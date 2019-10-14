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جمعيات الآباء تطلب الاستعانة بالأطباء النفسانيين أمام عنف التلاميذ

جمعيات الآباء تطلب الاستعانة بالأطباء النفسانيين أمام عنف التلاميذ
هسبريس - محمد لديب
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:00

عبر مسؤولون من الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن قلقهم من اتساع دائرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، سواء تعلق الأمر بالعنف بين التلاميذ في ما بينهم أو العنف ضد الأطر التربوية.

واعتبر عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن "محاصرة ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية تتطلب اعتماد البعد التشاركي في التصدي لحالات العنف، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية والفاعلة في المجال التربوي".

وأوضح عبابو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سبر أغوار هذه الظاهرة يكشف وجود مجموعة من العوامل التي تقف وراء تفشي ظاهرة العنف في أوساط التلاميذ، سواء في تعاملهم اليومي في ما بينهم، أو في تعاملهم مع مدرسيهم أو أطرهم الإدارية".

ومن ضمن هذه العوامل، يقول المتحدث في التصريح ذاته، "هناك تلك المرتبطة بدور الأسرة في تربية الأبناء، والعوامل المتعلقة بالتفاوت الطبقي في ما بين التلاميذ أنفسهم، إلى جانب الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية التي يتجاوز العديد منها المعدلات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم".

وشدد النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على "ضرورة إشراك الأطباء النفسانيين من طرف الجهات التربوية المسؤولة من أجل مواكبة التلاميذ في مسارهم اليومي داخل المؤسسات التربوية، والتعامل مع حالات العنف بشكل علمي، عوض اعتماد المقاربة الأمنية من طرف إدارات المؤسسات التعليمية؛ مع ضرورة عدم التساهل مع أي ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي، واعتبار ذلك من الواجبات الأساسية للإدارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ع-ع الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:13
زد على ذلك الأطر التربوية يجب معاينتها من طرف أطباء نفسانيين لانها غالبا تكون من بين أسباب تفشي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية. بتصرفاتهم المتهورة تجاه تلاميذتهم. وكذلك مراقبة من يتجر باالمخدرات بين صفوف التلاميذ وزييد وزيييد قصة طويييلة .......
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4
2 - محمد السلاوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:19
يرجى تقديم بعض الاستشارات حول لجوء بعض التلاميذ للانتحار، ونذكر منها حالتين ظهرتا مؤخرا لاقت استغراب الوالدان
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0
3 - حسن من وجدة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:21
المغاربة يخافو ما يحشمو.
العنف المدرسي يعكس العنف الاسري والمجتمعي.
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10
4 - كريم الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:21
سبب تفشي العنف راجع لمذكرة البستنة المشؤومة... لم يعد هناك رادع للتلميذ ذاخل المدرسة... يتجرؤون على الأستاذ، يسمعونه بكل وقاحة كلاما نابيا سواء له شخصيا أو يتبادلونه عنوة عند مروره بجانبهم، يهينون حتى المدراء... لا عجبا فغالبية الأطفال في هذا البلد يتربون على كره الأستاذ و احتقاره من طرف آبائهم...و النتيجة أنهم لم يعودوا يحترمون أحدا، حتى آبائهم.
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11
5 - وعزيز الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 13:26
السر في وجود العنف المدرسي.... هو

استقالة الآباء من تربية أولادهم.... طيلة اليوم في المقاهي قبل العمل و بعد العمل .. و من هو عاطل اليوم كله في المقهى.... حتى أن النادل يأتيه بطلبيته دون طلبها....


تراجع المدرسة عن اداء دورها التربوي اللازم... لان معظم الموظفين همهم تدواز الوقت... و عدم أداء الدور الانجع و المنوط بهم لأنهم يقولون مقادينش على تهراس الراس...وووو


فلما تراجع الإصلاح و البناء التربوي هاجم العبث و الدسارة...



فماذا سيعمل الطبيب النفسي...

هل. :


عليه إفراغ المقاهي من الآباء

و تأديب كل موظف لا يقوم بوظيفته...

ثم ياتي دور التلميذ فيحبب اليه الدراسة التي يكره و يفهم له المادة التي لا يفهمها لان العطاء داخل القسم رديئ.....


ام ماذا؟؟؟؟
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