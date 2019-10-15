مؤتمر دولي يجمع أطباء المستعجلات في العاصمة

هسبريس من الرباط

تحت الرّعاية الملكية، تنظم الجمعية المغربية لطبّ المستعجلات المؤتمر الدولي الثالث بالرباط يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

وستتخلل هذا المؤتمر، بحسب المنظّمين، مجموعة من المنتديات التي ستجمع ثلة من النخب الطبية الوطنية والدولية المختصة في طب المستعجلات، إضافة إلى دورات تكوينية لفائدة الأطباء، سواء العاملين في القطاع الخاص أو العام، والطلبة المتدربين على مستوى كليات الطب الوطنية.

ويهدف المؤتمر، الذي يحمل شعار "أساسيات في طب المستعجلات"، إلى إلقاء الضوء على المستجدات في طب المستعجلات، بالإضافة إلى مناقشة ما يعتري هذا القطاع من تحديات ومعيقات تطوير وتلقين المعارف العلمية والمهنية في كافة مجالات ممارسة طب المستعجلات، فضلا عن الارتقاء بالبحث في هذا المجال.

وستشارك في هذا المؤتمر دول من أوروبا (إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا) وإفريقيا (تونس، موريتانيا، السنغال، مالي، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، كوديفوار) ومن أمريكا التي تمثّلها كندا.

وسيتمّ خلال أشغال هذا المؤتمر تخصيص يوم خاص للممرضين والمساعدين الطبيين.