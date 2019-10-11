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الرئيسية | مجتمع | "تقديم استشارات" يهدد أصحاب "البذلة السوداء" بالخضوع لعقوبات

"تقديم استشارات" يهدد أصحاب "البذلة السوداء" بالخضوع لعقوبات

"تقديم استشارات" يهدد أصحاب "البذلة السوداء" بالخضوع لعقوبات
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:00

أثار لجوء بعض المحامين إلى استغلال وسائل التواصل الحديثة والمواقع الإلكترونية لتقديم استشارات قانونية حول مختلف القضايا لعموم المواطنين غضب هيئة المحامين بالرباط، ما دفع بنقيب الهيئة محمد بركو إلى توجيه منشور صِيغ بلهجة شديدة إلى المحامين والمحاميات بالهيئة.

منشور نقيب هيئة المحامين بالرباط تضمن نقدا حادا للمحامين الذين يقدمون استشارات قانونية موجهة إلى عموم المواطنين، وصل إلى حد اعتبار هذه الممارسة "أسلوبا للإشهار على نحو يبعث على الأسى، بما يرمي إليه من استجلاب فجّ للمتقاضين".

محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن المحامين لا يمكنهم تقديم استشارات قانونية للعموم عبر وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية، "لأن الاستشارات القانونية لها أماكنها الخاصة، وتُقدم للموكّلين حسب كل ملف، ولا يمكن تقديمها للعموم عبر وسائل التواصل المختلفة".

واستند نقيب هيئة المحامين بالرباط، في تعليله لعدم قانونية تقديم المحامين لاستشارات قانونية للعموم، إلى المادة 35 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تنص على أنه "لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته".

وأوضح بركو أن الأمر الوحيد الذي يخوله القانون للمحامي هو أن يعلق لوحة أمام باب مكتبه، تضم معلومات خاصة به، كاسمه وصفته؛ كما له الحق في التوفر على صفحة في الأنترنيت، يشير فيها باقتضاب إلى مساره المهني، بعد الحصول على إذن من نقيب هيئة المحامين.

وذهب بركو إلى القول إن الاستشارات القانونية التي يقدمها بعض المحامين للرأي العام "هي استشارات تضرب جميع أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، وتتم قصد استمالة المتقاضين"، موضحا أن "الاستشارة القانونية يجب أن تكون موجّها للموكّل، وفي حالة خاصة، وليس لعموم المواطنين".

ويبدو أن أصحاب البذلة السوداء يخرقون القانون، ليس فقط من خلال تقديم استشارات قانونية للعموم عبر "فيديوهات" تبث على وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية، بل أيضا من خلال كشف أسرار موكّليهم، إذ جاء في منشور نقيب هيئة المحامين بالرباط أن بعض المحامين يُعطون أمثلة بالملفات الرائجة بمكاتبهم، ويكشفون عما تنطوي عليه من أسرار مهنية تمسّ موكليهم.

وبالعودة إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المادة السادسة والثلاثين منه تنص على أنه لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية، كما يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وألا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا.

وجوابا على سؤال حول ما إن كان إقدام المحامين على هذه الممارسة المخالفة للقانون مردّه إلى عدم الاطلاع على القانون، أم الطمع في جلب "الزبناء" من المتقاضين، رد النقيب محمد بركو: "كلا السببين معا"، مضيفا: "مع الأسف لا نطلع على القوانين المنظمة لمهننا، سواء مهنة المحاماة أو غيرها من المهن، وإلا لعرفنا حدودنا وواجباتنا".

وتوعد نقيب هيئة المحامين بالرباط، في المنشور الموجه إلى المحاميات والمحامين التابعين للهيئة، "بالتصدي لممارسة تقديم استشارات قانونية للعموم بما يتعين من حزم ومسؤولية".

وردا على سؤال لهسبريس حول ما إن كان مجلس هيئة المحامين بالرباط سيتخذ إجراءات تأديبية في حق المحامين المخالفين، قال بركو: "سنعرض الأمر في اجتماع المجلس، الذي له صلاحية اتخاذ الإجراء المتعين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - البراكماتي بو ناب الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:09
حتى استشارة للمواطن إسْتخْسَروها فيه و اثارت حنقهم الجشعين آكلي السُّحْت محسادين لا يريدون شيء يُفلت من محافظهم .
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69
2 - عزيز الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:12
لا حول ولا قوة الا بالله شوف هاد الناس فين وصلات استبداد ديالهم لدرجة مايعطيوش الاستشارات المجانية للمواطن باش يعرف حقوقه كلشي ولا فالفلووس
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69
3 - mustapha الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:12
نعم للتنوير المواطنين في المجال المساطير القانونية.
ولا أدري لماذا هذه النقابة ضد تنوير المواطنين.
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59
4 - مصطفى الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:14
وماذا عن الرشوة و البيع والشراء تحت الطاولات وماذا عن السادة القضاة المنتفخين بالمال الحرام
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44
5 - حسن بن محمد الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:17
لا مانع في ذلك النقيب عصر الانترنيت والمعلومة موجودة فلماذا التعصب
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42
6 - فرانز كافكا الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:20
الكثير من المحامون و المحاميات يركبون على القضايا الوطنية كقضية اﻹعتقال السياسي ... حيث تجد حساباتهم الفايسبوكية كلها تغريدات مثل : اليوم زرت فلان الفلاني المعتقل على خلفية كذا و كذا ... و غالبا مايتم انتقاء اسماء المعتقلين حتى يظهر المحامي انه ذو شأن عظيم و واعر و هذا أشهار و ركوب على القضايا ... و شوفوني انا تنرافع على فلان .. و شوفوني انا دخلت على القضية الكبيرة ... رغم انهم لم يحققوا اي شيء في هذه الملفات ... و غيرها من الملفات ... اللهم اﻹشهار على ضحايا القمع و الفساد
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5
7 - مهاجر الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:20
بداية أشكر موقع هسبريس على عرض هذا الخبر، يبدوا أن السيد النقيب غير مطلع على القوانين المقارنة أين وصلت درجة تقدمها لأن فاقد الشيئ لايعطيه.
إن القانون الحالي الذي يمنع أي نوع من جلب أو استمالة الزبناء بلغة العصر والموكلين بلغة القانون والذي بالمناسبة موضوع مراجعة من قبل المشرع وقد قدمتم رأيكم ندعوكم الى مرة أخرى الى الاطلاع على القوانين المقارنة وبالأخص القوانين الانجلوساكسونية فإنكم ستجدون أن هناك شركات محاماة تعرض استشارات قانونية بالطبع ليست مجانية مائة بالمائة حيث من يرغب في استشارة دقيقة فإنه يطلبها وتكون الاستشارة بينه وبين المحامي أي لاتعرض على الموقع حيث يتم استعمال وسائط التواصل الخاصة كالبريد الالكتروني أو عبر الهاتف وبالطبع المحامي يحصل على أتعابه. فبدل تهديد السادة المحامين الدين صوتوا عليك لتكون في دلك المنصب عليك أن تجد حلا يتوافق مع التطور التكنولوجي، فأنا كمواطن عادي لايريد التنقل الى مكتب محامي لطلب استشارة قانونية من حقي أن أطلبها من خلال هاتفي وأدفع ثمنها ،ألا ترى أن العالم كله يتجه نحو المعاملات الالكترونية أم أنك لاتتقن هذه التكنولوجيا.بإمكانك الاستعانة بتقنيين .
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17
8 - غير دايز الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:21
المحامين في المغرب يشكلون لوبي ضغط قوي يصغيون القوانين على اهوائهم لحمايتهم ولضمان مصالحهم على حساب موكليهم وعلى حساب المصلحة العامة ...فهناك فصول قانونية في المغرب غريدة من نوعها لاتوجد في اية دولة في العالم
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13
9 - Adil Kenitra الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:23
C'est pathétique. l'ordre des avocats veut que les citoyens restent ignorants de la loi pour que les avocats fassent ce qu'ils veulent...
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11
10 - منصف الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:23
هذا هو شاننا في المغرب السرية التامة كل الاشياء تتم و لا ندري كيف حتى هصبحنا صم بكم
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13
11 - عبد العزيز الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:23
(الحر بالغمزة والعبد...)
ليس ببعيد ولا يزال، أول خطوة تطأ مكتب المحامي يطرح عليك السؤال : قضية أم استشارة؟ فتجيب بكل عفوية بل استشارة.
ثم يقال لك مرحبا 130 درهم فقط.
الفاهم يفهم
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11
12 - متتبع الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:27
هدا المنع سببه الحسد والجشع لدى بعض المحامين فقط اليس من حق المواطن معرفة القانون وحماية نفسه ؟ العلم نور والجهل عار!
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10
13 - جانح الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:33
هکذا حتی المحاون یریدون تکلیخ الشعب حتی یتسنی امتصاص بقیة الم الذی ترکته الحکومة و الاطباء و الصیدلیات و التعلیم الخاص
