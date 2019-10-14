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الرئيسية | مجتمع | حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية

حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية

حملة ترفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:00

رويدا رويدا، تمضي حملة "خارجة عن القانون" نحو الاتساع شعبيا، واكتساء طابع أكثر رسمية، فبعد دعاية أولية، بلغ عدد الموقعين اليوم الإثنين 10 آلاف شخص، ليوجه بذلك القائمون على المبادرة رسالة إلى رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، مطالبين إياه بـ"نهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور المغربي".

ووصفت المبادرة، التي تحولت رسميا إلى حركة حسب مطلقي النداء، القوانين الجنائية الحالية بـ"الوحشية والتعسفية"، مناشدة "وقف المتابعات القضائية المتعقلة بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية"، ومتشبثة برفضها التام "للظلم والنفاق الاجتماعي، واستمرار المعاناة تحت قانون الصمت".

ورفضت "خارجة عن القانون" "تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرّمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض"، وزادت: "لا يمكن أن يحب الناس خفية"، معبرة عن رفضها في الوقت نفسه "للامساواة الاجتماعية، باعتبار الأشخاص الأشد فقرا هم المتضررون من التشريعات".

وراسلت الحركة أيضا وزير الثقافة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية، داعية إياهم إلى "تخصيص حصص زمنية يتم التطرق ضمنها لنقاش الحريات الفردية، مع ضمان انخراط النواب والفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والفنانين والمثقفين".

وأورد المصدر ذاته أن "القائمين على الحركة بصدد إعداد عريضة ستوجه إلى البرلمان المغربي، ستدعوه إلى إلغاء هذه القوانين؛ فضلا عن عزمهم على إنشاء منصة تنشر فيها قائمة الموقعين، بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية دعم المشروع والانضمام إلى الحركة التي اختارت "كلنا خارجون وخارجات عن القانون إلى أن يتغير القانون"، شعارا لها.

وفي السياق، أورد عبد الله ترابي، أحد مطلقي المبادرة، أن "إطلاق اسم حركة لا يعني تأسيس جمعية أو هيكلة معينة للمبادرة، بل المقصود منه توجه وديناميكية من أجل وضع حد للقوانين التي تحد من حرية الناس"، مشيرا إلى أن "المبادرة منفتحة على جميع تيارات المجتمع، بما فيها التيار الإسلامي".

وأضاف ترابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المبادرة راسلت عديد الهيئات، تتقدمها النيابة العامة، وطالبت أساسا بوقف المتابعات المرتبطة بفصول القانون الجنائي ذات الصلة بالعلاقات الرضائية"، مسجلا أن "المراسلة شرحت كيف يتم توجيه القضاء والشرطة في بعض الأحيان لصالح أمور معينة".

وأوضح المتحدث أن "أجهزة الأمن مدعوة إلى أن توفر المجهود الذي تبذله في ضبط البالغين الذين اختاروا علاقات رضائية، لكي تتمكن من القضاء على جرائم الأمن العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - طارق 004 الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:23
كل من عاش الحرمان أو ذهب عليها القطار
أو غير مرغوب فيه يدس السم من العسل
من أجل إشاعة أفكار لا محل لها من الإعراب
نحن مسلمون وانتهى الأمر من يدعي هاته الخزعبيلات فليذهب إلى خارج بلاد
ويقلد الغرب كما قال رسول الله صلى الله عليه " ولو دخلوا جحرا ضب لدخلموه الله يهدي الناس و يسهل على العوانس
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122
2 - Hicham الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:25
10001Je suis le 10001. Et pourquoi pas?x
Ce que l'on fait hors la loi, pourquoi ne pas le faire dans la loi!?x
Ou alors c'est 36 millions en prison
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-50
3 - المفسدون في الأرض الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:25
حتى ولو حصلتم على أكثر من مليون توقيع فلن ينفعكم ذلك في شيء لأن الشعب المغربي شعب محافظ ولن يسمح بما تدعونه إليه. لهذا لا تتعبوا أنفسكم "فتربصوا، إنا معكم متربصون".
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81
4 - Maroc الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:26
لي ما بغاش العلاقات الرضائية لم يجبره احد !! أنتم الملائكة أتركونا نحن الذين يريدون عدم النفاق ! العلاقة في واضح النهار احسن بكثير من النفاق الذي تعيشون فيه
ملاحظة تركيا التي تحلمون بنظام مثلها لا تجرم لا العلاقة الرضائية و لا الأمل في واضح النهار في شهر رمضان
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-63
5 - مغربي اصيل الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:28
حسنا نحن 40 مليون مغربي، فل نقم بعملية حسابية 40000000%10000= 0,000025

