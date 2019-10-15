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كُتّاب وآراء
نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة
أكد عبد الوهاب رفيقي، عضو حركة "ائتلاف 490"، أن ليس هناك أي تعارض بين المرجعيات الدينية والحريات الفردية، وأضاف أن النقاش الدائر حول هذه الحريات لا يمكن أن نضفي عليه طابعا دينيا.
وقال رفيقي في لقاء صحافي عقده الائتلاف بالدار البيضاء، إن الدين لا يتدخل البتة في الحريات الفردية للأشخاص، وأن الشريعة غير متشددة عكس القوانين المعمول بها، والتي تعتبر أكثر تشددا.
وضرب الناشط الحقوقي والديني مثالا بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزوجية، التي يطلق عليها "الزنا" في القاموس الديني، حيث أكد أن الإسلام وضع مجموعة من الشروط الصارمة لإثباتها، من ضمنها وجود أربعة شهود حضروا الواقعة، وهذا أمر يستحيل توفره، يقول رفيقي.
من جهته، أكد عبد الله الترابي، أنه تم إرسال طلب إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية.
وأضاف الترابي أنه تمت أيضا مراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، من أجل وضع برامج تتم فيها مناقشة الحريات الفردية في المغرب.
وأثار الترابي موضوع متابعة هاجر الريسوني بفصول جنائية خاصة بالإجهاض والعلاقات الرضائية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من النساء اللواتي يحاكمن بالقوانين نفسها، وهذا يعكس التناقض الذي يعيشه المجتمع المغربي.
وأضاف أن هناك آلافا من المغاربة غير راضين عن هذه القوانين، خاصة الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي وضعه فقهاء قانون فرنسيون، وبالتالي فمصدره ليس الشريعة الإسلامية.
وقالت سونيا التراب إن النساء يعانين من هذه القوانين أكثر من الرجال، وهو ما دفع أعضاء الحركة إلى التعبير عن رفضهم لهذه القوانين، وهو في الوقت نفسه رفض للّامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات.
وعبر النشطاء عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
والأن أمريكا تحاول فرض المزيد من تقيد على الحريات الفردية في محاولة لتقليل من خراب مجتمعها.
وها أنتم الأن تطالبون بأخطاء الغرب،
صرحتا الأميين الحقيقين هم هؤلاء الجمعيات.
كيف يعقل تجريم شخصين راشدين يمارسون الجنس بالتراضي وسبق وفاق بعيدا عن الأنظار ولا يضرون غيرهم بشيء؟؟ بينما لا نرى أي عقوبات ردعية قاسية للمغتصبين. هذه معضلة كونية و خلل ضخم في المجتمع.
أنتم (لا أعمم) هكذا ضد الحب و في نفس الوقت تغضون البصر عن الهمج والإجرام!!!!
*بالله عليك لمذا يتم إدخال الدين في مثل هذا النقاش؟؟؟ 2020 وما زال ابن آدم في هذا البلد لا يستوعب أن الدين حرية شخصية محضة تنبع من قناعة شخصية؟ آسف يا بلدي ربما مرور ألف سنة من الأن لن تكفي لتصبح بلدا آمنا ومتمدنا مثل البلدان المتقدمة..... مدى تحضر الشعب المغربي سيعكسه التصويت الذي يتلقاه هذا التعليق.
عندك البنات ديال 24 لتحت ما كنعرفهم حتى اينا لغة كيهضرو، هادي بنشليخة ولوخرا كتمزك لحليوة .. ووحدا عندها شي فانطازم على شي راجل شفتو فشي مسلسل توركي باغية تحققو فالواقع ... واحد الحريرة .. كنحس براسي قبالت شي لوحة ديال الفن تكعيبي ملي كنهضر معاهم
ومن جهة أخرى كاين صحابات 30 لفوق، بنات 24 مقارنة مع هاد سمك القرش الرحمة ديال الله .. فين خدام؟ شحال كتشد؟ دارك ولا كاري؟ ساكن مع واليديك ولا بوحدك؟ ... كتحس براسك كتدوز كونكور ديال الدولة معاها ...
الحاصيل شاب ناقص خبر فالحياة .. حيت كنت كا نقرا .. على وعدي سعدي .. حاصل بين البعالوكات التالفات .. ومصاصات الدماء اللي قنعوها خالتاتها فصغرها أنها عندها شي حاجة غالية كيحماقو عليها الرجال ..
كيبقاو العاهرات ... غاليين .. مي على المستوى النفسي كيبقاو ارحم
باش ندوز ساعة من المتعة البيولوجية الطبيعية اللي من حق كل كائن حي واللي القط والكلب كيديرها فالشارع في حل من كل متابعة (من غير الحجر ديال البراهش) .. أنا خاص نخلص 1500 درهم الليلة .. وحتمال نضرب 6 شهور فالحبس، وتوساخ الضوسي
أما بخصوص من يخالف الحرية الجنسية فهو حر في إختياره لكن ليس من حقه أن يتدخل في ما لا يعنيه عندما يتعلق الأمر بحريتي الشخصية وجسدي .
لكل فرد أو زوج أو جماعة أقول عفوا لم نعد نحترم حدود المشترك ولم نعد نخجل من انفسنا ونحن نسمع دعاة شيوع الفاحشة بإسم الحرية وكأنهم المخلصون من كل الكبت والتخلف والنفاق. عفوا لوقوع كل هذا وحكومتنا تدعي أن مرجعيتها إسلامية!
إنما الامم الأخلاق ما بقيت
ان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
تذكروا يا مغاربة ويا مسلمين الأندلس وقوم لوط و....
فمن شاء فاليومن، ومن شاء فاليكفر، ولكن يالسي رفيقي لا تجعل المجتمع المغربي ككل تحت ابطك وتفرض ماتريد بالقانون، من تمثل وكم ،لتفرضها علينا،
فأن كنت قد جمعت عريضة ب 10000 فرد،فهناك من يجمعها ب10000000 صح وإلا أنا غلطان.
اذن المشرع وضع عراقيل لإثبات الزنا حتى يقوم الزاني باصلاح نفسه و الابتعاد عنها .
لا يمكن المزج القوانين الوضعية بالحدود الدينية لانها أنتجت مسخًا اسمه المدونة فلا نحن مسلمون و لا نحن نصارى .. من نحن اذن ؟!
هذا مايريدوه هؤلاء الماجورون الذين لاشغل لهم الا الترويج للفساد الاخلاقي
رغم اني اعيش في امريكا بلد الحرية وامؤن بان الحرية هي مفتاح التقدم والرقي والقمع والحرمان هو سبب التخلف والفقر
الا انني ارى ان المجتمعات العربية لا تستحق الحرية
لا يمكن للدولة و المجتمع ان تتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين و الا ذلك يسمى تعسف.
من يقول لن ترضاها لاختك او بنتك استغرب تفكيرهم فهل اختهم و بنتهم فقط تنتظر الغاء القانون لتدخل في علاقة رضائية. من لها قناعة ضد ذلك فلن تدخل فيه بقانون او بدون قانون.
على الناس ان تبحث عن حقوقها الناقصة في مجال ما عوض تبذير مجهودها في نبذ حقوق الاخرين.
"النقاش الدائر حول هذه الحريات لا يمكن أن نضفي عليه طابعا دينيا" . هذه فكرة من " فكر الليبرالية " و ليست من الفكر الاسلامي و ليست من المجتمع المغربي. انكم من تيار لا يريده المجتمع.