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كُتّاب وآراء
حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية
رويدا رويدا، تمضي حملة "خارجة عن القانون" نحو الاتساع شعبيا، واكتساء طابع أكثر رسمية، فبعد دعاية أولية، بلغ عدد الموقعين اليوم الإثنين 10 آلاف شخص، ليوجه بذلك القائمون على المبادرة رسالة إلى رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، مطالبين إياه بـ"نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي".
ووصفت المبادرة، التي تحولت رسميا إلى حركة حسب مطلقي النداء، القوانين الجنائية الحالية بـ"الوحشية والتعسفية"، مناشدة "وقف المتابعات القضائية المتعقلة بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية"، ومتشبثة برفضها التام "للظلم والنفاق الاجتماعي، واستمرار المعاناة تحت قانون الصمت".
ورفضت "خارجة عن القانون" "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرّمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض"، وزادت: "لا يمكن أن يحب الناس خفية"، معبرة عن رفضها في الوقت نفسه "للامساواة الاجتماعية، باعتبار الأشخاص الأشد فقرا هم المتضررون من التشريعات".
وراسلت الحركة أيضا وزير الثقافة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية، داعية إياهم إلى "تخصيص حصص زمنية يتم التطرق ضمنها لنقاش الحريات الفردية، مع ضمان انخراط النواب والفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والفنانين والمثقفين".
وأورد المصدر ذاته أن "القائمين على الحركة بصدد إعداد عريضة ستوجه إلى البرلمان المغربي، ستدعوه إلى إلغاء هذه القوانين؛ فضلا عن عزمهم على إنشاء منصة تنشر فيها قائمة الموقعين، بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية دعم المشروع والانضمام إلى الحركة التي اختارت "كلنا خارجون وخارجات عن القانون إلى أن يتغير القانون"، شعارا لها.
وفي السياق، أورد عبد الله ترابي، أحد مطلقي المبادرة، أن "إطلاق اسم حركة لا يعني تأسيس جمعية أو هيكلة معينة للمبادرة، بل المقصود منه توجه وديناميكية من أجل وضع حد للقوانين التي تحد من حرية الناس"، مشيرا إلى أن "المبادرة منفتحة على جميع تيارات المجتمع، بما فيها التيار الإسلامي".
وأضاف ترابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المبادرة راسلت عديد الهيئات، تتقدمها النيابة العامة، وطالبت أساسا بوقف المتابعات المرتبطة بفصول القانون الجنائي ذات الصلة بالعلاقات الرضائية"، مسجلا أن "المراسلة شرحت كيف يتم توجيه القضاء والشرطة في بعض الأحيان لصالح أمور معينة".
وأوضح المتحدث أن "أجهزة الأمن مدعوة إلى أن توفر المجهود الذي تبذله في ضبط البالغين الذين اختاروا علاقات رضائية، لكي تتمكن من القضاء على جرائم الأمن العام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
أو غير مرغوب فيه يدس السم من العسل
من أجل إشاعة أفكار لا محل لها من الإعراب
نحن مسلمون وانتهى الأمر من يدعي هاته الخزعبيلات فليذهب إلى خارج بلاد
ويقلد الغرب كما قال رسول الله صلى الله عليه " ولو دخلوا جحرا ضب لدخلموه الله يهدي الناس و يسهل على العوانس
Ce que l'on fait hors la loi, pourquoi ne pas le faire dans la loi!?x
Ou alors c'est 36 millions en prison
ملاحظة تركيا التي تحلمون بنظام مثلها لا تجرم لا العلاقة الرضائية و لا الأمل في واضح النهار في شهر رمضان
يعني 0,000025 من الشعب تحكم في ما تريده البقية ، جميل جدا، ما احلى الدمقراطية، اءا كنتم تؤمنون بالحرية و احترام رأي الاحر فل تحترمو صوت 99,999975% من الشعب
إن بعض الجمعيات تطالب بمطالب خارجة عن القانون وعن القران.
من يسمون أنفسهم بالحداتين ، شخصيا لم أجد شيء من مطالبهم ينئا عن الحرية الجنسية و التعري ، وكأن الساحة المغربية تخلو من مشاكل جوهرية كالصحة و التعليم
و إن كان لكم كل هذا الكيل من الانسانية و المطالبة بالحريات لما لا توظفوها في محاربة و التنديد بقتل الأجنة عن طريق الإجهاد و الذي مرده ما تدافعون عنه من العلاقات الرضائية خارج دائرة الزواج و الخيانة الزوجية
Under Massachusetts general laws Title I, Chapter 272, Section 14:
A married person who has sexual intercourse with a person not his spouse or an unmarried person who has sexual intercourse with a married person shall be guilty of adultery and shall be punished by imprisonment in the state prison for not more than three years or in jail for not more than two years or by a fine of not more than five hundred dollars.