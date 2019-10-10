24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "باي باي جيلو" للكاتب طه عدنان .. الهجرة السرية تصل إلى الركح
- تثمين النفايات ببني ملال
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- "الأركانة العالمية للشعر" تذهب إلى الأمريكي سيميك
- سبيد .. مدرب المشاهير
مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)
البحرية المغربية تُناور في سواحل فرنسا لاستهداف مواقع مشبوهة (4.67)
- خاليلوزيتش: حمد الله يرفض اللعب مع "الأسود" .. والبديل موجود - (95)
- تعيين "حكومة الكفاءات" يفتح الباب أمام دخول وجوه وزارية جديدة - (85)
- الحكومة المعدّلة "أخف وزنا أثقل كفاءة" .. والخبرة تزاوج السياسة - (73)
- العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا يغضب بلدانا عربية - (71)
- مسؤول إسرائيلي: الثقافة العبرية تنهل من التراث الإنساني المغربي - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوجار يودّع الوزارة ويُوصي بنعبد القادر بمواصلة "إصلاح العدالة"
دافعَ وزير العدل السّابق، محمد أوجار، عن حصيلته الوزارية، مؤكّداً أنّه "ساهم في تنزيل ورش إصلاحي كبير، هو ورش استقلالية السلطة القضائية، والمصادقة على 34 نصاً تشريعياً وتنظيمياً نشرت كلها بالجريدة الرّسمية"، واصفاً هذه الحصيلة بـ"الإيجابية والهامة، والتي تعكس المجهود المبذول من لدن كافة المتدخلين".
وأورد المسؤول الحكومي، الذي غادرَ الوزارة تاركاً منصبه للوزير الجديد محمد بنعبد القادر، أنّ "تعديل الحكومات هو إجراء عاد في كل الديمقراطيات"، وزاد: "سيترسخ هذا التمرين بنضج المسار الديمقراطي ببلادنا"، مضيفاً: "أغادر هذه الوزارة بروح يسكنها الاعتزاز بزملائي في كل محاكم المملكة وفي وزارة العدل وفي كل مؤسسات القضاء".
وقال أوجار، أمام مسؤولين في الوزارة: "آمنت دوماً بأنّ الإصلاح معاناة ومكابدة، وصبر ومثابرة، يحتاج إلى توطيد العزم، وإخلاص النية، وبذل الجهد. وحينما أستعيد شريط ذكرياتي، أستحضر لحظة ولوجي هذه الوزارة منذ سنتين ونصف وأنا القادم من عالم الدبلوماسية".
وشدّد المسؤول الأسبق الذي شمله التّعديل الحكومي الأخير: "تحمّلت المسؤولية رفقة ثلة من زملائي المدراء والأطر العاملين والمسؤولين بالإدارة المركزية في وقت دقيق وحساس وتاريخي، تميز بميلاد السلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو حدث تاريخي كبير".
وزاد أوجار موجّهاً كلامه إلى الوزير الجديد: "لقد أتيتم إلى وزارة العدل وخلفكم تاريخ تقلدتم خلاله مناصب عدة، وإن تجديد الثقة فيكم في حكومة الكفاءات ليؤكد ما تتمتعون به من خصال وما تتميزون به من كفاءة"، مضيفاً: "لي اليقين بأنكم ستواصلون التشييد والبناء ومراكمة النتائج، وتنزيل الأوراش ورشاً تلو ورش"، وتابع: "أعانكم الله على تحمل الأمانة وعلى أخذها بحقها، وأداء الذي عليكم فيها، وسدد خطاكم على درب الإصلاح تمشون في مناكبه ذللاً، وتحلون به منزلاً مباركاً، وجعل قدومكم على هذه الوزارة قدوم خير وبشارة".
من جهته، قال وزير العدل الجديد، محمد بنعبد القادر، إنّ "أوجار كان فاعلاً وشاهداً على لحظة من أقوى اللحظات بناء دولة الحق والقانون بالمغرب؛ بناء سلطة قضائية مستقلة"، مضيفاً أنّ "أوجار كان من الصناع الأساسيين في إطار التوجيهات الملكية لورش إصلاح العدالة"، ومشدّداً على أنه ساهم في "التنفيذ الإيجابي لإرادة الملك محمد السادس إصلاح ورش العدالة".
وقال بنعبد القادر متحدّثاً عن أوجار: "ساهم في صناعة هذه اللحظة بكل ما اقتضته من صبر وتفاعل وتوافقات، واستطاع أن يضع مصلحة البلاد والتوجه الإستراتيجي العام لدولة الحق والقانون فوق كل الاعتبار"، مبرزاً أنّ "الفضل يرجع إلى الرعاية الملكية لهذا المشروع وإلى مسارات الوزير في إصلاح العدالة خلال فترته التي تميّزت بخصوبة متميزة في ما يخص المشاريع القانونية التشريعية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
"وافق مجلس النواب الإيطالي، يوم الثلاثاء ٨ أكتوبر الجاري ،بأغلبية ساحقة على تعديل دستوري ينص على خفض عدد النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.
و صوت لصالح هذا التعديل، الذي يهدف إلى توفير 500 مليون أورو في كل دورة تشريعية، 553 نائبا مقابل 14 عارضوه وامتنع اثنان عن التصويت من اجل بناء المستشفيات ومساعدة المحتاجين.
عقبا لينا ونوفرو اموالا من عدد مقاعد البرلمانيين ومن تقاعدهم ومن تكاليفهم .
عن أي إصلاح تتكلمون
كان يعمل بالكل الجدية في هذه الوزارة وكان قام بعديد الإصلاحات، لكن هذه الإصلاحات ستضيع.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كل من أراد الإصلاحات يترد.