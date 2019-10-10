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الرئيسية | مجتمع | أوجار يودّع الوزارة ويُوصي بنعبد القادر بمواصلة "إصلاح العدالة‬"

أوجار يودّع الوزارة ويُوصي بنعبد القادر بمواصلة "إصلاح العدالة‬"

أوجار يودّع الوزارة ويُوصي بنعبد القادر بمواصلة "إصلاح العدالة‬"
هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:00

دافعَ وزير العدل السّابق، محمد أوجار، عن حصيلته الوزارية، مؤكّداً أنّه "ساهم في تنزيل ورش إصلاحي كبير، هو ورش استقلالية السلطة القضائية، والمصادقة على 34 نصاً تشريعياً وتنظيمياً نشرت كلها بالجريدة الرّسمية"، واصفاً هذه الحصيلة بـ"الإيجابية والهامة، والتي تعكس المجهود المبذول من لدن كافة المتدخلين".

وأورد المسؤول الحكومي، الذي غادرَ الوزارة تاركاً منصبه للوزير الجديد محمد بنعبد القادر، أنّ "تعديل الحكومات هو إجراء عاد في كل الديمقراطيات"، وزاد: "سيترسخ هذا التمرين بنضج المسار الديمقراطي ببلادنا"، مضيفاً: "أغادر هذه الوزارة بروح يسكنها الاعتزاز بزملائي في كل محاكم المملكة وفي وزارة العدل وفي كل مؤسسات القضاء".

وقال أوجار، أمام مسؤولين في الوزارة: "آمنت دوماً بأنّ الإصلاح معاناة ومكابدة، وصبر ومثابرة، يحتاج إلى توطيد العزم، وإخلاص النية، وبذل الجهد. وحينما أستعيد شريط ذكرياتي، أستحضر لحظة ولوجي هذه الوزارة منذ سنتين ونصف وأنا القادم من عالم الدبلوماسية".

وشدّد المسؤول الأسبق الذي شمله التّعديل الحكومي الأخير: "تحمّلت المسؤولية رفقة ثلة من زملائي المدراء والأطر العاملين والمسؤولين بالإدارة المركزية في وقت دقيق وحساس وتاريخي، تميز بميلاد السلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو حدث تاريخي كبير".

وزاد أوجار موجّهاً كلامه إلى الوزير الجديد: "لقد أتيتم إلى وزارة العدل وخلفكم تاريخ تقلدتم خلاله مناصب عدة، وإن تجديد الثقة فيكم في حكومة الكفاءات ليؤكد ما تتمتعون به من خصال وما تتميزون به من كفاءة"، مضيفاً: "لي اليقين بأنكم ستواصلون التشييد والبناء ومراكمة النتائج، وتنزيل الأوراش ورشاً تلو ورش"، وتابع: "أعانكم الله على تحمل الأمانة وعلى أخذها بحقها، وأداء الذي عليكم فيها، وسدد خطاكم على درب الإصلاح تمشون في مناكبه ذللاً، وتحلون به منزلاً مباركاً، وجعل قدومكم على هذه الوزارة قدوم خير وبشارة".

من جهته، قال وزير العدل الجديد، محمد بنعبد القادر، إنّ "أوجار كان فاعلاً وشاهداً على لحظة من أقوى اللحظات بناء دولة الحق والقانون بالمغرب؛ بناء سلطة قضائية مستقلة"، مضيفاً أنّ "أوجار كان من الصناع الأساسيين في إطار التوجيهات الملكية لورش إصلاح العدالة"، ومشدّداً على أنه ساهم في "التنفيذ الإيجابي لإرادة الملك محمد السادس إصلاح ورش العدالة".

