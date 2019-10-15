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الرئيسية | مجتمع | "أطباء الغد" يتوّجون بالذهب في مسابقة عالمية

"أطباء الغد" يتوّجون بالذهب في مسابقة عالمية

"أطباء الغد" يتوّجون بالذهب في مسابقة عالمية
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 11:14

توج المغرب من خلال طلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة بالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للمحاكاة الطبية وطب المستعجلات، التي احتضنتها عاصمة دولة التشيك براغ.

وشارك الفريق المغربي، الذي تكوّن من طلبة بكلية الطب والصيدلة بوجدة، هم أميمة دمناتي وفاطمة أمخاو وأمين الدريوش وإدريس بنعلي، في هذه التظاهرة التي تعتبر أكبر محفل تنافسي للمحاكاة الطبية وأبرز المواعيد العالمية في هذا المجال، عقب فوزه بالمسابقة الوطنية للمحاكاة الطبية بالمغرب.

واحتل الفريق المغربي المرتبة الأولى خلال الدور الأول، قبل أن يتغلب على أطباء المملكة المتحدة في الدور نصف النهائي، ويفوز على أطباء فرنسا في المرحلة النهائية.

ويحسب للفريق المغربي أنه استطاع التغلب على أطباء في طور التخصص من دول البرازيل، والتشيك، وإيرلندا، وفرنسا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، ولتيفيا.

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