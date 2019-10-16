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خطاب الملك يُخرج مقاولين شبابا إلى الاحتجاج ضد برامج الحكومة

خطاب الملك يُخرج مقاولين شبابا إلى الاحتجاج ضد برامج الحكومة
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:00

مباشرةً بعد خطاب الملك الأخير أمام البرلمان، يُسارع عدد من المقاولين الشباب ضحايا عدد من البرامج الحكومية السابقة للحشد لاحتجاج في الرباط، لحمل الحكومة على إطلاق برامج تأخذ بعين الاعتبار فشل التجارب السابقة.

وكان الملك محمد السادس دعا في خطابه الأخير أمام البرلمان إلى تحرك الحكومة وبنك المغرب لإعداد برنامج خاص لدعم المقاولين الشباب وتسهيل حصولهم على تمويلات، ومواكبتهم لضمان نجاح أكبر للمشاريع التي يحملونها.

وقال حكيم فرعون، رئيس الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي، إن الحكومة تتحمل أسباب فشل عدد من البرامج السابقة التي كانت موجهة لدعم المقاول الذاتي، مشيراً إلى أن "العديد من الضحايا أصبحوا مطاردين من طرف الأبناك التي تستفيد كثيراً من هذه البرامج بحصولها على ضمان في حدود 85 في المائة من قيمة القرض من صندوق الضمان المركزي".

وذكر فرعون، في تصريح لهسبريس، أن عدداً من الشباب والشابات دخلوا السجن بعد أن تم الحكم عليهم بالإكراه البدني بعد فشل مشاريع للمقاولة الذاتية، "ناهيك عن معاناة آخرين من أمراض نفسية وجسدية بسبب آثار برنامجي مقاولتي وإفلوسي"، حسبه.

وشدد المتحدث على ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل برنامج "مقاولتي" وكل البرامج السابقة ذات الصلة بالتشغيل الذاتي قبل إطلاق برنامج جديد قد يواجه نفس المصير، وبالتالي تراكم مشاكل الشباب.

وحمَّل فرعون مسؤولية فشل البرامج الحكومية السابقة للحكومة والقطاع البنكي، "بسبب عدم التزامهما بمواكبة المقاولين الشباب في مشاريعهم، وتركهم عرضة للمجهول وفي مواجهة غير عادلة مع الشركات الكبرى والمستثمرين الكبار دون حماية أفكارهم من القرصنة".

كما طالب المسؤول بـ"إيقاف المتابعات القضائية التي تطارد ضحايا هذه البرامج"، مشيراً إلى أنهم "توبعوا وحُوكموا طبقاً للقانون التجاري رغم أن برنامج مقاولتي يؤطره القانون رقم 53.00".

وترى الهيئة التي يمثلها فرعون أن البرلمان مطالب بـ"استيعاب الخطاب الملكي والمساهمة في إيجاد حل نهائي لهذا المشكل الذي عمر أزيد من عشر سنوات بإصدار مشاريع قوانين تمكن هذه الفئة من الشباب من التخلص من هذا الكابوس الذي يطاردهم أينما رحلوا وارتحلوا".

وشدد المتحدث على ضرورة تحرك الحكومة والبرلمان لـ"إعفاء ضحايا التشغيل الذاتي من القروض، إسوة بإعفاء المقاولين المهنيين السنة الماضية طبقاً للمادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2019".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Vrais الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:31
لا تنجح اي مقاولات باعتماد على البنك لكي تنجح
نجاح المقاول هو التجربة و رأس المال و الزبائن
لا يجب توهمو الشباب بالمقاولة انها صعبة و طريق مليئة بالصعوبات و المخاطر
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2 - بنعبدالسلام الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:35
عندما تتحول الأبناك في المغرب من أبناك "استغلالية" و"أنانية"الى أبناك وطنية ومواطنة ، آنذاك فقط يمكن أن تساهم في التطرور الإقتصادي لبلادنا. أبناك"نا" في حالتها الراهنة ومنذ زمن بعيد ، تشكل دائما كابوسا ومصاص دماء بالنسبة للمغاربة. لا زالت جراح الذين اكتووا بنيران هذه الأبناك لم تندمل بعد. وفي هذا الصدد يجب التذكير بما وقع للمقاولين الشباب ، سواء في فترة ما يسمى "مجلس الشباب والمستقبل" الذي كان يرأسه رئيس مجلس النواب الحالي، أو ما يسمى بعملية"مقاولتي" حيث ساهمت هذه الأبناك في إفلاس كل من تعامل معها ، بل في الزج بهم في غياهب السجون. الأبناك عنصر أساسي في التطور الإقتصادي في أي بلد، ولكن ليس على شاكلة أبناك"نا".
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3 - الحداوي مغربي مغربي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:36
تشغيل الشباب......عرف هذا الميدان عدة برامج كلها ثعترت و بالتالي فشلت كبرنامج "مقاولتي "و "افلوسي "المذكورين زد عليهم "مجلس الشباب و المستقبل"الذي الغي .....المشكل في نظري المتواضع هو البنية الاقتصادية و السياسة الاجتماعية الفاشلين...ثم ماذا عسى أن تخطط حكومة ستنتهي صلاحيتها سنة 2021
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4 - مواطن مغربي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:36
لا تفرحوا كثيراً أيها الشباب.. مهما كان نوع المشروع فلن ينجح في المغرب فهناك لوبيات تحتكر السوق ولا تقبل المنافس لها..نصيحتي للشباب صاحب الشهادات أن يبحث له عن وظيفة مع الدولة أو داخل الشركات الكبرى
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5 - أكاديري الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:47
من البنك إلى السجن وهذا للي حصل لكثير من الشباب بعد فشل وإغلاق مشاريعهم بسبب أن السوق يتحكم فيه عفاريت وتماسيح أصحاب النفوذ ...
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6 - خالد الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:01
باعتمادكم على بنوك المغرب و التي كلها ربوية فأنتم تعلنون الحرب على الله و رسوله ولن و لن و لن أقسم بالله لن يبارك الله في مقاولاتكم
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7 - عبدو 23 الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:02
المغرب يغلي والكل يترامى الكرة..
لم يعد بإمكان الحكومة ان تتدخل في عمل البنوك بموجب الاتفاقيات مع الصندوق الدولي لتحرير العملة الاخيرة التي اعطت البنوك في المغرب استقلالية الادارة والتخطيط وصفق لها المداويخ معتقدين ان ذلك تطور ايجابي..
سيدفع الشعب المغربي غاليا سياسات الاقتصاد الراسمالي الحر.. والدائرة تضيق.. والله يستر.
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8 - فرانز كافكا الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 11:05
لنكن صرحاء و لا نكذب على انفسنا ... هذا زمن الشركات الضخمة و الشركات العملاقة اما المقاولات الصغرى و مشاريع التشغيل الذاتي فهي لن تنفع و لن تصمد ... سأعطي مثلا كي يفهمني البعض ... محلات البقالة و الدكاكين الصغرى سائرة إلى الزوال ﻷنها لن تصمد أمام اﻷسواق الممتازة الكبرى ... تنوع و غناء و رخص السلع تجلب الزبائن و لهذا اصبح الكل يتهرب من البقال صاحب المشروع الصغير و يقصد اﻷسواق الممتازة ... مما جعل الكثير من الدكاكين تموت يوما بعد يوم في انتظار لحظة الصفر كي تغلق أبوابها في حين اﻷسواق الممتازة تكدس اﻷموال و اﻷرباح و الواجهات في كل ربوع الوطن ...
هذا زمن الماكرو و ليس ميكرو ... فابحثوا عن حل ثاني لعلكم تفلحون
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