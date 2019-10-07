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الرئيسية | مجتمع | فعاليات مغربية تثمن تفعيل قانون الحق في المعلومة

فعاليات مغربية تثمن تفعيل قانون الحق في المعلومة

فعاليات مغربية تثمن تفعيل قانون الحق في المعلومة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:57

ثمنت فعاليات مدنية وأكاديمية خلال يوم دراسي بفاس، حول "الحق في المعلومة بعد دستور 2011: الفرص والإكراهات"، صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13؛ الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الأخير.

وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، المنظم من طرف اتحاد جمعيات فاس المدينة، على أهمية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة وتوفير آليات وإمكانات أجرأته على أرض الواقع، من أجل تمكين كافة المواطنات والمواطنين من الولوج للمعلومات التي تهمهم بدون عراقيل وإكراهات.

وأوصوا بضرورة مواصلة الترافع لتجويد النص القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مع القيام بحملات توعية وتحسيس للمواطنين حول القانون، وذلك لتيسير وتسهيل الحصول على المعلومة التي تخصهم.

واعتبر محمد بوزلافة، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، في مداخلة عنونها بـ"الحق في المعلومة المرجعية القانونية والمعايير"، أن الحق في الحصول على المعلومة جوهري وأساسي، كما أنه حق إنساني طبيعي.

وأضاف أن الحق في المعلومات أداة أساسية تمكن كل المواطنين من الإطلاع على ما يجري بالإدارة العمومية، ومن مراقبة العمل الإداري، ومعرفة كيفية وطريقة ولفائدة من تتخذ القرارات العمومية، وتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة والمساهمة في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها.

وأكد أن الحق في الحصول على المعلومات يعد من بين أهم الحقوق المقررة في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق أي حقوق أخرى، وضمان الديمقراطية، وتمكين التنمية.

ودعت الفعاليات المدنية المشاركة إلى ضرورة الاحتفاظ بالتفاؤل والعمل على تفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، معتبرة أن المعلومات هي بمثابة أوكسجين الديمقراطية وهي ضرورية لتحقيق الانفتاح والمساءلة والحكم الرشيد، أقرتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وذكر المشاركون بتاريخ 28 شتنبر من كل سنة، حيث تحتفي كل دول العالم باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة، مشيرين إلى أن أزيد من 80 بلدا يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقا دستوريا، وأزيد من 75 بلدا يوجد لديهم قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأكثر من 50 بلدا يتوفرون على مشاريع قوانين للحق في المعلومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رحال حمو الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:25
في غياب دولة الحق والقانون والديمقراطية تبقى اغلب القوانين حبر على ورق الحق في المعلومة الحق في التعليم والتطبيب والحق في الرأي والحق في الشغل والحق في الاستفادة من ثروات البلد والحق في المساوات امام القانون والحق في اخذ الحق والحق في الكرامة والحق في احترام الارادة في التصويت والحق في تعيين المسؤولين الذي يمثلون المواطن كل هذه الحقوق تبقى حبر على ورق !!
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