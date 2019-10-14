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الرئيسية | مجتمع | العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي

العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي

العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:00

في أوّل اختبارٍ لهُ استعدادا للدّخول الاجتماعي المرتقب، عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعات النّقابية.

وشارك في هذا اللقاء كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأطلعت خلاله الحكومة الحاضرين على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.

وفي هذا الصّدد، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن اللقاء المندرج ضمن الوفاء بالتزامات اتفاق 25 أبريل 2019 في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، والمنعقد قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس الحكومة، يهدف إلى أن "يعبر الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن آرائهم واقتراحاتهم بشأن مشروع قانون المالية".

وأضاف العثماني أن "الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، ونحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة".

وجدّد رئيس الحكومة تمسّكه بانتظام الحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء، منوها بالجهود التي تبذل من قبل الجميع رغم تباين المواقف بشأن عدد من القضايا، "لكن تبقى مصلحة الوطن والمواطنين هدفنا المركزي والمهم الذي يحركنا"، موردا: "نجتمع ونعمل على تحسين العروض ونتحاور ونحاول أن نوقع الاتفاقات، ونعمل جاهدين لتحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين".

وتوقف رئيس الحكومة عند الزيادة التي همت أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في عدد من القطاعات، وكذا الزيادة في قيمة التعويضات العائلية لموظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه "تم العمل أيضا على تفعيل الزيادة في أجور وتعويضات أجراء القطاع الخاص، وذلك بتعاون مع الشركاء الاقتصاديين".

وأوضح رئيس الحكومة أنه "منذ التوقيع على الاتفاق الثلاثي، تمكنت الحكومة من المصادقة على حوالي 40 مرسوما"، مضيفا أن إخراج هذه المراسيم "تطلب عملا دقيقا لتأخذ المقتضيات الواردة في الاتفاق الثلاثي طريقها إلى التطبيق، والحمد لله جزء منها طبق وجزء آخر في طريقه إلى ذلك".

ويعدّ هذا الاجتماع الأوّل من نوعهِ بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بعد الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي تم توقيعه يوم 25 أبريل 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عمرو حوتي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:15
أنا محارب قديم جندي متقاعد لم أرى الزيادة منذ تقاعدي سنة 2004 لا زلت أتوصل ب1500 درهم على مدة 28 عام خدمة بل دفاع عن الوطن الحبيب . أليس الجندي النتقاعد موظف ؟ توبوا إلى الله واستغفروه وارحمو الجندي المتقاعد
حسبنا الله ونعم الوكيل
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2 - الحقيقة الضائعة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:15
النقابات لا تهتم بفقراء الموظفين لهذا يجب على السيد العثماني رئيس الحكومة بزيادة مرة أخرى لصغار الموظفين بدون اللجوء إلى النقابات على غرار اصلاح صندوق المغربي للتقاعد.
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3 - مدرس الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:19
انه من صميم اللعبة الخاسرة والحقيرة التي تمارسونها على الشغيلة والاجراء والشعب برمته.اما الحوار بعيد عن وعيكم وعن تربيتكم اللهم اذا تعلق الامر بالتفاهم ضد المغاربة عملا بتوصيات اسيادكم في النقد الدولي.من اين لنا بالثقة فيكم ؟ وكيف تستطيعون اقناع المغاربة بانكم غير خائنين للوطن والمواطن؟ الكذب هو لب سياستكم ونحن بعيدين عنكم اما النقابات حيلة لتمرير المخططات الغادرة والتامر ضدنا نحن شرفاء الوطن وخدامه بما اوتينا من امكانات ...
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4 - ربيع الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:24
ماذا عن ايجاد حل للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
الاضراب ينتظركم يوم 23 ماذا انتم فاعلون لقد اصبحو 70 الفا و اعداداهم في ازدياد..متى ستجدون لهم حلا ?? عندما يصبحون 300 الف مثلا !! في ذلك الحين حين يخرجون للرباط لن يصبح مطلبهم فقط هو الادماج بل الدولة ستصبح في خطر 300 الف شخص بالاضافة لعائلاتهم ستكون مضاهرة مليونية. حذاري.
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5 - Abdouw الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:25
على النقابات العمل على حذف مرسوم تمديد العمل الذي وقعه بن كيران وخص به بالضبط رجال التعليم
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6 - مواطن الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:27
نريد حوارا مع الشعب بمعاناته وتطلعاته،نحن لا نعترف بالنقابات،يجب احداث لجن من نخبة الشعب المثقفين ،العلماء والمفكرين "ليس سياسيين" والجلوس والحوار معهم .
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7 - naimar الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 20:39
إلا المتقاعدين لا يشملهم شيء حتى ذكرهم ولو بكلمة حق
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