قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين

هسبريس - محمد الراجي

موقف مثير ذاك الذي عبر عنه كريم نيتحلو، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، من المرسوم الملكي الذي يقنن بيع الخمور في المغرب؛ إذ قال إن هذا المرسوم الصادر سنة 1967، والذي يجرم بيع الخمور للمغاربة المسلمين، يعاني من "السيكيزوفرينيا".

القيادي التقدمي الذي يمتهن المحاماة قال إنّ المرسوم الملكي سالف الذكر "يجرّم السكر العلني الساطع، والإخلال بالأمن، ولا يجرّم استهلاك الخمر، لكنه يجرم بيع الخمر للمغاربة المسلمين"، وزاد معلّقا على مقتضيات هذا المرسوم بالقول: "هذه سيكيزوفرينا".

واعتبر المتحدث ذاته أنّ استهلاك الخمور في المغرب يعرف مفارقة غريبة، تتمثل في كون المرسوم الملكي الصادر سنة 1967 يجرم بيع الخمر لغير المسلمين، "لكنّ مئات الآلاف من أطنان الخمور تُستهلك يوميا من طرف المغاربة المسلمين، وهذا إشكال من إشكالات الحريات الفردية الموجودة في المغرب".

كريم نيتحلو دعا في معرض حديثه ضمن ندوة حول واقع الحريات الفردية، نظمها فرع أكدال-الرياض لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تقنين استهلاك الخمور وفق المعايير الدولية، وليس مرسوم 1967، موضحا بالقول: "نحن لا نقول للناس أن يتناولوا الخمر مع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، أو أن يتناولوه في الأماكن العامة، ولكن المنع داخل المنزل هذا شيء آخر".

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إنّ القانون المجرّم لبيع الخمور للمسلمين تستغله الدولة لتصفية الحسابات، كما هو الحال بالنسبة للحريات الفردية الأخرى، مشيرا إلى أنّ "وزيرا في الحكومة الحالية تعرض بيته للسرقة، وضمن المسروقات عشرون قنينة من النبيذ، وحين انصرف اللصوص لجؤوا إلى بيت مهجور قرب بيت الوزير لاحتساء قناني النبيذ المسروقة، وتشاجروا، وجاءت الشرطة لتكتشف أن النبيذ سُرق من بيت الوزير"، على حد تعبيره.

واقعة أخرى رواها كريم نيتحلو "بطلها" قيادي سابق كان عضوا في اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، موردا أنه "كان في طريق عودته من العطلة، وتوقف بجانب الطريق لتناول وجبة خفيفة، وكان بحوزته (تيرموس) فيه خمر، ليقف عليه عناصر الدرك الملكي ويتم اعتقاله، حيث حُكم عليه بشهرين حبسا نافذا ابتدائيا واستئنافيا، مع رفض طلب النقض، ولم يجد دفاعه من صيغةِ حل سوى طلب العفو لفائدته بعد تدخل جمعية أساتذة الفلسفة"، وفق روايته.

وعلّق القيادي التقدمي على هذه الواقع بالقول: "علينا أن نستوعب أن المرسوم الملكي المجرم لبيع الخمور للمسلمين المغاربة يجب أن يتدخل المشرع لتعديله، ووضع حدّ لتجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين".