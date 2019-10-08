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الرئيسية | مجتمع | جمعية حقوقية تطالب الحكومة بإحالة "تقارير جطو" على القضاء

جمعية حقوقية تطالب الحكومة بإحالة "تقارير جطو" على القضاء

جمعية حقوقية تطالب الحكومة بإحالة "تقارير جطو" على القضاء
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:00

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، ضمن تصريح لهسبريس: "طالبنا بإحالة التقارير الرسمية، خاصة تلك التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء، خاصة في شقها الجنائي، لكونها تتضمن وقائع ترقى إلى جرائم جنائية من قبيل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".

وأوضح الغلوسي ضرورة رفع هذه التقارير إلى الوكيل العام لمحكمة النقض ليفتح بها البحث ولمحاسبة المتورطين فيها، مضيفا: "لا يعقل أن تنجز تقارير رسمية توثق لاختلاسات مالية وتبقى حبيسة الرفوف، دون أن نرى المفسدين أمام القضاء".

ويردف المتحدث ذاته: "اليوم أمام توسع الفضائح وسوء توزيع الثروات وانتشار الفساد، تبقى الحكومة والدولة عاجزة عن محاسبة المفسدين؛ إلا أن شرائح واسعة من المجتمع تؤدي ثمن الفساد"، مشيرا إلى أن "استمرار الريع يهدد الثقة في المؤسسات ويقوض أسس العدالة".

وانتقدت الجمعية ضمن بيان لها ما أسمته "غياب المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب"، معتبرة أن "الأمر كان وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337.84 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص الشغل".

وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية "التعاطي السلبي" مع هذه التقارير، التي قالت إنها "تهمها مباشرة، وتتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

وتعتبر الجمعية أن "العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة وشغل، وعلى مستوى المحافظة على البيئة، ما أصبح يهدد المغرب في مستقبله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي ويجعله يظل خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولوبيات الفساد ونهب المال العام".

وحذر البيان من "تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما تسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وفشل أي مشروع تنموي".

