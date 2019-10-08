24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. خدمة النقل تحارب الهدر المدرسي في قرى اشتوكة (5.00)

  2. الشرطة تتبرع بالدم (5.00)

  3. مركز تثمين النفايات بخنيفرة (5.00)

  4. الإجهاض بين الفقه الإسلامي والتوظيف السياسوي (5.00)

  5. مركز في وزان يعيد منقطعين إلى فصول الدراسة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الجامعي يشترط إبعاد حسابات السياسة والإيديولوجيا لإلغاء الإعدام

الجامعي يشترط إبعاد حسابات السياسة والإيديولوجيا لإلغاء الإعدام

الجامعي يشترط إبعاد حسابات السياسة والإيديولوجيا لإلغاء الإعدام
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:00

عشية تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف عاشر أكتوبر من كل سنة، لازال أمل مناهضي هذه العقوبة قائما في إمكانية قيام المغرب بإلغائها من القانون الجنائي، رغم وجود أصوات كثيرة في المجتمع السياسي والمدني تطالب بالإبقاء عليها.

في الآونة الأخيرة عاد النقاش حول عقوبة الإعدام ليُطرح بقوة على الساحة، بعد الجرائم البشعة التي راح ضحيتها أشخاص أبرياء، لكنّ مناهضي عقوبة الإعدام يرون أن هذه العقوبة ليست حلا للحد من الجريمة، معتبرين أنها عقوبة "لا إنسانية تضرب أسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، المنصوص عليه دستوريا".

ولازال موقف الدولة والحكومة المغربيتين إزاء إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي يتسم بالتردد والتحفظ، فقد دعا الملك محمد السادس، في الرسالة التي وجهها إلى مؤتمر مراكش لحقوق الإنسان، إلى توسيع النقاش حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، كما بعث وزير العدل الحالي إشارات تفيد بأن المملكة ماضية في اتجاه إلغاء هذه العقوبة، لكن المغرب لازال يمتنع عن التصويت لصالح البروتوكول الأممي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.

قرار إلغاء عقوبة الإعدام يتجاذبه بُعدان، هما البعد السياسي المتنور والمؤسس على ثقافة متحررة من القيود، وعلى اعتبارات ذات بعد حقوقي؛ أما البعد الثاني فهو البعد السياسي "القائم على الحسابات السياسية، وعلى المواقف اللحظية"، حسب رأي عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام.

ويشرح الجامعي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الفاعل السياسي المغربي ومسؤولي السلطات العمومية لازالوا يتعاملون مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام بمنطق هل يمكن أن تكون محركا للرأي العام والعواطف مع هذا التيار أو ذاك في الانتخابات"، معتبرا أن هذه المسألة "حسّاسة".

وأضاف المتحدث ذاته أن من العوامل التي تجعل الدولة تتردد في حسم إلغاء عقوبة الإعدام وجود اعتبارات إستراتيجية، مثل الصراعات والنزاعات والحروب المحتملة، لكنه يرى أن الأخذ بهذه الاعتبارات القائمة على الحسابات السياسية "من المستحيل أن يوصل المغرب إلى إلغاء عقوبة الإعدام".

الجامعي شدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام مسألة حقوقية، وينبغي التعامل معها في هذا الإطار، وإبعادها عن الحسابات السياسية؛ "لأنها تتعلق بقيم منصوص عليها في الثقافة الدولية لحقوق الإنسان، وبالقيم التي يجب أن يجتمع عليها الجميع، كيفما كانت خلافاتهم السياسية والعقائدية والإيديولوجية"، على حد تعبيره، وزاد موضحا: "الحق في الحياة مسألة حقوقية لا ينبغي أن تخضع للحسابات".

وينص الدستور المغربي في الفصل العشرين على أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، لكن مؤيدي الإبقاء على عقوبة الإعدام يرون أن هذا الفصل لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام، كما سبق وصرّح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية "الإسلامي"، إبان توليه منصب وزير العدل والحريات.