وقال بنعبد القادر متحدّثاً عن أوجار: "ساهم في صناعة هذه اللحظة بكل ما اقتضته من صبر وتفاعل وتوافقات، واستطاع أن يضع مصلحة البلاد والتوجه الإستراتيجي العام لدولة الحق والقانون فوق كل الاعتبار"، مبرزاً أنّ "الفضل يرجع إلى الرعاية الملكية لهذا المشروع وإلى مسارات الوزير في إصلاح العدالة خلال فترته التي تميّزت بخصوبة متميزة في ما يخص المشاريع القانونية التشريعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - mohajir الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:11
إصلاح العدالة لا يمكن أن يتأثى بتغير الوزراء بل بحملة لا هوادة فيها ضد المرتشين في الأمن والنيابة العامة والقضاء وسماسرة المحاكم
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13
2 - youcef الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:13
تم التقليص من عدد الوزراء وهو شيء جيد. ولماذا لا كما فعلت امس ايطاليا. إليك الخبر.
"وافق مجلس النواب الإيطالي، يوم الثلاثاء ٨ أكتوبر الجاري ،بأغلبية ساحقة على تعديل دستوري ينص على خفض عدد النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.
و صوت لصالح هذا التعديل، الذي يهدف إلى توفير 500 مليون أورو في كل دورة تشريعية، 553 نائبا مقابل 14 عارضوه وامتنع اثنان عن التصويت من اجل بناء المستشفيات ومساعدة المحتاجين.
عقبا لينا ونوفرو اموالا من عدد مقاعد البرلمانيين ومن تقاعدهم ومن تكاليفهم .
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13
3 - ميدانيي الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:20
الحكومات المغربية مند 1960 تتشابه مثل المقرارت دراسية سنة 1960بلون وردي وسنة 2019بلون أسود أما مضمون في خبر كان وأحزاب سياسية تتناسل مثل الفطر رغم أن للفطر فوائد لا نهاية لها وأحزابنا فسادها لا ينتهي ألا بوضع ملفاتها على أرشيف
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10
4 - melahid الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:22
واش بدا بعدا الإصلاح انا بعدا مافخباريش.
عن أي إصلاح تتكلمون
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7
5 - abdi الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:25
السيد محمد اوجار دير المرحلة الصعبة في تاريخ منظومة العدالة ببلادنا بتفوق قل نظيره
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-3
6 - من خارج الوطن الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:26
وهل أصلحتَ أنت الوزارة سيدي الوزير حتى توصي من بعدك بالإصلاح ؟
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6
7 - Hamid الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:30
أي عدالة تتكلمون عنها و الأبرياء في السجون بتهم جاهزة كالمهداوي و الزفزافي و غيرهم كثير. أي عدالة و القضاء غير مستقل يشتغل بالتعليمات من فوق. أي عدالة و القانون لا يطبق على كبار مسؤولي الدولة. بقيت لدينا فقط عدالة السماء حيث ملك الملوك هو العدل و الحق.
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12
8 - متتبع الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:32
على هاد الحساب خاصكوم 100 سنة باش تصلحو العدل و 100 سنة باش تصلحو التعليم و قس على دلك.الله اعفو او صافي ا يجيب الشتا .
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7
9 - Hassan Sima الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:35
بالرغم من گل الإنتقادات فهـناك تحسن ملحوظ في بعض المحاگم مقارنة مع 10 سنوات مضت حينهـا گان الذخول عند وگيل الملك بالأمر الصعب أما الآن فرق گبير حتى أني رفعت دعوى قضاءية ضد محامي والقانون هـو القانون نثمنا التوفيق للسيد الوزير الجديد وتحية للوزير السابق
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10 - ملاحظ الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:35
بالفعل وزير العدل سي محمد اوجار أوصى السيد الوزير بنعبالقادر خيرا بقطاع العدل ، ليس لأن السيد اوجار قصر أو تأخر ، لا بالعكس السي اوجار لم يغادر الوزارة إلا موقعا على قرارات مهمة تتعلق بتعويضات القضاة وكتاب الضبط والزيادة في تعريفة النساخ كمهنة ذات تاريخ ورمزية والموثقين . وخرج أيضا في انسجام تام مع المحامين بعد التوافق على مسودة مشروع المهنة..... حقيقة يعز الكلام ويصعب اختزال ما قام به الرجل من مجهودات في لحظة وداع تتداخل غيها المساعر والاحاسيس.... دمت سي اوجار خدوما لبلدك، مخلصا لوطنك..... ودامت لك المسرات
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-1
11 - عبد السلام حنفي ترجيست الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:35
المهم ان يستقل القضاء قولا وفعلا حتى يسود العدل ويسترجع المواطن ثقته في دواليب الدولة والمؤسسات العمومية
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2
12 - مراد فاس الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:36
العدالة ماتت مع عمر الفاروق رضي الله عنه...اما عن اية اصلاحات فراكوم كلكم بالعربية صلحتوا فيلاتكم للدنيا وبن كيران الذي يتقاضى الريع صلح الكوزينة مسكين وصافي...ميعادنا عند الله الملك الجبار...انتهى
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13 - محمد بلحسن الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:37
من الإصلاح الإداري إلى مواصلة إصلاح العدالة. سير يا السي عبدالقادر الله اعانك على ترسيخ استقلالية النيابة العامة بالرجوع إلى طموحات سبق للسي عبد الواحد الراضي أن عبر عليها من داخل مقر محكمة النقض في 2009. شكرا لسي أوجار على ما حققه من أجل "العدل أساس الملك".
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14 - Adam الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:48
الاصلاح الدي أفاد به المغاربة باعتماد توقيت ماما فرنسا والضرر الذي الحلقه بشريحة واسعة من المغاربة ...هو الاصلاح الذي سيباشره في العدالة وحبذا هده المرة ان ينتهل من تجربة الموزنبيق في إقرار العدالة المجالية والبشرية
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1
15 - أوجار رجل الكفاءات الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:53
أوجار رجل الكفاءات ورجل وطني ورجل عمالي.

كان يعمل بالكل الجدية في هذه الوزارة وكان قام بعديد الإصلاحات، لكن هذه الإصلاحات ستضيع.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كل من أراد الإصلاحات يترد.
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-5
16 - محمد المغربي الامازيغي الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:55
..ومتى كانت العدالة مستقلة في المغرب يا هذا..ولك في حالات الصحافيين الاحرار امثال المهداوي وبوعشرين وغيرهما كثير كثير خير دليل..اما باقي الملفات المطبوخة بجرة قلم او بهمسة في الهاتف فحدث.. حدث..
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4
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