وتضيف الجمعية أن "سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة، أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأي تنمية مستدامة، وتضع المغرب في مؤخرة الدول النامية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Achraf الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:28
الملفات يتم تجديدها لان الفساد فوق القانون ولا يطبق الا على الفقراء والضعفاء
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32
2 - عصام الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:30
يقول المثل الشعبي المغربي مال باك طاح قال ليه من الخيمة خارج مايل. ويقول الأثر النبوي إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. المغاربة ينتظرون أمرا ملكيا بإرسال هذه الملفات الحارقة إلى القضاء والقضاء النزيه وأن يتتبع شخصيا ما سينتج لأن هذه الملفات الكارثية تمس أغلب مؤسسات البلاد بسياسييها إذن لا يمكن لأي سياسي أن يأخذ مثل هذا القرار لأنه يمس حزبه وأطره من قريب أو من بعيد. القرار الملكي هو الحل
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19
3 - مواطن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:33
يجب أن نتحلى بشيء من الحكمة والعدل وكدلك الصرامة مع تقارير جطو ونبد ثقافة الانتقام والمقصلة العشوائية في هدا الملف. اد يجب اعتبارا ملاحظات الإدارات المعنية و كدا البرلمان وإن اقتضى الحال دراسات تكميلية. فنحن دولة الحق والقانون مهمى كانت التهم. وطبعا إدا تبت اختلاسات أو سوء تدبير محاسبة المعنيين بالامر.
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1
4 - Karim الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:34
لو كان المغاربة يربون أبناءهم على القناعة و على تقدير المسؤولية و احترام الغير لما بلغنا ما آلت إليه الأوضاع اليوم فالعديد من الناس يعيب على المسؤولين الفساد و عدم الصدق إلخ بينما إنما لا يدركون أن هؤلاء المسؤولين ليسوا إلا نموذج مصغر من مجتمعنا الذي يعم فيه الجهل و الاستهتار بالأخلاق و عدم احترام القانون و للأسف
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5 - مسرحي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:34
المجلس الأعلى للحسابات كيضحكني هههههههههه
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7
6 - nomade الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:39
أظن أنه من مطالب المغاربة جميعا أن يحاسب جميع الفاسدين وناهبي المال العام. فلا يعقل أن تدفن الملفات، وألا يتابع أصحابها وفي أقرب الآجال. لانه في حال عدم المتابعة القضائية، سيستمر النهب والفساد إلى ما لا نهاية.
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14
7 - شيء الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:40
الفساد في المغرب عمودي وافقي. يعني مستشري في كل القطاعات ومن اعلى الهرم الى الشيخ والمقدم ثم وفي كل ما يتعلق بالشأن العام.
ما دام القضاء والتشريع فاسدين فان حذو او غيرو غي كيلعبو تما او تبذير فوق تبذير.
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10
8 - محمد بلحسن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:45
تذكير بـ 3 فقرات من مقال لهسبريس نشر في 26 شتنبر 2019 تحت عنوان "النيابة العامة تتوعد المفسدين بالعقاب في محاكمة "مول 17 مليار"":
تزامنا مع النقاش الدائر حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي توجه لها انتقادات بكونها مجرد ذر للرماد في العيون، إذ لا تتم محاكمة المسؤولين عن الاختلالات والاختلاسات التي ترد فيها، اعتبر نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن محاكمة زين العابدين الحواص، المعروف بـ"مول 17 مليار"، هي تفاعل للنيابة العامة مع هذه التقارير.
وأوضح حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته في ملف البرلماني المعزول، خلال جلسة محاكمته مساء الأربعاء: "المغاربة يتساءلون حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وعن عدم المتابعة الجنائية، وهذا الملف هو تفاعل من النيابة العامة مع تقارير المجلس".
وأردف ممثل النيابة العامة، في هذا الملف المثير للجدل، ردا على التعليقات والتصريحات التي تشير إلى كون المتهمين الذين ترد أسماؤهم في تقارير قضاة جطو لا تصل إليهم يد العدالة، قائلا: "لا يمكن أن يفلت متهم بالفساد من العقاب.. قد يتأخر العقاب، لكنه سيعاقب.. الأمر ليس سوى مسألة وقت".
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9 - الشلح الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:46
السؤال، لماذا لا يحق للشعب ان يعرف مضامين هذه التقارير؟
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10 - حسن بن محمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:46
من المفروض العرض على النيابة العامة وتأخد الملفات مجراها الطبيعي اما اذا كانت الملفات تحط في الفرفوف ما الجدوى من الفحص والتحقيق و المحيص دون عقاب وردع فالفرن افضل من الرف.
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11 - التعديل الحكومي .....! الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:46
رجوع الوزراء الذي اشار اليهم المجلس الاعلى للحسابات ضربة
قوية لمصداقية المجلس الاعلى
للحسابات......!
فما عليه الان ان يدفع استقالته....!
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3
12 - omar الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:50
المثل يقول : المال السايب كيعلم السرقة" من الطبيعي جدا أن يعمد أي مسؤول إلى اغتنام فرصة الانقضاض على الميزانيات السمينة، ويستغل منصبه كي يمتص دم الغلابة بلا رحمة ولا شفقة، ودليل ذلك أنه رغم التقارير الراصدة لناهبي أموال الشعب لم يحصل أبدا أن تم الزج بأحدهم في السجن، ودائما ما يتم تقديم أكباش فداء لتبرير الاختلالات والاختلاسات التي تطال قطاعات مختلفة في دهاليز الدولة
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13 - Le moi الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:54
هذه الجمعية ربما تعيش في عالم الخيال او مستحمرة او تريد استحمار الشعب المغربي العظيم. ومن سيبث في هذه الملفات؟ اليس المحاكم والقضاة؟ بلى ان الامر كذلك. اليس المحاكم والقضاة جزء لا يتجزء من الفساد؟ بلى انه كذلك. ولكم في محاكم الناضور والحسيمة مثل يقتدى به. ومن أراد ان يكذب لوموا فليرسل مفتشين للنظر في الملفات المتراكمة في هذه المحاكم. وعليه كذلك ان يسال عن ما يملكه القضاة على الضفة الاخرى من البحر الأبيض المتوسط من منازل وشقق وعقارات وخصوصا في ماربيليا وشاطئ كوسطا ذي صول
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14 - بوعلام الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:58
هل تقارير جطو تستطيع سبيلا مع الملياردير أخنوش في هذا البلد الجواب الصحيح من عندكم يا معشرة المزلوطين مثلي
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15 - MAO 1951 الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:05
Il est tout à fait normal et démocratique de mener les dossiers relevés par la cour des comptes à leurs fins , dans le cas contraire il faut dissoudre cette instance comme ça on économisera au moins les frais qu'elle occasionne et le citoyen ne rêverait plus qu'un jour les voleurs et detourneurs des biens publics rendraient des comptes au peuple
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16 - عمر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:05
في كل خطب جلالة الملك كان يركز على ربط المسؤولية بالمحاسبة. الكرة الآن عند الحكومة فعليها ان تقوم بواجبها إذا كانت تحترم أوامر صاحب الجلالة و إلا فلا فائدة في وجودها.
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17 - driss الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:06
les ne sont de cet avi.il n auraient soutenu ,recndui lescorrompu,les DIEU PADONNE ,pardonne ce qu ils ne pardonnent pas eux.ils se mettent a Ca place
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18 - sanabi الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:07
مديونية الدولة مضاعفة على اربع مرات موجودة في املاك وحسابات خدام الدولة فقط يرجى الحزم واالحكم بالسجن والحجز
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