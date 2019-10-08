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نظام "جيسطار" يربط بين الدوائر الأمنية المغربية

نظام "جيسطار" يربط بين الدوائر الأمنية المغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 10:10

أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني رابطا مباشرا بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة، بفضل استخدام النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة المعروف اختصارا ب "جيسطار".

وأوضح محمد حمراوي، ضابط شرطة ممتاز بمديرية الأمن العمومي، أن النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة يهدف إلى تنظيم وتأمين الربط المعلوماتي لعمل الدوائر الأمنية، من خلال فسح المجال لتبادل المعلومات بين مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة.

وأضاف حمراوي أن النظام الجديد سيمكن أيضا من تدبير عملية إصدار الوثائق الإدارية للمواطنين، لاسيما شواهد الإقامة، والتصاريح الخاصة بالضياع والسرقة، موضحا أنه يتيح أيضا تتبع شكايات المواطنين بسرعة وفعالية.

وبفضل نظام "جيسطار" سيتم تخزين المعطيات التي بحوزة الدوائر الأمنية في خادم رئيسي بالمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تسهيل عملية تتبع الشكايات والوثائق المسلمة للمواطنين.

كما يتيح هذا النظام إمكانية التأكد من مطابقة المعلومات المتضمنة بالوثائق المسلمة من قبل الدوائر الأمنية مع تلك المستخدمة في بطاقة التعريف الوطنية، على اعتبار أنه يخلق رابطا مباشرا بين الدوائر المذكورة ومراكز تسجيل المعطيات التعريفية.

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