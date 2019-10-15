عائلة آيت الجيد تشتكي حامي الدين لرئيس فرنسا

هسبريس من الرباط

وجهت عائلة الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، الذي قُتل في تسعينيات القرن الماضي في جامعة فاس، رسالةً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب "سيلفي" جمعه مع عبد العالي حامي الدين، المتابع في هذا الملف أمام القضاء.

وذكر مصدر من العائلة أنه جرى بعث رسالة إلى ماكرون؛ تمت الإشارة فيها إلى حيثيات الملف وإخباره بأن حامي الدين تغيب عن جلسة محاكمته يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 وقت أخذ صورة السيلفي.

وأضاف المصدر، في حديث لهسبريس، أن الرسالة الموجهة إلى رئيس فرنسا "تضمنت آلام أسرة الضحية عقب ظهور صورة السيلفي على الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، في محاولة بئيسة لاستغلالها من أجل التأثير على مجريات وأطوار المحاكمة".

وكانت صورة حامي الدين مع ماكرون التقطت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية في فاتح من أكتوبر الجاري، وهو التاريخ الذي كان مقرراً أن تواصل فيه محكمة الاستئناف بمدينة فاس الاستماع إلى حامي الدين في ملف مقتل الطالب اليساري آيت الجيد.

واختار حامي الدين التقاط صورة مع رئيس فرنسا على هامش تواجده في افتتاح الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ضمن وفد يمثل مجلس المستشارين.

وكانت غُرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس حددت الثالث من دجنبر المقبل موعداً لمواصلة جلسات محاكمة حامي الدين. كما تقرر خلال الجلسة السابقة ضم الدفوع الشكلية للجوهر.