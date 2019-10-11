أغلب المغاربة مصابون بتسوس الأسنان ولا يستشيرون الأطباء

هسبريس من الدار البيضاء

رصد خبراء مغاربة انتشار الإصابة بالتسوس بشكل واسع في المغرب، إذ قالت إحسان بن يحيى، رئيسة الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان، إن أمراض التسوس تصيب 92 في المائة من المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة.

وأوضحت إحسان بن يحيى، في لقاء عقدته الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان و"كولجيت"، إن 87 في المائة من المراهقين في سن الخامسة عشرة، و81 في المائة من الأطفال في سن الثانية عشر، مصابون بالتسوس.

وأوضحت المتحدثة أن هناك عددا كبيرا من المغاربة لم يستشيروا أبدا طبيب الأسنان، مضيفة أنه وفقا للبحث الوطني الأخير لصحة الفم والأسنان، الذي أجرته وزارة الصحة في المغرب، فإن 27 في المائة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة لم يجروا أبدا فحوصات للأسنان.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان: "في الواقع، إن التشخيص المتأخر للتسوس في مرحلة التجويف، إما عن طريق تأخير استشارة المريض الثانوي أو نقص الوسائل أو إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحة، يزيد من عبء التكفل بعلاج المرضى".

وأفادت بن يحيى: "نسعى إلى تعزيز جميع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مجال الوقاية من أمراض الفم والأسنان، خاصة أمراض اللثة والتهابات الأسنان، لأنها أمراض مزمنة لها عوامل كثيرة ومتنوعة، ويمثلها من بين أمور أخرى نقص نظافة الفم والأسنان، والنظام الغذائي، وتناول الأدوية، والبيئة التي يتطور فيها المواطن".

وقال المدير العام لشركة "كولجيت بالموليف المغرب" إنه "لا يمكن تحقيق الابتسامة الجيدة إلا من خلال الوقاية المستمرة، مدعومة بتعبئة قوية من جانب السلطات ومهنيي الصحة".

وأشار المدير العام ذاته إلى أن من بين أهم أسباب مشاكل صحة الفم والأسنان ضعف الاستهلاك السنوي لمنتجات نظافة الفم، إذ إن المعدل السنوي في المغرب لاستهلاك معجون الأسنان لا يتجاوز 55 مل للشخص الواحد، مقارنة بـ186 مل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبلغ معدل استهلاك فرشاة الأسنان للشخص الواحد بحساب السنة 0.4 فرشاة؛ في حين يوصي أطباء الأسنان بتغييرها كل ثلاثة أشهر.

وأضاف المتحدث أن "كولجيت سمايلز" أجرى الآلاف من تشخيصات الأسنان المجانية في العديد من مدن المغرب، وزاد: "هدفنا هو إضافة خطوات جديدة كل سنة إلى مبادرتنا لتغطية أكبر عدد من جهات المغرب".

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه "لتعزيز أفضل لصحة الفم والأسنان والتوصية بها، تطلق كولجيت والجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان النسخة الثانية من "شهر صحة الفم والأسنان"، من خلال حملة تحسيسية وطنية تحت عنوان "حافظوا على ابتسامة المغرب"".

وقال المسؤول ذاته: "ستحط "قافلة الابتسامة" الرحال في خمس مدن مغربية - الدار البيضاء ومكناس والقنيطرة، ولفقيه بن صالح وآسفي، بهدف إجراء أزيد من 6000 فحص مجاني للأسنان من قبل أطباء أسنان متطوعين".

وسيتم إصدار توصيات، يقول المتحدث ذاته، "لتحسين التغذية والتحسيس بها من قبل أطباء الأسنان المتطوعين في جو ممتع وتربوي، سيتضمن الألعاب والأنشطة المتعددة الرامية إلى ضمان فهم أفضل لرسائل التوعية"، وزاد: "وسيتم بالمناسبة نفسها منح الأطفال العديد من الهدايا".