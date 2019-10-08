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مؤتمر دولي حول الإنماء السيكو-حركي بالبيضاء

مؤتمر دولي حول الإنماء السيكو-حركي بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 04:33

من المرتقب أن ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات، يومي 23 و24 أكتوبر بالبيضاء، مؤتمرا دوليا حول موضوع "الإنماء السيكو-حركي في التعليم الأولي".

ويشارك في هذا المؤتمر باحثون أكاديميون، وخبراء في مجال التعليم الأولي، ومكونون تربويون، ومسؤولون، وفاعلون مدنيون، من المغرب وخارجه.

كما يأتي هذا المؤتمر، وفق منظميه، "في ظل سياق وطني ممثل في الإعلان عن برنامج رسمي بعنوان: مستقبلنا لا ينتظر، وهو برنامج يستحضر مواطن القصور التي ميزت النظام التربوي المغربي، ويسعى إلى تجاوزها بالرهان على تعليم أولي جيد، مجاني ومعمم على جميع الأطفال، ضمن تصور يسعى إلى إعادة هيكلة التعليم الأولي وفق مقاربة تشاركية تعمل على ضمان تآزر مختلف الفاعلين المعنيين به".

كما يهدف المؤتمر إلى خلق نقاش علمي ومعرفي وتربوي حول التربية السيكو-حركية في مرحلة التعليم الأولي، وطرق الرقي بها، والأسس العلمية التي تنهض عليها، مع بسط هذه الأسس وتطبيقاتها؛ "بما من شأنه تسليط الضوء على جملة من الممارسات التربوية الكفيلة بجعل الطفل يمتلك قدرات سيكو-حركية ضرورية، تخول له إنماءً منسجماً لقدراته الجسدية والثقافية والاجتماعية المشكِّلَة لمحيطه".

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