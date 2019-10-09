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الرئيسية | مجتمع | موظفو المالية يمدون جسور التواصل مع ذوي إعاقة

موظفو المالية يمدون جسور التواصل مع ذوي إعاقة

موظفو المالية يمدون جسور التواصل مع ذوي إعاقة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 08:39

نظمت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية "المقام التكويني والترفيهي الثاني" لفائدة خمس عشرة أسرة من منخرطيها، ممن لهم أبناء في وضعية إعاقة؛ وذلك أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بكل من مركز التكوين التابع لجامعة الأخوين ومركز الاصطياف العائلي بإفران.

وتعد هذه التظاهرة، التي حملت شعار "التربية الدامجة"، من ضمن الآليات التي تبنتها المؤسسة ضمن مخطط عملها برسم سنة 2019، "وفق ما صادقت عليه لجنة التوجيه والمراقبة في الشق المتعلق بالنهوض بأوضاع فئة أبناء المنخرطين في وضعية إعاقة، والرقي بأحوالهم الاجتماعية؛ كما تعد التفاتة للتعبير لأفراد هذه الأسر عن تضامن المؤسسة معهم وتقاسمها لطموحاتهم في تمكين أبنائهم من كل الوسائل الممكنة لتيسير إدماجهم في المجتمع وضمان مستقبل زاهر لهم"، وفق المؤسسة ذاتها.

يذكر أن أهداف الدورة الثانية، التي أشرف على تنشيطها خبراء مختصون في مجال الإعاقة، تمثلت في "نسج جسور التواصل مع الفئة المستهدفة، والاطلاع عن قرب على حاجياتها، وتكوين الآباء في مجال طرق وأساليب العناية بالإعاقة والاستفادة من جلسات للمواكبة والدعم النفسي؛ وكذا تمكين الأسر من فترة استراحة وترويح عن النفس تتكفل المؤسسة خلالها بتنظيم أوراش رياضية، فنية وترفيهية، لفائدة الأبناء بتأطير من مرافقين متخصصين في مجال الإعاقة".

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