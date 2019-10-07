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الرئيسية | مجتمع | الملك ينعي أكوزال: وطني غيور بمناقب رفيعة

الملك ينعي أكوزال: وطني غيور بمناقب رفيعة

الملك ينعي أكوزال: وطني غيور بمناقب رفيعة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:05

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المقاوم الراحل، مسعود أكوزال، الذي وافته المنية أول أمس السبت عن عمر يناهز 89 سنة.

وقال الملك في هذه البرقية "علمنا ببالغ التأثر، نعي المرحوم المقاوم مسعود أكوزال، أحسن الله قبوله إلى جواره".

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم، لكافة أصدقاء الفقيد المبرور ومحبيه، عن "أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم"، مستحضرا "ما كان يتحلى به، رحمه الله، من مناقب إنسانية رفيعة، جعلت منه مثالا للوطنيين الغيورين، الذين أبلوا البلاء الحسن في خدمة وطنهم، والدفاع عن ثوابته المقدسة، في ولاء مكين للعرش العلوي المجيد".

ومما جاء في هذه البرقية "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا الرزء، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنسأله سبحانه وتعالى أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يثيبه الجزاء الأوفى على ما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، وعلى ما قدم بين يدي ربه من صادق الأعمال والمبرات، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

واستحضر الملك قول الله عز وجل في كتابه العزيز "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بارك الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:32
بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله السيد المقاوم الوطني مولاي مسعود اكوزال تغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون و حفظ الله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ونشكره على التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الكبيرة
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2
2 - حسن الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:40
لم نسمع يوما عن مولاي مسعود تطفله على السياسه كان ملتزما لمبادئه
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