يعني 0,000025 من الشعب تحكم في ما تريده البقية ، جميل جدا، ما احلى الدمقراطية، اءا كنتم تؤمنون بالحرية و احترام رأي الاحر فل تحترمو صوت 99,999975% من الشعب
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52
6 - Mohamed الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:30
متى كانت الخيانة الزوجية حرية? انه في اكثر المجتمعات حرية وبهيمية لا يسمحون بالخيانة الزوجية...الخيانة الزوجية جريمة كونية وليست فقط جريمة قانونية...وهي محرمة في كتاب اليهود والنصارى ومحرمة في الشريعة الاسلامية....وفي كتب اديان اخرى..ولا ترضى بها اي مجتمع حتى وان كان من اعتى الفساق وطغاتها..ان الطابع البشري لا يرضى لنفسه هذا الذل...فإذا كانت هذه الحركة تسعى الى تحليل الخيانة الزوجية فعليها ان تذهب الى الطبيب النفساني
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62
7 - البيضاوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:32
كلمة واحدة أريد أن اقولها وهي إذا صادف أن شاهد والد أو والدة او أخ الفتاة التي في الصورة كيف سيتصرف معها وما هو رد فعله أترك الجواب للسادة القراء
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34
8 - هشام بنو ثغلب الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:34
حرام على هؤلاء الذين يريدون ضرب مبادئ الدين الحنيف في صمت ويزيغون عن طاعة الله ورسوله،سبحان الله العظيم،،،،.
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42
9 - Ayoub N الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:37
الزنى و العياد بالله من الكبائر و هم يريدون جعل بلدنا المسلم كنضيره من الدول الغربية. اذا ابتليتم استتروا أما أن تطالبوا بتحليل ما حرمه الله في دولة مسلمة دستورها مبني على احكام الشرع الاسلامي فذلك ضرب من الجنون.
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10
10 - محمد سلا الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:37
دبا هاد اشوية ديال الناس ابغاو الخيانة الزوجية والممارسات الجنسية اتكون غير خاضعة للقانون دب النسب والاولاد غادي ايولي كلشي امخلط دبا حتى الممارسات الجنسية بين الاخ والاخت حتى هي اندفعوا عليها لاحول ولاقوة الابالله الله يلطف بنا والله ياخذ الحق فلي ابغا انعيشوا في الفساد.
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8
11 - Mouatene الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:38
في نظري المتواضع بما ان هناك حانة بقرب مسجد فالامر عادي جدا اذا طلب هؤلاء برفض تجريم الإجهاض و"العلاقات الرضائية" والخيانة الزوجية
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-5
12 - مواطن الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:39
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتقوا الله وطبقو ما جاء في القرآن الكريم.
إن بعض الجمعيات تطالب بمطالب خارجة عن القانون وعن القران.
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1
13 - رحال الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:40
ادن يجب متابعة و سجن اكتر من تلث الشعب المغربي لان هده العلاقات موجودة بكثرة داخل مجتمعنا والصواب أن تترك النيابة العامة تحريك مسطرة الشكاية والمتابعة القضائية لمن له المصلحة وخاصة المتضرر من هده العلاقات مادامت لا تشكل خطرا على النضام العام وان تخصص وقتها و جهودها لمتابعة المجرمين الحقيقيين.
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3
14 - لشهب الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:41
أنا ما متافقش معاكم، أصلا و في ظل القانون كل عام تيخرجوا لينا آلاف الأمهات العازبات...و ما يترتب عن ذلك من مشاكل. و الرذيلة الى بغيتو تعيشو فيها رآه كاين دول ما عندها حتى مشكل معاها سيرو عيشوا فيها...حنا لمغاربة ماشي منافقين و لكن المجتمع باقى فيه شوية ديال الحشمة اللي بغينا نحافظوا عليها...إما العلاقات الجنسية حنا رآه عارفين آش واقع فبلادنا و الله يهدينا آجمعين، الزنى حرام فجميع الدينات و ما خاصش نشجعوا عليه...
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1
