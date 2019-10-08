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الرئيسية | مجتمع | هيئات حقوقية تنتقد اعتماد تعديلات القانون الجنائي على أسس أخلاقية

هيئات حقوقية تنتقد اعتماد تعديلات القانون الجنائي على أسس أخلاقية

هيئات حقوقية تنتقد اعتماد تعديلات القانون الجنائي على أسس أخلاقية
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:00

يتواصل تدفق توصيات الهيئات الحقوقية المطالبة بجعل القانون الجنائي المغربي، الموضوع مشروع تعديله أمام البرلمان، موائما للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ولدستور 2011، وجعله مبنيا على أساس ضمان احترام حقوق الإنسان، في بُعدها الشمولي، كما هي متعارف عليها كونيا.

جميلة السيوري، رئيسة الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، اعتبرت أن القانون الجنائي المغربي يرتكز على البعد الأخلاقي أكثر منه على البعد الحقوقي، موردة أن اعتماد المقاربة الأخلاقية بدل المقاربة الحقوقية يجعل القانون الجنائي "ناقصا".

ونبهت الفاعلة الحقوقية ذاتها، في ندوة صحافية عقدتها جمعية عدالة والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، حول موضوع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، أن الدفع بالعدالة الجنائية لتصير مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع "يستدعي استلهام توجهاتها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطائها الأولوية".

وينص الدستور المغربي على سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، لكن تقييد ذلك بعدم تعارض المواثيق الدولية مع الثوابت الوطنية "يجعلها غير متكاملة"، برأي جميلة السيوري.

وفي وقت ما زال فيه مشروع القانون الجنائي معروضا على البرلمان، في انتظار تلقي آخر التعديلات من طرف الفرق البرلمانية، أطلقت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعيات حقوقية مغربية، مشروعا لدعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات مع المغرب والاتحاد الأوروبي، وأنجزت عملا حول إصلاح العدالة بالمغرب، تمخّض عن تقديم مجموعة من التوصيات تهم مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

الهيئات سالفة الذكر قدمت جملة من التوصيات، منها مراعاة إرساء قواعد المحاكمة العادلة، وجعل العدالة في خدمة المواطن، وجعل القانون الجنائي "مبنيا على قواعد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وليس على فلسفة الأخلاق"، وجعله قانونا حاميا للحريات الفردية.

وبخصوص المسطرة الجنائية، دعت الهيئات الحقوقية المذكورة في توصياتها التي قدمها أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جعلها مسطرة ملائمة للمواثيق التي صادق عليها المغرب ولدستور المملكة، وضامنة للمساواة بين المتقاضين ولحقوق الدفاع.

في هذا الإطار، قال لاركو إن ضمان حق الدفاع هو من بين آليات ضمان المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من التعديلات التي أجريت على المسطرة الجنائية في سنة 2011، إلا أن "أنه ما زالت هناك هيمنة للنيابة العامة وللشرطة القضائية على كل أطراف الدعوة".

وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، دعت الهيئات الحقوقية، التي ستباشر الترافع على توصياتها خلال الشهر الجاري، إلى إنشاء لجنة لتتبع حالات المعتقلين احتياطيا، من أجل حصْر دواعي اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في أسباب موضوعية، مبرزة أن النيابة العامة لها دور كبير في هذا الموضوع، "لأنها تلغي غالبية قرارات السراح الصادرة في حق المعتقلين احتياطيا"، وفق ما جاء على لسكان أبو بكر لاركو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سهيل الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:09
القوانين التي تمس حياة الشعب يستفتى فيها الشعب وحده . وفقط الشعب. وليس للجمعيات النسائية و الحقوقية الممولة من الخارج. إذا غيرتم هذه القوانين دون إرادة الشعب فانتظروا هيجان الطوفان البشري عليكم.
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15
2 - Morale ou religion الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:14
la dimension morale est relative... plutôt dire que la loi prend son inspiration de la religion.... si non est ce qui morale d'autoriser par exemple la polygamie, le mariage des mineures, l'inégalité dans l'héritage....
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3 - mohajir الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:15
لماذا لا يثم ربط ظهور ظاهرة التشرميل وأطفال الشوارع بتفعيل مدونة الأسرة التي أدت إلى إرتفاع مهول في حالات الطلاق وتشريد ألآف الأطفال وتشثيت ألآف الأسروارتفاع الدعارة والإنحراف وتفقير ألاف الأزواج ، لماذا يحاول البعض تفسير الأشياء بغير أسبابها.....
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16
4 - massinisa الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:22
هناك حل بسيط و هو من اراد ان تسري عليه القوانين الدولية كما هي يقوم بالمطالبة بذلك كتابيا شرط ان يكون بالغا. و من يريد القوانين الحالية تسري عليه هكذا تحفض جميع الاراء .و لاينبغي الحريات بالتسيب كما يروج له البعض فهناك ضوابط صارمة تنظم الاماكن العمومية و المنازل ايضا في حالة وجود ازعاج او فوضى و هذا معروف في جميع الدول المتقدمة .
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5 - مواطنة 1 الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:26
سهيل : الشعب جله من الأميين وفيه نسبة من الديكونيكتي كائنات فضائية لا علاقة لها بالواقع ، انظر ماذا يحدث بالشوارع . أما الذين لا زالوا يعيشون في عصر الخلفاء الراشدين فنسبتهم كبيرة ونخاف أن نجد بشوارعنا جمال تسير في الطرقات بدل السيارات . فإذا احتكمنا لرأيهم سوف يقولون الضوء حرام والهاتف المحمول حرام وركوب الطائرة حرام... . فنحن قوم نحرم ما اخترعه الغرب ولا نخترع شيئا ، ننهى عن المحرمات ونأتيها ، نحب أن نعيش عند الغرب وتعجبنا القوانين التي تنظم بلدانهم وتضمن لهم الحقوق ولكننا نكره أن نطبقها في بلدانا . هل تعلم أن هناك من يفرض على زوجته الحجاب لكن تعجبه خليلته بدون حجاب ... هؤلاء هم نحن !!!!
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6 - ولد عين الشق.. الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:29
الملاحظ أن الإسلاميون لا يطالبون بحق العلاقة الجنسية الرضائية إلا عندما يتورط أحد إخوانهم أو أخواتهم في قضية الفساد الأخلاقي...وفريق آخر يختبؤون وراء الدين بحيث كلما تورط أحدهم في فضيحة أخلاقية إلا وسارع إخوانه يدافعون عنهم كونهم متزوجين بالفاتحة...
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7 - أيمن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:32
باعتباري مواطنا مغربيا أدين بالولاء لبلدي فقط وليس لأي تنظيمات تهدف إلى إفساد المجتمع المغربي أطالب بمزيد من التحصين لمدونة الأسرة والقانون الجنائي وذلك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية السمحة فقد رأينا بأم أعيننا إعجاب كبار المنظرين والمفكرين حتى من الغرب بفلسفة التشريع في الإسلام التي تهدف إلى حفظ الذوق العام بشكل يتناسب مع الفطرة بعيدا عن الفوضى الجنسية وعالم الرذائل الأسود
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8
8 - باغي نعرف الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:36
سبب المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي سببها النقابات والجمعيات التي تدعي الحقوق وووووو الجمعيات الحقوقية في امريكا مثلا تدافع عن الحق ولاتؤيد المغتصب أو القاتل ... والعقوبة عندهم المؤبد أو الإعدام.. أما في المغرب التي هي دولة إسلامية الأكل والنوم و التطبيب والتمارين الرياضية وووو في السجن ... بالله عليكم هل هذا سجن أو باحة استراحة بعيدا عن الحرية التي لا يقدرونها حتى يخرج مثل الفيل
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9 - متتبعة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:49
لا حق بدون قانون ولا قانون بدون اساس اخلاقي
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10 - Hassan الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:20
الاخلاق التي لا تعترفون بها هي الأصل وستبقى مرجع القوانين والحقوق التي يجب ان تحكمنا، والتي تستمد قوتها من القرآن الكريم والسنة فكان عليه الصلاة والسلام رسول الامة كان خلقه القرآن، فكيف لمؤجورين من جهات متخفية بستار الحقوق والمواثيق الدولية ان تفرض علينا قوانينها.
نعم للأخلاق كما هي منصوص عليها في قرآن الكريم والسنة والسلف الصالح
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