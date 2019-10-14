منظمة نسائية: العثماني يخلق "الفوضى والكراهية"

هسبريس من الرباط

أشارت حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إلى أن "التصريحات الأخيرة لسعد الدين العثماني، التي قال فيها إن حزب العدالة والتنمية دائما يصنع المفاجآت، وهناك من وعد بإشراك الشباب ولم يفعل، أما نحن فلم نقل ذلك، لكننا فعلنا...، تُعتبر تصريحات منافية للأخلاق السياسية التي يجب أن يتمتع بها رئيس حكومة يتولى تسيير شؤون المغاربة كافة".

وأضافت رئيسة المنظمة النسائية المذكورة، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن "تصريحات رئيس الحكومة من شأنها أن تخلق الفوضى وتبث روح الكراهية بين مختلف المواطنين المغاربة".

واعتبرت غزيل أن "ما قيل يعدّ خرجات غير محسوبة لسعد الدين العثماني وبعض قيادات حزب العدالة والتنمية"، مضيفة أن "هذه التصريحات مضرة بالحكومة، وقد تتسبب في تفجير الأغلبية المكونة لها".

من جهة أخرى، لم تفوت الفاعلة السياسية الفرصة لتذكير رئيس الحكومة بكون "التجمع الوطني للأحرار يعد أول حزب يقترح شابا للاستوزار في حكومة بنكيران الأولى، هو مامون بوهدود، الوزير المنتدب لدى وزير التجارة والصناعة المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد غير الهيكل".

وقالت إن "قادة العدالة والتنمية لهم ذاكرة ضعيفة ويُزايدون على المغاربة، في وقت كان عليهم تقييم تجربتهم في تسيير الشأن العام، والاعتراف بفشلهم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية".