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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ مئات المهاجرين غير النظاميين
أنقذت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، خلال الفترة ما بين 10 و 13 أكتوبر الجاري، 329 مرشحا للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط، حسب ما علم لدى مصدر عسكري.
وأوضح المصدر ذاته أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية عملت من دون كلل، ليلا ونهارا، على إنقاذ ما لا يقل عن 329 مرشحا للهجرة السرية ينحدر أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يخوضون هذه الرحلة الخطيرة على متن قوارب تقليدية الصنع.
وأضاف العسكري أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن ضمنهم 49 امرأة والعديد من القاصرين والأطفال، تم نقلهم نحو موانئ طنجة والحسيمة والناظور والقصر الصغير بعدما تلقوا العلاجات الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية.