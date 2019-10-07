مرصد يدعو إلى إغلاق المعبر الحدودي "باب سبتة"‎

هسبريس من الرباط

دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان عبر وسم "أغلقوا معبر الموت"، الذي أطلقة بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، الجهات المعنية إلى إغلاق معبر باب سبتة المتخصص في تهريب السلع من المدينة المحتلة، "في ظل ارتفاع حالات موت العديد من ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي، إضافة إلى مآس إنسانية أخرى، من مبيت في العراء والتعرض لشتى أنواع العنف النفسي والجسدي والرمزي، مقابل مبالغ هزلية، في حين تجني الحيتان الكبرى من كبار المهربين بتواطؤ من بعض المسؤولين الملايير سنويا".

وتأتي هذه الدعوة عبر "هاشتاغ" "أغلقوا معبر الموت"، في سياق "تصاعد وفيات العديد ممن دفعتهم الحاجة والفقر والتوزيع غير العادل للثروات والفساد...إلى ركوب مجازفة الاشتغال في ظروف لا إنسانية بمعبر الذل، وفي ظل الحوادث الأخرى التي يعرفها المعبر الحدودي مع عجز المؤسسات المركزية والجهوية والمجالس المنتخبة المحلية عن إيجاد حلول عملية وواقعية لما يقع هناك من مآس، باستثناء تقارير وندوات ولقاءات "علمية" تنتهي بكؤوس من الشاي وقطع من الحلوى، ليعود منظموها إلى سباتهم من جديد إلى حين وقوع مأساة أخرى"، يورد التنظيم الحقوقي.

وينادي المرصد إلى حل المشاكل القائمة بالمعبر بـ"تنمية حقيقية بالمنطقة رافعتها تتمثل في الاستفادة مما تذره المشاريع العملاقة من أرباح، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، والمؤسسات الاقتصادية الأخرى التي لا تستفيد منها الساكنة سوى نزع ملكية أراضيها مقابل دراهم معدودة، والدفع بالقطاع السياحي على طول السنة باستثمار مؤهلات المنطقة الجغرافية، التاريخية، الثقافية الجيواستراتيجية".