؟
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9 - عبدو السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:39
كان من المفروض أن يكون ملف ضحايا النظاميين بار فى الوقفة حتى نعى الحكومة أن ضحايا النظاميين يتميز عن باقى الملفات العالقة وان حله يجب أن يكون بالمسئولية وأطر رجعة ودلك بإعفاء هذه الفذة من بعض البنود المجحفة المشار إليها فى نظام التقاعد
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10 - بوكوص السبت 05 أكتوبر 2019 - 21:40
اتفق مع الجماعة في قراءتها للواقع المعاش و تشخيصها للوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الحقوقي للبلاد؛ إلا أنها لم تقدم برنامجا سياسيا متكاملا يمكن من الإصلاح الشمولي لهذه المعضلات لأن رأسمال الجماعة هو المزايدات الكلامية، والركوب على مشاكل المستضعفين من أبناء هذا الوطن، علاوة على النفخ على الجمر و صب الزيت على النار و إشعال فتيل الفتن ما ظهر منها وما بطن في البلاد و العباد . تراهم يتفننون في ضغضغة المشاعر و تأثيت الفضاءات، يمارسون سياسة الراعي و القطيع على الأتباع، يزعمون أنهم قادرون على انقاد البلاد، في الوقت الذي تكون فيه الجماعة بأمس الحاجة إلى من ينقدها من براتين الخرافة والوهم والتخلف؛ يستغلون المقدس الديني للوصول إلى مراكز القرار بغية الإستفادة من خيرات البلاد برا و بحرا وجوا ( الامتياز والريع - المحسوبية والانتهازية - السمسرة السياسية المقيتة) خدمة لأجندات خارجية؛ لا يؤمنون بالتعددية إلا في النساء والطيب و اكل الكتف، أما في مجال الفكر والتعبير وحقوق الإنسان و قيم المساواة والعدالة الاجتماعية و نبذ العنف و التعصب و الكراهية و الإقصاء، فيبقى الأمر مجرد شعارات مناسبتية.
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