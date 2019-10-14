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الرئيسية | مجتمع | تأخر الأمطار ينشر الأمراض .. و"الأرصاد" تعلن بداية التساقطات

تأخر الأمطار ينشر الأمراض .. و"الأرصاد" تعلن بداية التساقطات

تأخر الأمطار ينشر الأمراض .. و"الأرصاد" تعلن بداية التساقطات
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:00

يسود الاعتقاد بأنه خلال مثل هذه الفترة من السنة وجراء تأخر الأمطار يكثر انتشار الأمراض، وهو ما أكده مختصون أشاروا إلى أن الأمطار تساهم في القضاء على الفيروسات.

وفي المقابل، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية أنه ابتداء من اليوم الاثنين ستعود الأجواء إلى طبيعتها، كما ستعرف البلاد زخات مطرية في بعض المناطق.

وفي هذا الإطار، قال مولاي السعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، إنه خلال هذه الفترة من السنة يكثر انتشار الأمراض، وذلك جراء التغيرات الجوية، مؤكدا أن الأمطار تكون في بعض الأحيان عاملا مساعدا على القضاء على بعض الفيروسات.

وقال عفيف في تصريح لهسبريس: "لكل فيروس وسط ينتشر فيه بحسب الجو، لكن اليوم مع التغييرات البيئية بدأت الفصول تتغير ولم نعد نعرف متى يبدأ فصل وينتهي آخر، وهو ما أدى إلى الاضطراب القائم حتى من حيث الأمراض".

وأبرز المتحدث أن الفيروسات المرتبطة بالإنفلونزا تكثر في فصل الخريف، ناهيك عن أن تغيرات الطقس خلال هذا الفصل تزيد من تأثيرات وآلام الأشخاص المصابين بالحساسية.

وأوضح عفيف أن السبب الرئيسي وراء انتشار الإنفلونزا خلال هذا الفصل هو "عدم معرفة معظم الناس كيفية التعامل مع التغييرات الجوية"، موصيا بـ"ضرورة عدم التعرض للتيارات الهوائية، والتلقيح بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل والأطفال الصغار".

ونبه الطبيب ذاته إلى أن فيروس الإنفلونزا "سريع الانتشار، وهو ما يستدعي عدم اختلاط حامله مع الناس وضرورة أن يلزم منزله"، ضاربا المثل بطفل واحد فقط مصاب يمكن أن يحمل العدوى لزملائه في الحضانة أو في وسيلة النقل المدرسي.

وعلى صعيد آخر، أفاد الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، في تصريح لهسبريس، بأن هذا اليوم سيعرف تساقطات مطرية مرتقبة بالشمال الغربي للبلاد، خصوصا البوغاز والريف واللوكوس والغرب سايس والشاوية، بالإضافة إلى غرب الواجهة المتوسطية. كما ستهم سحب غير مستقرة الأقاليم الجنوبية، وستعطي زخات مطرية رعدية.

وتتوقع المديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار خفيفة بداية صباح يوم غد في الشمال الغربي للبلاد، خصوصا الريف والغرب سايس والأطلس المتوسط، وأيضا في الشمال الشرقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مهندس الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:06
《وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ》.
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118
2 - طنجة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:08
الحمد لله لدينا أمل كبير في الله
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80
3 - عبدالواحد الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:09
حتى إبر التلقيح ضد الزكام غير متوفرة في الصيدليات.
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15
4 - يوسف الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:10
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
اللهم صيبا نافعا يا رب
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65
5 - كريم بوزبيطة تطاون صحراوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:11
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت بحق عظمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وكن بنا لطيفا رحيما ياكريم ياحليم ياقوي يامعين
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51
6 - أيمن الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:13
الأمراض تنتشر بفعل قلة الأمطار وتأخير علاجها بفعل أنتشار الفساد والمحسوبية
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21
7 - شيشاوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:14
رحمت رابي وسعت كل شيء .فاءن اراد الله شياء ان يقولا له كن فيكون ( اللهم امطير علينا مطرا نافعى . وشفي انت الشافي )
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20
8 - نور الدين الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:24
عندما تمطر السماء..تبتسم الأرض. اللهم غيثا نافعا تسقي به الحرث والنسل.
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16
9 - Matic الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:36
الى 6 - أيمن
الفكر الديني المتخلف سيطر على العقول !! نحن نعيش في عصر المعلومات ليس مثل القرون الوسطى التي كان البعض يكذب بخرافاته على الناس و يصدقونها !! دول افريقيا غارقة في الفساد و الأمطار عندهم بالجملة و دول أوربية حسمت مع الخرافات و تأتيها الأمطار مددا .. هذا امام اعيننا و نحن لا زلنا نردد قلة الأمطار من الفساد
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-21
10 - الحمد لله الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:38
تاخر الامطار او عدمها من افعالنا عندما يسود الفساد من جميع انواعه الحمد لله ان الخير ببد الرزاق
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11
11 - lglavze الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:49
اللهم اسقنا ألغيت ولا تجعلنا من القانطين
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5
12 - عديل الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:50
يقول المثل : بداية الغيث، قطرة..... اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك
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4
13 - ردا على السيد MATIC الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:56
الم تعلم ان الله جلت قدرته يمهل ولا يهمل الا تعلم ان بني ادم يقضي ليله في المجون وفي الصباح ياخد رزقه الا ليس الدين خرافة ايها العزيز ان عقول بعض الناس زين لهم الشيطان اعمالهم وتركهم الله في غيهم يعمهون فلا تكن انت في مرية من الدين عافاك الله
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3
14 - عباس فريد الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:59
المشكل هو ان الدولة او الحكومةً في دار غفلون ولا يهتموا بالقنبلة الموقوتة التي تتمثل في ندرة المياة فلا باس مادامت مناطق المغرب المنسي هي التي تعاني من الجفاف الدائم !!
وعندما تتأكد مختلف المحطات بمجيء الأمطار تتحرك الدولة لاستغلال الحدث سياسيا كالدعوة الى إقامة صلاة الاستسقاء مثلا مع كل التطبيل والتهليل الذي يرافقها !!
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4
15 - صفرو الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:59
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا ن من القانطين
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1
16 - ادام الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:00
الله يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين
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1
17 - فرانز كافكا الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:02
ربط الجفاف " بالفساد " أمر مخزي و قد يغضب الله ﻷنه تدخل في شؤونه ... طريقة تفكير الله ليست هي طريقة تفكير البشر ... الله يعطي لمن يشاء و متى يشاء و ما يشاء ... و ما جاء في كلام المعلق رقم 9 matic صحيح 100% ... و لكن العقول الصغيرة و العاطفية لا تريد سماع الحقيقة فتخبط الديسلايك خبطا ... ﻷن ليس لها ما تقول
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0
18 - الطاطاوي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:16
المغرب بلد فلاحي
الفلاحة في المغرب ميثافيزيقية. تعتمد على صلاة الإستسقاء.
رحم الله على يعتة.
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0
19 - يا ليت لو بِيَدي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:19
لا تيأسو من رحمة الله يا الله البارحة الاول في أكتوبر الفلاحي الذي يصادف 13 اكتوبر الاداري او لغريغوري ان صح التعبير لمذا التشائم لا زال الوقت مبكراٍ وإن شاء الله سيأتي الله بخيراته وينشر رحمته .
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