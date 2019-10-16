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كُتّاب وآراء
الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020"
عبرت المركزيات النقابية عن خيبة أملها في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قبل عرضه على المؤسسة التشريعية قصد المصادقة عليه.
ورغم أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات أوصت بمراجعة الضريبة على الدخل التي تتجاوز 30 في المائة في المغرب، إلا أن مصادر نقابية متطابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون المالية الجديد يخلو من أي إجراءات إيجابية تهم تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي.
وتعتبر الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط المسجل في المنطقة البالغ 23 في المائة. وتشير تقارير رسمية إلى أنه "إذا ما أضيفت إليها المساهمات الاجتماعية، فإن المبلغ الإجمالي للاقتطاعات الإجبارية يتجاوز 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن مقارنته بالمعدلات المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوروبي".
وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن وزير المالية "وعد النقابات خلال مناظرة الصخيرات بأن تكون السنة المالية المقبلة بداية انخراط الحكومة في تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، لكن الدولة أخلت بوعدها".
وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات كانت تتوقع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين وعموم الأجراء ولو بنسبة هزيلة تتمثل في 1 بالمائة، كإشارة إلى انخراط الحكومة في تفعيل وعودها".
وأكد سليك أن الحكومة قدمت للنقابات "وعوداً معسولة" بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، مشيرا إلى عدم توفر الحكومة على "إرادة سياسية" لتحسين وضعية الموظفين والطبقة العاملة.
واعتبر المصدر النقابي أن جلسة العثماني مع المركزيات النقابية "شكلية"، لأنها تأتي بعد وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة، "في وقت ينص دستور المملكة على الديمقراطية التشاركية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات".
وأضاف النقابي ذاته أن "الزيادات الأخيرة في الأجور لم تشمل كل المؤسسات ذات الطابع الإداري والصناعي، ورغم ذلك لم ينص قانون المالية الجديد عليها"، موردا أن "وزارة المالية رفضت التأشير على زيادات في أجور العاملين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لبريد المغرب الذي يرفض فتح مشاورات قطاعية طبقا لما نص عليه الاتفاق مع رئيس الحكومة في 25 أبريل الماضي".
بدوره أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يضم نقاطا غير واضحة، خصوصا في الجزء المتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 25 أبريل 2019.
وقال القيادي النقابي في تصريح لهسبريس: "هناك بالفعل وفاء ببعض مضامين اتفاق 25 أبريل، لكن عدم الوضوح بالنسبة لنا يتجلى في الدرجة الجديدة والأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات العمومية".
وشدد المصدر ذاته أن مطلب الحركة النقابية لسنوات غائب عن مشروع قانون المالية الجديد بخصوص تخفيف الضريبة على منظومة الأجور، مضيفا أن "الأجراء هم من يتحملون العبء الضريبي على المستوى الوطني، في وقت يسجل تملص عدد من رجال الأعمال والمقاولات من أداء الضريبة".
واقترح الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تطبيق بعض التجارب الدولية في ما يسمى العدالة الجبائية، أي عدم وجود "باريم" موحد على جميع الأجراء.
كما أضاف الحلوطي أن "الضريبة على الدخل في المغرب يجب أن تراعي الوضعية الاجتماعية للموظف أو الأجير، وتمز بين المتزوج والأعزب ومعيل الأبناء والمتوفر على مسكن من عدمه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
غير زيدا الضراءب نحن اغنى شعب و يضرب بنا المتل في المنطقة برواتب السمينة للعاملين 240دولار شهريا مبلغ محترم يسد كل احتياجاتنا من تطبيب و معيشة و نقل و كهرباء و ماء و مصاريف الكراء التي في حدود 150دولار شهريا يعني كل شيء على ما يرام بالله عليك يا رءيس الحكومة الا تخجل من نفسك انتم كحكومة و نقابات و باطرونا قهرتونا بزاف و الله.
و مع دخول فصل الشتاء اصبحنا نعيش في جحيم مع الساعة الاضافية التي فرضت علينا دون وجه حق.ننام معدبين نستيقظ في الظلام ندهب الى العمل في الظلام و الله حتى حرام.لمادا كل هده السادية فينا كمواطنين ما دنبنا نشكي الى العادل صاحب ميزان العدل الدي لايظلم عنده احد كيف ما كان مستواه سواء الغنى او الجاه.
وا مغرباه?????????!!!!!
