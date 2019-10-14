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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب

برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب

برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب
هسبريس- عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:00

انتقد برلمانيون استفحال ظاهرة ابتزاز أساتذة الجامعات لطلبتهم عبر إلزامهم بشراء مؤلفاتهم مقابل الحصول على النجاح، وطالبوا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوضع حد لبيع كتب "السادة الأساتذة".

وقالت السعدية بنسهلي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن ظاهرة بيع الكتب داخل المؤسسات الجامعية باتت مُلفتة للنظر خلال السنوات الأخيرة.

وتحدثت النائبة البرلمانية عن معاناة الطلبة بسبب فرْض بعض الأساتذة على الطلبة اقتناء كتبهم، وقالت: "لا يمكن أن يتحول الأستاذ الجامعي إلى بائع للكتب في قلب الجامعة المغربية".

وأوردت بنسهلي أن "الأستاذ الجامعي له رسالة نبيلة تتمثل في إنتاج النخب الفكرية والثقافية والعلمية"، وأكدت أن إنتاج الكفاءات داخل رحاب الجامعة لا يمكن أن يكون عن طريق منطق البيع والشراء".

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال إن كل جامعة مغربية تخصص ميزانية هائلة لاقتناء الكتب في إطار استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف المسؤول الحكومي، جوابا على سؤال الفريق الحركي، أنه في سنة 2018 خصصت ميزانية قدرها 10 ملايين درهم لشراء الكتب على مستوى الجامعات المغربية.

وأشار أمزازي إلى أنه "في إطار استقلالية الجامعات، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير قصد تمكين الطلبة من مقرراتهم الجامعية تشجيعا لهم على مواصلة تحصيلهم الجامعي في أحسن الظروف".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم إغناء مكتبات الجامعات والمؤسسات الجامعية بكتب متخصصة في حقول معرفية متنوعة، حيث إن كل جامعة تتوفر على أزيد من 300 ألف مرجع ومصدر، بالإضافة إلى إحداث مراكز بالمؤسسات الجامعية لطبع الكتب والمطبوعات بأسعار مناسبة".

وأورد الوزير ذاته أن وزارة التعليم العالي قامت بـ"تعميم شبكة الإنترنت على المؤسسات الجامعية بهدف تسهيل ولوج الطلبة للمضامين والمدونات الرقمية ذات الصلة بتكويناتهم، ووضع قاعات مجهزة بحواسيب رهن إشارة الطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية، مع العمل على تطوير المضامين الرقمية".

