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الرئيسية | مجتمع | نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة

نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة

نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:00

أكد عبد الوهاب رفيقي، عضو حركة "ائتلاف 490"، أن ليس هناك أي تعارض بين المرجعيات الدينية والحريات الفردية، وأضاف أن النقاش الدائر حول هذه الحريات لا يمكن أن نضفي عليه طابعا دينيا.

وقال رفيقي في لقاء صحافي عقده الائتلاف بالدار البيضاء، إن الدين لا يتدخل البتة في الحريات الفردية للأشخاص، وأن الشريعة غير متشددة عكس القوانين المعمول بها، والتي تعتبر أكثر تشددا.

وضرب الناشط الحقوقي والديني مثالا بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزوجية، التي يطلق عليها "الزنا" في القاموس الديني، حيث أكد أن الإسلام وضع مجموعة من الشروط الصارمة لإثباتها، من ضمنها وجود أربعة شهود حضروا الواقعة، وهذا أمر يستحيل توفره، يقول رفيقي.

من جهته، أكد عبد الله الترابي، أنه تم إرسال طلب إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية.

وأضاف الترابي أنه تمت أيضا مراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، من أجل وضع برامج تتم فيها مناقشة الحريات الفردية في المغرب.

وأثار الترابي موضوع متابعة هاجر الريسوني بفصول جنائية خاصة بالإجهاض والعلاقات الرضائية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من النساء اللواتي يحاكمن بالقوانين نفسها، وهذا يعكس التناقض الذي يعيشه المجتمع المغربي.

وأضاف أن هناك آلافا من المغاربة غير راضين عن هذه القوانين، خاصة الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي وضعه فقهاء قانون فرنسيون، وبالتالي فمصدره ليس الشريعة الإسلامية.

وقالت سونيا التراب إن النساء يعانين من هذه القوانين أكثر من الرجال، وهو ما دفع أعضاء الحركة إلى التعبير عن رفضهم لهذه القوانين، وهو في الوقت نفسه رفض للّامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات.

وعبر النشطاء عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مغربي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:19
ها لحرية في أمريكا النتيجة هي انحراف دعارة مخدرات شرب خمر ولعقاقير المنشطة.
والأن أمريكا تحاول فرض المزيد من تقيد على الحريات الفردية في محاولة لتقليل من خراب مجتمعها.
وها أنتم الأن تطالبون بأخطاء الغرب،
صرحتا الأميين الحقيقين هم هؤلاء الجمعيات.
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2 - المنتظر الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:27
السنة 2020 ومازال البشر في هذه البقعة من الأرض لا يستوعبون أن كل إنسان له كرامة وحرية فردية لا يحق لأحد أن يتدخل فيها؟
كيف يعقل تجريم شخصين راشدين يمارسون الجنس بالتراضي وسبق وفاق بعيدا عن الأنظار ولا يضرون غيرهم بشيء؟؟ بينما لا نرى أي عقوبات ردعية قاسية للمغتصبين. هذه معضلة كونية و خلل ضخم في المجتمع.
أنتم (لا أعمم) هكذا ضد الحب و في نفس الوقت تغضون البصر عن الهمج والإجرام!!!!
*بالله عليك لمذا يتم إدخال الدين في مثل هذا النقاش؟؟؟ 2020 وما زال ابن آدم في هذا البلد لا يستوعب أن الدين حرية شخصية محضة تنبع من قناعة شخصية؟   آسف يا بلدي ربما مرور  ألف سنة من الأن لن تكفي لتصبح بلدا آمنا ومتمدنا مثل البلدان المتقدمة..... مدى تحضر الشعب المغربي سيعكسه التصويت الذي يتلقاه هذا التعليق.
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3 - كول على طول الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:27
انا شاب أعزب.. قريت قريت 13 عام وفالأخر لقيت راسي فالثلاثينات خدام ..
عندك البنات ديال 24 لتحت ما كنعرفهم حتى اينا لغة كيهضرو، هادي بنشليخة ولوخرا كتمزك لحليوة .. ووحدا عندها شي فانطازم على شي راجل شفتو فشي مسلسل توركي باغية تحققو فالواقع ... واحد الحريرة .. كنحس براسي قبالت شي لوحة ديال الفن تكعيبي ملي كنهضر معاهم

ومن جهة أخرى كاين صحابات 30 لفوق، بنات 24 مقارنة مع هاد سمك القرش الرحمة ديال الله .. فين خدام؟ شحال كتشد؟ دارك ولا كاري؟ ساكن مع واليديك ولا بوحدك؟ ... كتحس براسك كتدوز كونكور ديال الدولة معاها ...