في المقابل يرى عبد الرحيم الجامعي أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن تكون فوق الحسابات السياسية، وفوق إيديولوجية الأحزاب، موضحا: "في أوروبا حين تم الحسم في إلغاء عقوبة الإعدام لم يعد هذا النقاش مُثارا حتى من طرف اليمين المتطرف ومحاربي الجريمة المنظمة والإرهاب، إذ اعتبروا أن الأمر فوق الكنيسة وفوق الديانات، وأنه مسألة حقوقية وكفى".

وتتواصل جهود الهيئات الحقوقية لدفع الدولة المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إذ من المنتظر إن تُنظم عدد من الأنشطة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، التي توقف تنفيذها في المغرب منذ سنة 1993، لكن محاكم المملكة لازالت تصدر أحكاما بالإعدام.

منظمة العفو الدولية "أمنيستي" جددت دعوتها السلطات المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، "والانتصار للحق في الحياة، الذي هو حق إنساني أصيل لجميع البشر"، مجددة تأكيدها، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على معارضتها لعقوبة الإعدام "بغض النظر عن طبيعة الجريمة وظروفها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مواطن2 الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:25
الحقوقيون ينتقدون الحكم باعدام المجرمين...اي يشجعون الاجرام بلغة صريحة.ينتقدون الحكم بالاعدام على من سلب حياة الآخر ولا ينتقدون المجرم الذي سلب تلك الحياة من غيره.انه التناقض الصريح والتشجيع على " سلب حياة الآخر " دون ان يتعرض لسلب حياته.الحقوقيون يجانبون الصواب في هذا الامر.فكيف يعقل لمجرم سلب حياة غيره ان يمكث بالسجن طول حياته معفى من مصاريف الحياة ...متمتعا بالرعاية الصحية ...بعيدا عن اعتداءات الغير...وقد يدخل السجن وهو ابن ال20 ويستمر فيه الى 80 اذا طال عمره.اي يعيش 60 عاما على نفقة الضحايا.اي منطق هذا ايها الحقوقيون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - صقر المغرب الأقصى الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:26
سينبطح العثماني ورهطه أمام اللوبي الذي يسمي نفسه بالحداثي وسيقبل بما يتعارض مع هوية الشعب كما انبطح أمام اللوبي الفرنسي وقبل بفرنسة التعليم.
مسلسل الانبطاح سيستمر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Salah الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:29
وباش غدي نجبروا خاطر عائلة ضحية وخا غير بنتنا دبا واحد شحال وهو خطف بنت ديما لغتصاب شويا سلى منها حرقها مربوطة فوق كرسي.دبا أسي سميتو حيث خاصني منسميكش دير راسك باها ولا مها ولاخوها قل هذيك بنتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - عبدالله الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:31
من تمثل ياهذا الرجل؟ من نصبطك للحديث باسم المغاربة؟
اصبحنا نعيش الرعب وعقوبة الاعدام قائمة فما بالك اذا الغيت؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - المصطفاوي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:31
من أحد أسباب تصاعد وتيرة الإجرام وإزهاق الأرواح البريئة هي فلسفة العقاب الآخذة في التلاشي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - بوجيدي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:33
الحق في الحياة يقابله الحق في الإعدام،حينما تقتل ينبغي أن تقتل،وعندما تغتصب يجب أن تقتل...كل من يهدد الحياة البشرية والوجود الآدمي يجب أن يعالج موضوعه إنسانيا فالإلغاء يوجب الإلغاء والعدم يستوحب العدم.أما خزعبلات ادحقوق الإنسان والرغبة في الإنتقام والمنظومة الكونية فلا شيء يعلو على دين رب العالمين،وينبغي أن نظهر مرجعياتنا لا أن نخفيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - chakib الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:42
لي تيضرب الحق فالحياة هما دوك المشرملين لي ليل و نهار هازين السيوف و معيشين المجتمع في خوف،إذن باش نضمنوا ما أمكن للمواطنين حقهم فالحياة خاسنا نخلعوا هاذ الجراثيم،ونطبقوا عليهم عقوبة الإعدام لنستريح من شرهم،خاسهم يتشملوا مع الإرهابيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - هم........هم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:43