وتابع أمزازي بأن "المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) يعمل على الاشتراك في قاعدة بيانات ذات صلة بالبحث العلمي في مختلف الحقول المعرفية، حيث تبلغ الدوريات والمراجع حوالي 60 ألفا، بغلاف مالي يقدر بحوالي 23 مليون درهم سنويا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - بلاحدود.... الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:06
و أنتم أيضا عليكم إنهاء زواج المال بالسلطة و إنهاء اتجاركم و امتهانكم للريع السياسي الفاسد و مكاسبه و امتيازاته و منافعه و إرجاع أموال دافعي الضرائب و أقوات البؤساء و المقهورين و الكادحين و المحرومين من شرائح الشعب المنهوبة و المبددة بدون وجه...
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2 - مغربي الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:08
جواب الوزير لا علاقة له بالموضوع ههههه
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3
3 - طالب باحث الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:10
ملايين الدراهم و ماشفنا والو. الموقع الروسي المعروف باش راه حنا خدامين.
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4 - عميد كلية العلوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:12
الجامعة المغربية تحتاج مجموعة من الإصلاحات العميقة خاصة انها تعرف خصاص مهول على مستوى الموارد البشرية، هذه السنة استقبلت الجامعات عدد كبير من الطلبة الوافدين من قطاع المدرسي، أصبحت ضاهرة الاكتضاض داخل الكليات بشكل كبير جدا مع نقص مستوى التأطير، وفي المقابل نجد الأساتذة حملة الدكتوراه داخل القطاع المدرسي يناضلون على الحاقهم بالجامعات وهذا حقهم، على الوزير الجديد أخد هذه المسألة بعين اعتبار، وهو معروف عليه الحكمة وحسن التدبير
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5 - خالد الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:14
تكلم كثيرا ولم يتطرق الى موضوع السؤال وهو اجبار الاساتذة الجامعيين للطلبة شراء كتبهم بأثمنة باهظة مقابل النقط. الوزير تهرب من جوهر السؤال وفضل الحديث عن أشياء أخرى... كعادته
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6 - عصام الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:16
السؤال في جهة و الجواب في جهة أخرى ...
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7 - لا جواب الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:18
الملاحظ أنك يا سيدي الوزير لم تجب عن السؤال واتجهت إلى الكتب بالمكتبة الجامعية.... السؤال هو كيف تحصل على النقطة التي تستحق عندما تدخل لإجتياز امتحان شفوي لدى أستاذ في الجامعة دون أن تكون قد أحضرت كتابه المفروض عليك شراؤه
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8 - Assehm الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:19
حين ما اقراء مثل هذه المقالات 'الطلبة الجامعيين" ياتي في ذهني موضفين ومتعلمين ك الاطباء لا يتقنون حتى اللغة العربية
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9 - الفساد حتى في FAC!!! الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:19
اوا هادي جديدة. أنا كنعرف بلي الحشيش والقرقوبي والبيرة والويسكي واللحم اطري كيتباعو في الجامعات. والأساتذة دابا حتى هما عاطيينها للتبزنيس. او عندهم الحق ما كاين مايدار.
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10 - مواطن من جنيف الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:21
السؤال في الشرق والجواب في الغرب،،!!
السؤال واضح عن ظاهرة بيع اساتذة الجامعات للكتب داخل الجامعات ،،ما علاقة ميزانية الجامعات والانترنت بالسؤال؟؟؟
وزراء الباراشوط!!!!
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11 - مغربي دايخ الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:23
هزلت لم يتبقى من الأساتذة الجامعيين إلا الإسم . الجنس مقابل النقط . الرشوة مقابل النقط. المحسوبية و الزبونية . ولا من يحرك ساكنا . حسبنا الله و نعم الوكيل. لو كانوا ف اليابان أو الصين لأعدموا بتهمة الخيانة العظمى.
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12 - Un envoyé spécial الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:24
الظاهرة موجودة أيضا في الثانويات والمثال : أستاذ الفلسلفة بثانوية الأمير مولاي رشيد بمشرع بلقصيري والذي له مؤلفات كثيرة في ميدانه ولا يجد مجالا لتسويق كتبه سوى دفع تلامذته لشرائها... لا أريد ذكر الإسم لأنه معروف كثيرا في المدينة .
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13 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:25
اعتقد ان الزام الطلبة باقتناء الكتب امر غير منطقي واذا تبت ذالك علئ بحق الادارة ملزمة بتطبيق القانون واخبار الوزارث الوصية بالامر
لان الاباء يعانون الامرين في ايجاد المصاريف على ابنائهم من اجل الحصول علئ اعلئ الشهادات
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14 - ميسوراني الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:26
وا السيدة البرلمانية.وا المسؤولة في المجلس الاعلى للتعليم..نتمنى منكن اعادة طرح السؤال لماذا تعدد الكتاب المدرسي وقد اثبتت التجربة فشلها.؟ لماذا لوبي المطابع يتحكم برقاب ابناء المغاربة في ابشع استغلال؟ لماذا لا يعيد المجلس الاعلى للتعليم النظر في مسءلة تعدد الكتاب المدرسي.؟لماذا اصبحنا كأسر رهائن في يد سماسرة الطبع وانتاج الضبع
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15 - م كملاحظ الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 21:28
انا ضد أن يفرض الأستاذ الجامعي على الطلبة شراء كتب تتعلق بمواده مقابل الحصول على النقطة وإذا كان الأستاذ يأتي بكتبه إلى الجامعة بدون أن يلزم الطلاب على شراؤها فقط لكي يتوسعوا ويتعرفوا على إنتاجه العلمي فلا بأس هنا ..لان هناك بعض الطلاب ممن يجدون صعوبة في التعرف والحصول على كتب الأستاذة من اجل وضعها في مكتبتهم المنزلية والافتخار بها ..وهناك بعض الطلاب الذين يعتقدون أن الأساتذة لا إنتاج علمي لهم..وهم في الحقيقة لهم كتب يخجلون أن يأتوا بها الى الجامعة تسهيلا في ثمنها وتقريبها من الطلاب../ إذا كان البرلمانيون لايطالعون الكتب والفلاحون لايطالعون والصباغون لا يطالعون والتجار لا يطالعون.. فمن سيقرأ كتب الأستاذة الجامعيين غير طلابهم.. انا اقول ليس من حق الأستاذ أن يربط شراء كتابه بالنقطة ولكن من حقة ان يعرف كتبه الى الطلاب!!
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