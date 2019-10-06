ائتلاف يجدد المناداة بإطلاق سراح معتقلين الحسيمة

هسبريس من الرباط

التأمت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية والأحزاب السياسية الديمقراطية وفعاليات مدنية، تحت مسمى "الائتلاف الديموقراطي"، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، شاركت فيه عائلات معتقلي حراك الريف، للتداول بشأن المبادرات النضالية التي يجب اتخاذها من أجل الضغط لإطلاق سراح معتقلي الحراك وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، وكذا الاستجابة للمطالب الشعبية التي اعتقلوا من أجلها.

وبعد نقاش مستفيض ومطول، وفق بلاغ لـ"الائتلاف الديموقراطي" توصلت به هسبريس، "قرر الحضور اتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق الأهداف المحددة، مع وضع آليات عملية لذلك وأجندة زمنية لأهم المحطات النضالية المقترحة من المشاركين والمشاركات في اللقاء".

ومن جملة المحطات النضالية التي يسعى الائتلاف إلى تحقيقها "تخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد محسن فكري، إلى جانب تنظيم قافلة نحو مدينة الحسيمة ومسيرة بها، علاوة على مهرجانات خطابية، دون نسيان وقفات احتجاجية محلية وجهوية ووطنية، ناهيك عن حملة للترافع على المستويين الوطني والدولي، وكذا دعم الشكاية التي ستتقدم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط في شأن التعذيب الذي تعرض له معتقلو الحراك".

كما ثمن الحاضرون والحاضرات، حسب البلاغ عينه، صمود عائلات معتقلي الحراك، وطالبوا "بالتدخل العاجل من أجل ضمان الحق في الحياة للمعتقل السياسي ربيع الأبلق، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ فاتح شتنبر 2019، وأصبح في وضعية صحية حرجة".

وأشار الائتلاف إلى أنه "تم تشكيل لجنة للمتابعة يعهد إليها باقتراح أجندة (في أجل 15 أكتوبر 2019)، من أجل تنزيل ما تم الاتفاق حوله خلال هذا اللقاء، على أن يتم عقد اللقاء الموسع الثاني يوم 18 أكتوبر 2019".