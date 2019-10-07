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الرئيسية | مجتمع | أصحاب "الوزرة البيضاء" يرفضون استنزاف الجيوب و"اعتقال الأطباء"

أصحاب "الوزرة البيضاء" يرفضون استنزاف الجيوب و"اعتقال الأطباء"

أصحاب "الوزرة البيضاء" يرفضون استنزاف الجيوب و"اعتقال الأطباء"
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:00

انطلق، يوم الإثنين، الإضرابُ الوطني عن العمل الإنذاري الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأطباء العامّين بالقطاع الخاص، احتجاجا على "الاعتقالات داخل صفوف الأطباء، في ظلّ غياب تحمُّلِ وزارة الصّحّة أيّة مسؤولية مباشرة"، وعدم تقديمها "حلولا لجميع المشاكل العالِقة التي تستفحل يوما بعد يوم".

ودقّت تنسيقية الأطباء العامين العاملين بالقطاع الخاصّ ناقوس الخطر، بحديثها عن "إحساس الأطباء بالظّلم ودفعهم للحنق"، في ظلّ "استهدافهم، وتوجيه تهمٍ كبيرة وخطيرة إليهِم، وأحكام سالبة للحرية على أفعال تمّت داخل الإطار المهني". مُدينة ما أسمته بـ"الصمت المريب للهيئة الوطنية للأطبّاء، وعدم تفعيل المسطرة القانونية لمؤازرَة المنتسبين إليها ومتابعة ملفّاتهم".

شراف لحنش، المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامّين بالقطاع الخاص، قال إن "التنسيقية تتضامن مع الأطباء كيفما كان عملهم عندما يُتابَعون في إطاره، لا في إطار أفعال جنائية"، وأضاف أنّها "تندّد بصمت الهيئة الوطنية للأطبّاء، علما أن قانونَها ينُصّ على متابعة الملفّ، بينما لم تتابِع ملفّاتِ المنتمين إليها وكأنّها أدانَتهم قبل نطق المحكمة بحكمها"، وخصّ بالذِّكر ملفّي الطبيبَين ياسر بناني ومحمد جمال بلقزيز.

وأكّد المتحدث أن الإضراب الوطني سارٍ، وأنه يعرف تفاعلا من مختلف المنخرِطين والمتعاطفين، مبرزا أن "دوافعه كثيرةٌ، فيها مطالب قديمة وجديدة؛ فهناك أوراش لم توتِ أُكلها مع الحكومتين السابقة والحالية، وهناك مطالب مُتعَلّقة بكرامة الطبيب، والتهجُّم على العنصر البشري أكثر من التهجّم على المنظومة الصحية، علما أنّ الطبيب يقدّم خدمات في المستوى، ولولاه، في ظل الأوضاع الراهنة، لكانت هناك كوارث"، على حد تعبيره.

وانتقد لحنش طرحَ وزارة الصحة من جديد القانون المنظِّم للهيئات الطبية الذي تمّت مناقشته في عهد وزير الصحة السابق الحسين الوردي، مع عدم أخذ مقترحات الأطباء بعين الاعتبار، وهو ما يطرح، بحسبه، "أسئلة من قبيل: أين الحوار الاجتماعي؟ وأين المقاربة التشاركية؟ مع هذه القرارات الفوقية التي لا نقبل بها".

ووضّح المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامّين بالقطاع الخاص أن من بين أسباب الدّخول في إضراب وطني عن العمل، أن التغطية الاجتماعية تُكلِّف الأطباء العامّين 3000 درهم، وتُكلّف الأطباء المتخصّصين 5000 درهم، وهو ما رأى فيه "استنزافا للجيوب، ومحاولة لدفع الأطبّاء للإفلاس، في وقت يوجد فيه أطبّاء لا يجدون ما يكملون به مصاريف الشّهر"، وفق تعبيره.

التنسيقية النقابية التي حمّلَت وزارة الصحة والحكومة "المسؤولية الكاملة عن جميع الأحداث المؤسفة التي تهدِّد صحّة المواطِن المغربي"، شدّد منسّقها الوطني على أنّها "ستنتظر بعد هذا الإضراب أجوبة الوزارة الوصيّة وما إذا كانت ستعود إلى طاوِلة الحوار أم لا، قبل التّصعيد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:38
صحاب الوزرة يا سبحان الله شبه للجزارة ما كاين غا ذبح و حلب و سلخ قبل يومين زرت أحدهم بمبلغ 400 درهم خلال أقل من 10 دقائق .. و مازال كايحتجوا
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2 - إنذار الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:44
المرجو من المسؤولين عن قطاع التعليم العالي القيام بمبادرات ملموسة وواضحة وفعالة يلمسها الطلبة تسعى لتحسين وضعية الطلبة وتوفير الجو الملائم لهم من أجل طلب العلم، فإنهم يعانون كثيرا مع بعض الأساتذة الذين يمتصون دماءهم، وإن لم يستجيبوا لنزواتهم ورغباتهم وجشعهم فإنهم ينتقمون منهم.
وقد فاحت رائحة ذلك في عدد من الكليات في المغرب...
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3 - مول لبلاكار الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:45
الدولة التي يتم فيها تحقير المعلم والاستاذ والتضييق على الطبيب، وتسميم العلاقة بينهم وبين الشعب باستعمال الشعبوية والدغمائية من طرف مواطنين أميين لا يقرؤون ولا يكتبون ولكن يفهمون في كل شيء هي دولة فاشلة ووطن زائل .. اللهم اكتب لنا النجاح في قرعة أمريكا.
أمسية جميلة لكل قراء هسبريس وللطاقم الصحفي
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4 - ملاحظ الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:00
بعض الأطباء العامين، تمشي عندهم على حبة، يمشي لك الحاجة أخرى .. يعمل لك فومادة ديال زوج فرنك في كرشك او يستعمل آلة طبية ديال الحرب العالمية الثانية مخدماش، او يقول لك مافيك والو .. أدوز للبيرو او يخارج لك الدواء مدة أسبوع .. حبة في الصباح او حبة في المساء قبل المكلة بعد المكلة وسط المكلة .. او رجاع العندوا بعد أسبوع .. 200 درهم مدة 5 دقائق .. وبعد أسبوع خصاك تخلاص عاود ثاني .. مسلسل سامحيني .. تحية لأطباء أصحاب الضمير
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5 - وطني الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:03
ما دام كبار مسؤولي بلادنا يدهبون الى الخارج للعلاج لا تنتظرون اي تحسن في هدا القطاع يا شعب
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