وكانها نصبت لتخدم ضد مصلحتهم. من جهة هناك رواتب عالية وتقاعدات مريحة وسيارات فارهة وسفريات وامتيازات و.... ومن جهة أخرى مالية الدولة مرهقة ولا تسمح بخفظ الظرائب بل هناك عطش إلى رفعها
زيرو زبل
زيرو وسخ
زيرو عفن
الأرض معبدة
الحدائق الخضراء
كل شيء نقي 100% 24 ساعة
ما شفنا والوا
مامخالصين والوا
نخلصوا دون تغيير هذا راه التقوليب
( كل مدينة 24 ساعة 100% نقية )
ماكينا نضافة ماكينا فلوس
وضريبة على دخل تراها في التعليم والصحة وضمان اجتماعي.
الحمد لله والعقبة للدين يحلمون بالهجرة.
- صحة للجميع
- تعليم مجاني
- عمل قار
- سكن للجميع
- بنية تحتية للقرن 21.
ولكن هاته الدول توفر اكثر من ذلك و تقسم الثروة بعدالة وإذا أخذ وزير او مسؤول شيء. دون علم الدولة سيحاكم.
وأما عندنا في المغرب فالضرائب تأخذ دون توفير ادنى متطلبات العيش للبشر. لا:
- صحة
- لا تعليم
- لا عمل
- لا سكن
- لا أمان
ولا أشياء كثيرة كنا نحلم بها مع الأسف .
*هذا خبرسار، شكراً .
* إن لم تقدر على خفض الضريبة ، فلتزيد فيها . ربما هذا الإقتراح
أسهل ، وذلك للزيادة في أجورالوزراء المعفيين أصلاً من دفع
جميع الضرائب . هنيئاً لنا.
اتضح بالملموس ان الطبقة الحاكمة في المغرب لا تريد الخير لهذا الشعب، انظروا كيف تزداد ثرواتهم و ممتلاكاتهم و اين يسكنون و اين يدرس ابنائهم و سيتضح لكم ...
لماذا يطالنا هذا الحيف ونحن نعاني من هزالة الأجور التي لا تصل ل 3500 درهم بالنسبة لأصغر رتبة
نحن أيضا مغاربة
نطالب بالإستفادة من الزيادة أسوة بالعسكريين والمدنيين
العثماني فقط يؤدي واجب أسياده الذين سبقوه في هذا الحقل السياسي
والمفروض أن يتم اعفاء اجور الموظفين الصغار في القطاع العام و جل موظفي القطاع الخاص من الضريبة على الدخل..لأنه ايتها الدولة الفاشلة تلك الاجور بخسة و حقيرة اصلا و لا تغني و لا تسمن فكيف تفرضون عليها الضريبة على الدخل...
تعويض إلغاء الضريبة على دوي الدخل و الاجور الحقيرة بفرض ضرائب اكثر على الأغنياء و مراكمي الثروات بما يتناسب و ثرواتهم...وبهذا الشكل تكونون في أولى درجات العدل الاجتماعي...
ومن جهة أخرى دعم القدرة الشرائية للطبقات البسيطة و المتوسطة بتخفيض كبير في فواتير الماء و الكهرباء و رفع اثمان فواتير الماء و الكهرباء على الاغنياء لتغطية الفارق الناتج...
وتقديم دعم مادي على المعيشة للطبقات الفقيرة دوي الدخل المحدود عن طريق فرض ضريبة التضامن الاجتماعي على الاغنياء..
من السهل أن تبني مجتمعا عادلا من خلال سن قوانين عادلة..ولكن مستحيل أن تفعل ذلك إذا كان الذين يسنون القوانين هم انفسهم الأغنياء..فهم يحرصون اشد الحرص على سن قوانين تزكي الظلم الاجتماعي و تزيد من ثرواتهم و تهلك المواطن البسيط.
يآخدون من الشعب الضعيف الأموال
لكى يقتصموها " كروش لحرام ".
أين تدهب هذه الموال ؟
وضحوا لينا
المداخيل و المخاريج ديال الأموال
المستشفى منتوف
المدرسة منتوفة
الأرض موسخة
الأزقة مبعثرة / موسخة
الحدائق غير موجودة
الأمن والوا
إسمحولي أنثم غير قادرين على تسيير دولة
علمكم و معرفتكم ضعيف جدا .
الضرائب ترتفع
والمقابل غير موجود
خلصنا أو ماخلصناش
المستوى المعيشي و البنية التحثية وجودة الحياة في تدهور و تقهقر مستمر
إذن العيب في الحكومة و المسيرين .
لا تفهمون في السياسة و التسيير
( أنت لا تعرف ولا تفهم في كرة القدم وتريد أن تلعب حارس المرمى
هذه هي ديال السياسيين المغاربة ) .
هل يمكن لجدتي أن تلعب كرة القدم ؟؟؟؟؟
أنثم جدتي وتريدون لعب كرة القدم
هل يمكن لسائق دراجة أن يسوق الطائرة
أنثم غير قادرين و النتيجة أمامنا