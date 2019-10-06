فرق الأمن التدخل السريع .. مجموعات عالية التدريب للمهمات الخاصة

هسبريس - و.م .ع

تعتبر مجموعة التدخل السريع، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والفرقة المركزية للتدخل، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مجموعتي نخبة من قوات الشرطة عالية التأهيل من أجل القيام بالمهمات الخاصة.

ويتلقى أفراد مجموعة التدخل السريع، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، تكوينا خاصا في تقنيات التدخل من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وتحييد الأذى الذي قد تتسبب فيه الخلايا الإرهابية، مما يجعلها مجموعة نخبة استباقية وسريعة وفعالة، وفق ما علم بفضاء الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بطنجة.

وتتوفر المجموعة على فرق متخصصة، لاسيما القناصة والمتسلقون، كما تعرف تطورا مهما جدا يمكنها من مسايرة كافة التغيرات التي يشهدها العالم، ويجعلها قادرة على مواجهة أي شكل جديد من المخاطر الأمنية.

أما بالنسبة للفرقة المركزية للتدخل، فهي تضطلع بمهام أساسية، من بينها القيام بمهام خاصة أثناء الأزمات، من قبيل احتجاز الرهائن، ودعم فرق باقي أجهزة الشرطة في الأحداث الكبرى، بفضل توفرها على عناصر متخصصة في الرماية عالية الدقة، وعناصر تقنية الحبال، وعناصر الاقتحام عبر الممرات الأرضية والأماكن الضيقة، وعناصر الكسر، وفريق التفاوض في حال احتجاز رهائن،

فضلا عن توفرها على فرق جهوية للتدخل.

وبإمكان الفرقة المركزية للتدخل السريع التنقل في كافة التراب الوطني بهدف القيام بتدخلات سريعة لمواجهة بعض التحديات الأمنية الكبرى، بهدف رئيسي يكمن في ضمان أمن وسلامة وطمأنينة المواطنين.

وتشتغل هاتان المجموعتان، المتخصصتان في المهام الخاصة، بكثير من التفاني ونكران الذات، مع إعطاء الأولوية للكفاءة والفعالية والقرب في التدخلات لمواجهة كافة الأخطار التي قد تتربص بأمن المملكة.

ولأجل اكتشاف مجموعة التدخل السريع، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والاطلاع على ترسانتها المثيرة للإعجاب، وعتادها للتدخل، والآليات الموضوعة رهن إشارتها للقيام بمهامها النبيلة، تمت تهيئة رواق خاص في فضاء الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تجرى فعالياتها بطنجة بين 2 و6 أكتوبر.

كما يتضمن هذا الرواق فضاء لعرض العربات التي تتوفر عليها المجموعة، خاصة مدرعة رباعية الدفع مزودة بسلم عال، بالإضافة إلى عربات أخرى للمرافقة والتدخل.

بدورها تتوفر الفرقة المركزية للتدخل، وفرقها الجهوية للتدخل، على رواق يمكن الزوار من الاطلاع على مختلف التجهيزات والوسائل اللوجستية، بالإضافة إلى التقنيات الدقيقة التي تستعملها هذه الشرطة المواطنة للتدخل لإحباط كل المؤامرات الإجرامية والإرهابية ضد المغرب.

وسيكون زوار الأبواب المفتوحة على موعد لحضور اختبارات محاكاة واستعراضات لعمليات تدخل "سريعة" و"فعالة" للفرقة المركزية للتدخلات لمعاينة طريقة عمل واشتغال هذه الوحدة الأمنية.

كما سيكون بإمكانهم رؤية استعراضات مجموعة التدخل السريع، التي تقوم خلالها نخبة المجموعة بعملية تدخل من أجل اعتراض شاحنة تقل شحنة أسلحة، باستعمال القنابل الصوتية.

وسيتم تقديم ثمانية عروض بشكل مباشر، توضح أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.

أما على مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، فسيكون الزوار على موعد مع سبع ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن، من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الالكترونية، والرسم التقريبي، بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى سبع ندوات تناقش مواضيع أمنية راهنة.