"التجمع الأمازيغي" يدين الهجوم التركي على الأكراد

ياسين أوشن

قال "التجمع العالمي الأمازيغي" إن النظام التركي "عاد لاستكمال الهجوم العسكري الغاشم الذي يشنه على المناطق الكردية بشمال سورية (روج آفا) منذ أزيد من سنة، بعد أن أمر الرئيس أردوغان بالهجوم على المناطق الكردية المحاذية للحدود التركية، مباشرة بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أن "هذا الهجوم العسكري العدواني الآثم الذي يقوده النظام التركي ومعه عدد من المليشيات الإرهابية المسلحة والمليشيات الموالية لأنقرة المسماة (الجيش الوطني السوري)، يحدث وسط صمت مريب للمنتظم الدولي والاتحاد الأوروبي وجل دول العالم التي لم تحاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع النظام التركي، ووقف الهجوم العسكري المستمر على شعب أعزل، قاوم بكل قوة وجرأة أبشع منظمة إرهابية في القرن الـ 21 "داعش" نيابة عن العالم، وخلص عامة شعوب المنطقة بل شعوب العالم من جرائمها ووحشيتها الفظيعة".

وأشارت المنظمة عينها إلى أن "ما يقترفه النظام التركي والمليشيات الإرهابية المسلحة الموالية له، من جرائم إرهابية ووحشية في حق الشعب الكوردي، يندى لها جبين العالم، وينذر بكارثة إنسانية تنضاف لسلسلة الجرائم التاريخية التي اقترفتها الأنظمة المعادية لحق الشعب الكوردي في الحرية والوجود على أراضيه التاريخية".

وأضافت أن "سكوت المنتظم الدولي هو بمثابة تواطؤ مفضوح مع النظام التركي المستمر في تدمير المناطق الكوردية وفي جرائمه وأطماعه التوسعية، وذلك بسن سياسة الأرض المحروقة، ممّا تسبب ويتسبب يوميا في موجات هجرة ونزوح للمدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى".

وأمام هدا الوضع الجديد أعلن التجمع ''إدانته وشجبه للهجوم العسكري الذي يشنه النظام التركي على الشعب الكوردي الشقيق، وما يقترفه من جرائم في حق شعب أعزل"، معربا عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الكوردي في "روج آفا" (شمال سوريا) وبباقي المناطق الكوردية".

وأكدت الهيئة ذاتها أن "كل الذرائع التي يخلقها النظام التركي من أجل التغطية على هجومه العسكري على شعب أعزل، ما هي إلا ذرائع وهمية، الغاية منها توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، من بينها "داعش"، بعد أن قامت القوات الكوردية بدحرها من معقلها بالرقة وتطهير المناطق الكوردية منها".

واستغرب التجمع "صمت المنتظم الدولي إزاء الهجوم العسكري الإرهابي الذي يقوده النظام التركي، مدعوما بمليشيات إرهابية مسلحة وبتواطؤ مفضوح من الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة"، داعيا "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والتنظيمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف وفضح مجازر النظام التركي وتحميل المسؤولية لأردوغان في كل ما يقع في المنطقة، وفي حق الشعب الكوردي، مع حثه على احترام مبادئ القانون الدولي".

وجدد التجمع "دعوته لمفوضية الأمم المتحدة من أجل تقصي الحقائق في جرائم النظام التركي الفاشي في المناطق الكوردية"، داعيا "إلى مقاطعة النظام التركي سياسيا واقتصاديا".