الحاصيل شاب ناقص خبر فالحياة .. حيت كنت كا نقرا .. على وعدي سعدي .. حاصل بين البعالوكات التالفات .. ومصاصات الدماء اللي قنعوها خالتاتها فصغرها أنها عندها شي حاجة غالية كيحماقو عليها الرجال ..

كيبقاو العاهرات ... غاليين .. مي على المستوى النفسي كيبقاو ارحم

باش ندوز ساعة من المتعة البيولوجية الطبيعية اللي من حق كل كائن حي واللي القط والكلب كيديرها فالشارع في حل من كل متابعة (من غير الحجر ديال البراهش) .. أنا خاص نخلص 1500 درهم الليلة .. وحتمال نضرب 6 شهور فالحبس، وتوساخ الضوسي
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4 - hassan الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:30
أنا بدوري انادي بحريتي في السير على الطريق السيار بسرعة 200 كلم في الساعة و إلغاء كل القوانين المتعلقة بمدونة السير هذا هراء وتخريف تصوروا لو حققنا لكل شخص رغبته في شئ ما ماذا يحدث سترى الملايين من القتلى يوميا على الطرقات وسترى الفوضى العارمة في كل مكان حتى في الأماكن المقدسة الزنا اللواط السحاف في الازقة والشوارع فيكل مكان,
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5 - attar الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:30
الزنا حلال ام حرام ؟ هل یرضاه احد لامه او اخته ؟ اوزوجته؟ان من یدفع عن الزنا فهو یدافع عن الحرام وینکر حدود الله فاما اربعقليةه شهود فیقابلها الیمین ان انتفت والله شدید العقاب
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6 - مواطن الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:32
حتى و إن غيرت كل القوانين!لا يمكن ابدا ان تغير من طبيعة المغاربة!هل تعتقد ان هناك ابا او اما او اخا او اختا يقبل ان تكون افرد من افراد عائلته علاقة غير شرعية و يحضر او تحضر صديقته (ها) للبيت و يكون كل شئ عاديا و تحمل ولدا غير شرعي في بطنها ثم يتفقان على الزواج..لا تنقصك الا الكنيسة و يقول الكاهن للزوجة يمكنك تقبيل العروس ( الحامل)!!!!!! في اي بلد انت و بأي شريعة تحكم! لسنا في فرنسا او امريكا! انت في المغرب بلد اسلامي! العلاقة فيه مؤطرة بالزواج و الطلاق و حقوق الابناء و معرفة الاصول! هل تريدون المزيد من اطفال الشوارع و المزيد من الامراض المنقولة جنسيا؟! لا حول و لا قوة الا بالله..
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7 - مغربية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:33
مع الاسف أن الناس فهمين أن الحرية هى التحرر من الأخلاق و...
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8 - Khga الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:37
في هذا العصر لم نعد نحتاج إلى أربع شهود بل بواسطة فيديو أو صورة بهاتف نقال أو كاميرة فهي كافية أن تدين الشخص الزاني أو الزانية وفكرة استحالة أربع شهود لم تعد قائمة
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9 - عبدالله الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:37
حاولوا الاتصال بمن معكم وأكثروا من التوقيعات
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10 - رضوان الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:38
الممارسة الجنسية الرضائية مسألة طبيعية يفترض أن لا تناقش مثلها مثل أي حاجة بيولوجية للإنسان ، وتدخل القانون الزجري مباح في حالات الإغتصاب أو البيدوفيليا برأيي الشخصي .
أما بخصوص من يخالف الحرية الجنسية فهو حر في إختياره لكن ليس من حقه أن يتدخل في ما لا يعنيه عندما يتعلق الأمر بحريتي الشخصية وجسدي .
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11 - chafik chrif الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:39
اللهم إلطف يارب أصبحنا نعيش في عصر صار الزنا و البغاء حرية . و السؤال المطروح الآن هل من إنسان حر أبي برضا الفساد لأخته و إبنته
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12 - ملاحظ الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:43
خير الأمور أوسطها!! في الدول الغربية حيث الحرية المطلقة لا تحس بأي طعم أثناء الممارسات الخارجة عن القانون!! في المغرب ضروري التقيد بالقانون، لكن تلك الممارسات لها طعم خاص
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13 - فقه النشطاء الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:44
ماذا تريد أن تقول بالضبط ؟ تريد أن تقنعنا بأن الزنا أو ما تسميه أنت "العلاقات الرضائية" حلال وغير محرمة شرعا ؟ إذا كان هذا هو قصدك، فعليك أن تحتفظ بتأويلاتك وتفاسيرك لنفسك. وإذا كنت من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين آمنوا، فهذا غير مسموح به في بلاد أمير المؤمنين الذي ينص دستوره على أن الإسلام دين الدولة وأن الشعب المغربي المحافظ لكم بالمرصاد.
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14 - العبد الضعيف الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:48
الحرية بكل انواعها تتوقف عند المساس بحرية الآخر، هذا الآخر قد يكون فردا أو زوجا أو جماعة.
لكل فرد أو زوج أو جماعة أقول عفوا لم نعد نحترم حدود المشترك ولم نعد نخجل من انفسنا ونحن نسمع دعاة شيوع الفاحشة بإسم الحرية وكأنهم المخلصون من كل الكبت والتخلف والنفاق. عفوا لوقوع كل هذا وحكومتنا تدعي أن مرجعيتها إسلامية!
إنما الامم الأخلاق ما بقيت
ان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
تذكروا يا مغاربة ويا مسلمين الأندلس وقوم لوط و....
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15 - إنما الصدقات الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:48
يارفيقي ،افعل ما تشاء، فنحن لا نتجسس من ثقوب الأبواب، ذلك شأنكم، فديننا يمنعنا (ولا تجسسوا) والتجسس سواء كان بالعين، أو بالاذن، افعلوا ماشئتم،
فمن شاء فاليومن، ومن شاء فاليكفر، ولكن يالسي رفيقي لا تجعل المجتمع المغربي ككل تحت ابطك وتفرض ماتريد بالقانون، من تمثل وكم ،لتفرضها علينا،
فأن كنت قد جمعت عريضة ب 10000 فرد،فهناك من يجمعها ب10000000 صح وإلا أنا غلطان.
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16 - bcBC الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:49
لا ننسى اننا مسلمين ولاكننا ابتعدنا عن الشريعة الاسلامية وكثرة الظلم وقلة العدالة جعلت المجتمع مريض وعرضة لكل الافكار السيئة والكافرة للاسف عوض العمل على القضاء على الظلم وتحقيق العدل نتجه الى مهاجمة الثوابة والقدسات لاحول ولاقوة الابالله
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17 - مجلوق الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:53
الزنا و العياذ بالله هو ادخال المزود في المكحلة و اثباته صعب فيجب حظور اربعة رجال شهود و ليس ثلاثة رجال و امراة ،او يجب تمرير خيط بين الرجل و المراة و هما ملتصقان فان مر فلا وجود لزنا حتى لو كان الطرفين عاريين
اذن المشرع وضع عراقيل لإثبات الزنا حتى يقوم الزاني باصلاح نفسه و الابتعاد عنها .
لا يمكن المزج القوانين الوضعية بالحدود الدينية لانها أنتجت مسخًا اسمه المدونة فلا نحن مسلمون و لا نحن نصارى .. من نحن اذن ؟!
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18 - ملاحظ الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:54
ابها الرجال خونوا زوجاتكم ابها النساء خنن ازواجكم مستفبلا ان هدفنا هو ان يكون القانون معكم وان يحميكم من كل متابعة جنائية
هذا مايريدوه هؤلاء الماجورون الذين لاشغل لهم الا الترويج للفساد الاخلاقي
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19 - شيشاوي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:56
اول كليمة في الدستور المغرب دولة ءاسلامية وليس علمانية .قال الله تعالى الزاني وزانيةاجلدوهم ماءت جلدة . هولاء الماءيدين لزناء يجب ءاعادة النضر في حقيهم ومن الجيه التي تؤيدهم عليها