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8
14 - أحمد السعيدي الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:35
جاء في المقال:
وجوابا على سؤال حول ما إن كان إقدام المحامين على هذه الممارسة المخالفة للقانون مردّه إلى عدم الاطلاع على القانون، أم الطمع في جلب "الزبناء" من المتقاضين، رد النقيب محمد بركو: "كلا السببين معا"، مضيفا: "مع الأسف لا نطلع على القوانين المنظمة لمهننا، سواء مهنة المحاماة أو غيرها من المهن، وإلا لعرفنا حدودنا وواجباتنا"
هذا اعتراف من النقيب أنه يريد أن يكون المواطن جاهلا بالقانون كي تكثر القضايا في المحاكم حتى يجني المحامي ثروة على حساب المواطن الضعيف. ونسي أن المفروض والطبيعي هو العكس تماما، أي أن القانون يجب يكون معلوما من الكل كي يعلم كل ما له وما عليه.
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8
15 - السر المهني المفضوح الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:35
وما بالكم في المحاضرات المدققة التي تعطى من طرف بعض المحاميين مرتدين البدلة المهنية لبعض المتجمهرين بباب المحاكم وتحت اضواء كاميرات الصحافة .اهذا خطأ مهني ام لا.؟
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7
16 - ملاحط الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:36
كلام يدل على احتكار المعلومات في عصر الانترنيت نقول للسيد النقيب جميع المعلومات متوفرة على شبكة الانترنيت فهل سيادة النفيب يجهل ذلك. واذا سلمنا بما يفول فانه يجب منع المعلومات في مجال الصحة ولا ينبغي لاي طببب ان يتحدث مع اي جهة الا في العيادة كلام ينم عن نرجسية وعلى الاحتكار. نعم اعطاء معلومات خاصة عن الموكل ممنوعة طبعا اما الحديث عن القوانين وعن قضايا سبق البث فيها من طرف القضاء ما هو الضرر في ذلك.
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13
17 - معلق الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:50
السيد النقيب المحترم لا يهمه سوى نقص المداخيل ولا يخجل من اعطاء جواب بالمقابل فليستفد من الأطباء الذين وضعوا اجوبة على كثير من التساؤلات التي تخص أغلب الأمراض لا تخف أيها النقيب فكل من يحتاج محاميا سيلجأ عليه دون تردد .
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5
18 - عمر ج الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:55
الملك يطالب بتنوير الشعب ، وانتم تقطعون اي معلومة للشعب ،واين مكتب الاستشارة القانونية.ا؟...المهم وهو ان تتجنب كل ما يمكنك الوصول عندهم حتى يبان العدل والطمقراطية والوطنية والانسانية وووووووووو؟
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0
19 - الدين النصيحة الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:58
أليس تقديم الاستشارات يدخل في باب توعية الناس؟ اليس منع ذلك يشكّل احتكارا غير مشروع والتفافا على القانون ؟ هل ممتهن النصيحة القانونية سيصبح مثل قارئ القرآن في المقابر بمقابل ؟ هل المحاماة والتوثيق أصبحت آلة لقطع الطريق على فاعلي الخير وخدام الجمهور الأمي وتوجيه المخطئين وإنارة الطريق للمسلمين ؟ أليس المنع هو احتكار واستقواء و منع من المعلومة وفرض الجهل على المجتمع بطرق تعسفية وغير قانونية؟ .. فإذا كنت قاسيا وتريد عصر وقتل المواطن ، فاعلم ان غيرك ليس مثلك ولا يفكر بعقلك يا أستاذ المحترمين، فراجع كتبا أخرى غير التي قرأت، وستجد أن " الدين النصيحة".. !.
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20 - عبده/ الرباط الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:58
لدي سؤال للسيد النقيب : هل هناك مادة في القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على انه يمنع على اي محام و لا يجوز له ان ينوب عن مواطن عادي في مواجهة محام اخر مشتكى به ينتمي الى نفس هياة المحامي الذي تم اختياره ....؟؟؟؟ سبب السؤال هو رفض المحامين القيام بمسك القضية بدعوى الزمالة مما يؤدي الى ضياع حقوق المواطنين و تغول بعض المحامين المشتكى بهم...فما هو الحل..؟؟؟؟ و لمن يلجا المواطن للدفاع عن نفسه و اخد حقه من محام ما ؟ مع العلم ان النقباء انفسهم يرفصون منح االترخيص لمقاضاة محام لزميل له بنفس المدينة او الهياة بدعوى وجود عرف سار بين المحامبن... فاين هي المساواة؟؟؟
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21 - الدين النصيحة ..تكملة الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 12:59
...سابقا قلت ان ذلك يشكل استشارات خاطئة للناس قد تودي بهم إلى غير ما يودون! .. الا يستحسن أن تقوم بتقديم استشارات صحيحة حسب تفكيرك ، مع علمك انك غير مسؤول عن اخطاء غيرك ولا انت وصيا عن باقي المستشارين الذين نكن لهم كل التقدير والامتتان والشكر والدعاء بالخير باعتبارهم مواطنين وطنيين يساهمون في نشر الوعي القانوني بين المواطنين كتربية وطنية مجانية لا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا مقابل بدون حسدا !.. ان تكون مواطنا صالحا ، هو ان تحب لغيرك ما تخبه لنفسك..والسلام على من عرف قدرة واتبع الهدى..
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22 - Moumine مؤمن الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 13:04
"تقديم استشارات" يهدد أصحاب "البذلة السوداء" بالخضوع لعقوبات
وحتى لا يستغل المحامي اسمه في الإشهار عند إعطاء استشارات للمواطنين في وسائل الإعلام، امنعوا عنه الإدلاء باسمه واتركوا الناس يستفيدوا من بعضهم بعضا، ولا تكتموا العلم على عباد الله.
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