يا سيدي، لو أن الدركي الذي قتل في الهرهورة ابنك مثلا ، فماذا انت فاعل ؟ لو افترضنا أن حنان، التي اغتصبت بالقنينات ثم لفظت أنفاسها و هي تحت ضربات الموت البطىء ، ابنتك أو أختك، فهل ستصمت عن ذلك ؟ و الله إنه عجيب أمركم ، و لكن سنقولها جاهرين بها أمام شعبنا الكريم، كما تدين تدان ، "و تلك الأيام نداولها بين الناس" كما قال تعالى ، اليوم الذي ستلدغ فيه لقدر الله بهول فاجعة الموت عبر الاعتداء أو الضرب أو القتل العمد ، سيكون لك رأي آخر ، و لسنا خيرا أو لنا أفضلية على ما قاله ربنا عز وجل "و لكم في القصاص حياة يا أولي الالباب ".صدق الله العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - HASSAN الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:46
يقول صاحبنا ان عقوبة الاعدام غير انسانية وفي نظرك كل ما ينتج عن التشرميل من قتل واحداث عاهات مستديمة فيه انسانية . عن اي انسانية تتكلم سيدي المحترم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مع الاعدام الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:46
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ
( في هذه الحالة الاعدام لا يطبق )
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
( في هذه الحالة العقوبة أخطر من الاعدام .. فلئن يعدم القاتل أفضل له من يخلد في جهنم وغضب الله عليه ولعنه )
لذلك يكفي القاتل هذه العقوبة الربانية في الآخرة واللعنة التي تتبعه في دنياه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ياحليلي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:47
ياحليلي غادي نولي نشرمل ونقتل ونشفر فخاطري، الحبس ماشي مشكل غي القمل راني ديجا توالفتو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - Abdou الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:50
Mon avis ,d'un ingenieur qui a travaillé 35 ans ,est que la peine de mort doit etre maintenue. Celui qui tue deliberement dout etre tué .celui qui ote la vie deliberement ne doit pas vivre. D'ailleurs certains partis perdent des voix ä cause de leur defense de l'abolition de la peine capitale .je ne suis pas d'accord avec Maitre Jamaï.il faut ecouter son peuple et non pas l'etranger.je me rappelle qu'en 1983.,lorsque j'etais etudient en france, cette question a été posée au ministre français de la justice de l'epoque. Le journaliste pourqoi vius n'avez pas fait un referendum sur la peine car le peuple francais est pour le maintien de peine de mort. Il a repondu que c'est une decision peinale . Moi je demande que les defensurs de l'abolition qu'ils consultent le peuple marocain et qu'ils respectent sa decision. Ceci dans le cas où ces gens croient vraiment à la democratie et que le peuple marocain est mature.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - maghribi qohhh الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:50
الإعدام وسيلة للردع كما لايجب للمجرم أن يعيش على حساب ضرائبنا ..الإعدام واجب في المجرم كعقاب ..والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - هشام الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:52
لا لالغاء الاعدام ابدا لسنا افضل من اعرق الدول اللتي تتخدها للردع فالمغرق غارق و يغرق كل يوم في مستنقع الجريمة و تبخيس المحاسبة و العقوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - احمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:53
يجب رفع التجميد على عقوبة الاعدام
من يغتصب الاطفال ويقتلهم مثلا لا يستحق ان يعيش على مجبد ومرتاح فلوطيل على ضهرنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - زكرياء الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:54
الحق في الحياة حقي والحق في إعدام المجرمين حقي، الطرف الاخر إن اراد الحق في الحياة، ببساطة لا يقتل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.