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20 - من امريكا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:56
شخصيا ارفض تعديل القوانين واتمني ان لا يسمح للحرية الجنسية اتعرفون لمادا لان دلك سوف يفتح الطريق لمزيد من الاجتهادات والمطالب بشرعنة المسواة في الارت ومنع التعدد والاجهاض وغير من الامور المحرمة
رغم اني اعيش في امريكا بلد الحرية وامؤن بان الحرية هي مفتاح التقدم والرقي والقمع والحرمان هو سبب التخلف والفقر
الا انني ارى ان المجتمعات العربية لا تستحق الحرية
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21 - مغربي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:58
اتكلم فقط عن العلاقات الرضائية المستورة بين البالغين.
لا يمكن للدولة و المجتمع ان تتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين و الا ذلك يسمى تعسف.
من يقول لن ترضاها لاختك او بنتك استغرب تفكيرهم فهل اختهم و بنتهم فقط تنتظر الغاء القانون لتدخل في علاقة رضائية. من لها قناعة ضد ذلك فلن تدخل فيه بقانون او بدون قانون.
على الناس ان تبحث عن حقوقها الناقصة في مجال ما عوض تبذير مجهودها في نبذ حقوق الاخرين.
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22 - متطوع في المسيرة الحضراء الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:59
ارى من الواجب ان ندخل في الحراك مع الدين يتاجرون في العقيدة الاسلامية المطلوب من الدين يحللون الحرام ويدافعون عن العلاقات الجنسية خارج الزواج عليهم ان تفتحوا دور الدعارة في مساكنهم ويدعون الزبناء الاعزاء الئ الممارسة الجنسية مع افراد العائلة اذا كان ذالك حلال في شريعتهم
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23 - إدريس الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 13:59
تختلط الأمور علي أحيانا عندما أرى بعض الحقوقيين ينادون بتغييب الجانب « الأخلاقي “عند مناقشة تعديل القانون الجنائي للحريات الفردية في مجتمع يعتنق ديناً أساسه الخُلُق...
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24 - مغربي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:02
سير ديها في راسك يا رجل، نعم هناك حريات ولكن ليس الحريات التي تبحثون عنها أنتم. كنا نريد حريات ولكن مع احترام الآخرين وأن لا تكون هده الحريات مطلقة وسايبة، الدين والشريعة والقوانين الجاري بها في بلادنا كدولة مسلمة لا يمكنها أن تتجاوز مهما صرختم ومهما ناضلتم، هناك مغاربة لهم الحق كدلك في إعطاء رايهم، أنتم لا تمثلون ٤٠ مليون من المغاربة، لا تمثلون الا ١٠ الاف فقط.
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25 - أحمد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:02
سي رفيقي كنت تتقول غير باغي تننقح الإسلام من الأساطير ليما تابتهاش القرآن ها نت داب وصلت الحويج ليهوما واضحين في القرآن أو محرمهم
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26 - المفاجأة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:03
إلى رفيقي إلى أين تريد الوصول لقد انطفئ مصباحك مند زمان
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27 - حسن الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:05
إئتلاف الفساق يشجعون على الفساد و على مخالفة القانون و مخالفة المنظومة المجتمعية و مخالفة الشريعة.
"النقاش الدائر حول هذه الحريات لا يمكن أن نضفي عليه طابعا دينيا" . هذه فكرة من " فكر الليبرالية " و ليست من الفكر الاسلامي و ليست من المجتمع المغربي. انكم من تيار لا يريده المجتمع.
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28 - متتبع الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:06
الممارسات الغير الشرعية فاش الإنسان يكون ناعس كيحلم، هل لها حل؟؟
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