15 - DAHBI الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:41
يريدون بإياد خارجية خفية القضاء على ما تبقى من القيم .فبعدما دمروا تعليمنا ،يسعون إلى أخراج كل ما إسلامي من حياتنا تحت غطاء الحداثة.
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1
16 - مستوعب الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:45
الذئاب تنادي بحرية الأغنام
من يسمون أنفسهم بالحداتين ، شخصيا لم أجد شيء من مطالبهم ينئا عن الحرية الجنسية و التعري ، وكأن الساحة المغربية تخلو من مشاكل جوهرية كالصحة و التعليم
و إن كان لكم كل هذا الكيل من الانسانية و المطالبة بالحريات لما لا توظفوها في محاربة و التنديد بقتل الأجنة عن طريق الإجهاد و الذي مرده ما تدافعون عنه من العلاقات الرضائية خارج دائرة الزواج و الخيانة الزوجية
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-1
17 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:45
بسم الله الرحماني الرحيم أحبائي المغاربة لابدا من تجريم الخيانة الزوجية والعلاقة الردائية نحن في بلد مسلم اوكتجينا لغيرا على هاد لبلاد من كنسمعو بحال هدشي لاحولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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-1
18 - medmod الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:46
سلام . انا مع الفكرة وضظها .بمعنى تجريم العلاقة لا رضاءعة في حالة الاغتصاب وعن عدم رضى طرف ما المصاحب بالعنف . اما ان كان على رضى من الطرفبن . فلهم ذلك . ان لا تؤدي العلاقة الى ماسات كالحمل . اما الخيانة الزوجة وجب التفكير ان لم يكن الزوجان مقتنعان لبعضهما فالطلاق افضل قبل افضل وارضى . . ومن اسباب العلاقة الرضاءية. تفريغ الكبت . مع عدم توفر الامكانيات للزواج . هذا بالسبة لفءة.اما من يتوفر على الامكانيات ويقوم بلاقات عابرة . فهذا استغلالي .
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0
19 - أحمد فاطيمي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:47
أنا كإنسان ماكيهمنيش شكيديرو جوج فدارهم بياتهم ولكن بكل صراحة أش جاب هادشي للخيانة الزوجية؟؟؟ لا هاديك لمرا لي خانت راجلها معاقبهاش القانون را يقدر يعاقبها الرجل بطريقتو وتكون العواقب وخيمة حيت ألم الخيانة مكيتصورش وجريمة خطيرة خاص يتزاد العقوبة عليها ونفس العقوبة لي تكون على المرأة هي نيت لي تكون على الرجب بكل مساوات فالعقاب.
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0
20 - loukili الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:48
لماذا هادا التحامل علي الدين من لهم مصلحة في تخريب القيم التي أسس عليه المجتمع المغربي المحافظ
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21 - حسن المهاجر الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:49
بمجرد قرائتي عنوان المقال استحضرت مقولة الراحل الحسن الثاني: " إذا كان المقصود بالحداثة القضاء على مفهوم الأسرة وعلى روح الواجب إزاء الأسرة ، والسماح بالمعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة والإباحية في طريقة اللباس مما يخدش مشاعر الناس ، إذا كان هذا هو المقصود بالحداثة ، فإني أفضل أن يعتبر المغرب بلدا يعيش في عهد القرون الوسطى ، على ألا يكون حديثا"
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22 - zemzmi الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 16:53
l'adultere est illegal dans plusieurs pays dans le monde y compris les usa.
Under Massachusetts general laws Title I, Chapter 272, Section 14:

A married person who has sexual intercourse with a person not his spouse or an unmarried person who has sexual intercourse with a married person shall be guilty of adultery and shall be punished by imprisonment in the state prison for not more than three years or in jail for not more than two years or by a fine of not more than five hundred dollars.
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