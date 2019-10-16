حملات أمنية تتصدى لظاهرة "التشرميل" بالبيضاء

هسبريس ـ عبد الإله شبل

شهدت العاصمة الاقتصادية خلال الأيام الماضية تراجعا ملحوظا في نسب تسجيل حالات السرقة والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض مقارنة مع ما شهدته في الآونة الأخيرة من اعتداءات طالت نساء ورجالا، وشكلت حالة من الهلع في صفوف البيضاويين وزوار المدينة.

ومكّن التواجد الأمني المكثف في عدد من الأحياء والشوارع، خصوصا المعروفة بكونها نقطا سوداء، من تراجع نسب تسجيل حالات الاعتداء على المواطنين وسرقتهم في الشارع العام تحت التهديد بالسلاح الأبيض، الأمر الذي يبعث على الارتياح في نفوس الساكنة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المصالح الأمنية بالدار البيضاء تعززت قبل أيام بمجموعة من العناصر الأمنية القادمة من مدن أخرى، ما قادها إلى تسجيل عدد من الاعتقالات في صفوف المشتبه فيهم وإحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر أمنية بالزي المدني عملت على دراسة ملفات الأشخاص المبحوث عنهم بمذكرات بحث وطنية، وشرعت في التنقيب عنهم ومداهمة منازلهم من أجل اعتقالهم وإحالتهم على القضاء.

ومن شأن هذه العملية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في العاصمة الاقتصادية أن تضع حدا لما باتت تعرفه في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة "التشرميل"، والتي باتت تزرع الخوف في صفوف المواطنين.

ووجهت تعليمات من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وولاية أمن الدار البيضاء إلى مختلف المصالح بالمدينة، من أجل تجفيف منابع الجريمة واستتباب الأمن في المناطق التي باتت تعد نقطا سوداء، والعمل على القضاء عن ظاهرة "التشرميل" التي أساءت إلى سمعة المدينة، خصوصا مع انتشار العديد من المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه بعض المواطنين من سكان العاصمة الاقتصادية بهذا التدخل الذي قامت به مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إذ عبروا عن ارتياحهم بعدما ضاقوا ذرعا من حالات الاعتداء، مطالبين السلطات الأمنية بالاستمرار في حملتها حتى يسترجع الأمن هيبته في مختلف الشوارع والأحياء والنقط السوداء.

وشهدت مدينة الدار البيضاء، في الفترة الأخيرة، تناميا ملحوظا لظاهرة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، وتعريض حياة المواطنين وعناصر الأمن للخطر؛ ناهيك عن تسجيل إصابة مواطنين إصابات خطيرة على مستوى الوجه وغيره عند مقاومتهم هؤلاء الخارجين عن القانون.