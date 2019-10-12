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التفاؤل يبدد مخاوف "تأخر المطر" .. والأرصاد تتوقع اعتدال الحرارة

التفاؤل يبدد مخاوف "تأخر المطر" .. والأرصاد تتوقع اعتدال الحرارة
هسبريس - أمال كنين
السبت 12 أكتوبر 2019 - 16:00

قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، في تصريح لهسبريس، إن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الموسمية خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، فيما ستهم بعض الزخات الرعدية مرتفعات الأطلس بعد الزوال، وستكون السحب المنخفضة كثيفة بالمناطق الساحلية خلال الليل وبداية الصباح.

من جانبه، قال علي شرود، خبير مناخي، إن تأخر التساقطات في شهر أكتوبر "عاد وبسيط، ويجب التشبث بالتفاؤل لأنه لا يمكن أن نحكم على جودة الموسم منذ الآن".

وأضاف شرود، ضمن تصريح لهسبريس، أنه "في السنوات الأخيرة رغم موجات الحرارة وتأخر التساقطات، كانت الأمطار تأتي غزيرة وغير متوقعة، وهو ما يدفعنا للتشبث بالتفاؤل".

وأوضح يوعابد أنه فيما يهم توقعات الأحوال الجوية، ستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل بالواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول قطرات مطرية جد خفيف ومحلية.

وحسب المتحدث ذاته، ستكون السماء غائمة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وبالجنوب الشرقي، وصافية إلى قليلة السحب عموما بباقي المناطق.

وفيما يهم طقس يوم غد، قال يوعابد إن الأجواء ستكون حارة نسبيا بكل من السهول الداخلية، منطقة سوس وجنوب البلاد.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وأيضا بالواجهة المتوسطية. وستنتشر سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة بغرب الواجهة المتوسطية.

وستتمركز سحب غير مستقرة ابتداء من الصباح، ستكون مصحوبة بزخات مطرية مع رعد، فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة، والرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما.

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