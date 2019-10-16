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الرئيسية | مجتمع | الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020"

الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020"

الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:00

عبرت المركزيات النقابية عن خيبة أملها في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعرض ومناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قبل عرضه على المؤسسة التشريعية قصد المصادقة عليه.

ورغم أن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات أوصت بمراجعة الضريبة على الدخل التي تتجاوز 30 في المائة في المغرب، إلا أن مصادر نقابية متطابقة أكدت لهسبريس أن مشروع قانون المالية الجديد يخلو من أي إجراءات إيجابية تهم تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي.

وتعتبر الاقتطاعات الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي مرتفعة جدا مقارنة مع المتوسط المسجل في المنطقة البالغ 23 في المائة. وتشير تقارير رسمية إلى أنه "إذا ما أضيفت إليها المساهمات الاجتماعية، فإن المبلغ الإجمالي للاقتطاعات الإجبارية يتجاوز 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمكن مقارنته بالمعدلات المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوروبي".

وقال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن وزير المالية "وعد النقابات خلال مناظرة الصخيرات بأن تكون السنة المالية المقبلة بداية انخراط الحكومة في تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، لكن الدولة أخلت بوعدها".

وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات كانت تتوقع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين وعموم الأجراء ولو بنسبة هزيلة تتمثل في 1 بالمائة، كإشارة إلى انخراط الحكومة في تفعيل وعودها".

وأكد سليك أن الحكومة قدمت للنقابات "وعوداً معسولة" بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، مشيرا إلى عدم توفر الحكومة على "إرادة سياسية" لتحسين وضعية الموظفين والطبقة العاملة.

واعتبر المصدر النقابي أن جلسة العثماني مع المركزيات النقابية "شكلية"، لأنها تأتي بعد وضع الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية من قبل الحكومة، "في وقت ينص دستور المملكة على الديمقراطية التشاركية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات".

وأضاف النقابي ذاته أن "الزيادات الأخيرة في الأجور لم تشمل كل المؤسسات ذات الطابع الإداري والصناعي، ورغم ذلك لم ينص قانون المالية الجديد عليها"، موردا أن "وزارة المالية رفضت التأشير على زيادات في أجور العاملين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لبريد المغرب الذي يرفض فتح مشاورات قطاعية طبقا لما نص عليه الاتفاق مع رئيس الحكومة في 25 أبريل الماضي".

بدوره أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يضم نقاطا غير واضحة، خصوصا في الجزء المتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 25 أبريل 2019.

وقال القيادي النقابي في تصريح لهسبريس: "هناك بالفعل وفاء ببعض مضامين اتفاق 25 أبريل، لكن عدم الوضوح بالنسبة لنا يتجلى في الدرجة الجديدة والأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات العمومية".

وشدد المصدر ذاته أن مطلب الحركة النقابية لسنوات غائب عن مشروع قانون المالية الجديد بخصوص تخفيف الضريبة على منظومة الأجور، مضيفا أن "الأجراء هم من يتحملون العبء الضريبي على المستوى الوطني، في وقت يسجل تملص عدد من رجال الأعمال والمقاولات من أداء الضريبة".

واقترح الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تطبيق بعض التجارب الدولية في ما يسمى العدالة الجبائية، أي عدم وجود "باريم" موحد على جميع الأجراء.

كما أضاف الحلوطي أن "الضريبة على الدخل في المغرب يجب أن تراعي الوضعية الاجتماعية للموظف أو الأجير، وتمز بين المتزوج والأعزب ومعيل الأبناء والمتوفر على مسكن من عدمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عيسى الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:09
غالبا هاد الحكومة ستسقط بالمضاهرات الوضع لايبشر بالخير والازمة تزداد خصوصا على الطبقة المتوسطة والفقيرة
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102
2 - ملاحظ الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:14
و لا من يدافع عن المتقاعدين ! الشكوى لي الله
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88
3 - محمد سلا الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:15
هاد الحكومة تتعرف تحكر غي على الواطن في الاقتطاعات لكي يتمع اصحاب المناصب بالتعويضات عن السكن والفراش والسفريات والتقاعد اامريح منذ مجيئ هاد الحكومة وهي تنهك جيوب المغاربة الله يأخذ فيهم الحق.
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75
4 - مقهور الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:16
السلام
غير زيدا الضراءب نحن اغنى شعب و يضرب بنا المتل في المنطقة برواتب السمينة للعاملين 240دولار شهريا مبلغ محترم يسد كل احتياجاتنا من تطبيب و معيشة و نقل و كهرباء و ماء و مصاريف الكراء التي في حدود 150دولار شهريا يعني كل شيء على ما يرام بالله عليك يا رءيس الحكومة الا تخجل من نفسك انتم كحكومة و نقابات و باطرونا قهرتونا بزاف و الله.
و مع دخول فصل الشتاء اصبحنا نعيش في جحيم مع الساعة الاضافية التي فرضت علينا دون وجه حق.ننام معدبين نستيقظ في الظلام ندهب الى العمل في الظلام و الله حتى حرام.لمادا كل هده السادية فينا كمواطنين ما دنبنا نشكي الى العادل صاحب ميزان العدل الدي لايظلم عنده احد كيف ما كان مستواه سواء الغنى او الجاه.
وا مغرباه?????????!!!!!
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69
5 - بشير الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:16
متى استجابت الحكومة لمطلب ينفس على المواطنين؟
وكانها نصبت لتخدم ضد مصلحتهم. من جهة هناك رواتب عالية وتقاعدات مريحة وسيارات فارهة وسفريات وامتيازات و.... ومن جهة أخرى مالية الدولة مرهقة ولا تسمح بخفظ الظرائب بل هناك عطش إلى رفعها
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50
6 - Mc Maroc الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:17
خصكم على الأقل

زيرو زبل
زيرو وسخ
زيرو عفن

الأرض معبدة
الحدائق الخضراء

كل شيء نقي 100% 24 ساعة

ما شفنا والوا
مامخالصين والوا

نخلصوا دون تغيير هذا راه التقوليب

( كل مدينة 24 ساعة 100% نقية )
ماكينا نضافة ماكينا فلوس
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22
7 - الحمد لله الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:17
الحمد لله أن الله أخرجني من المغرب نحو أحد أقوى دولة في عالم حيث الديمقراطية وانسانية سائدتان.
وضريبة على دخل تراها في التعليم والصحة وضمان اجتماعي.
الحمد لله والعقبة للدين يحلمون بالهجرة.
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42
8 - واين تذهب؟؟؟؟؟ الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:17
في الدول المتحضرة يدفع الناس الضرايب لانهم يعلمون مسبقا ان الدولة ستوفر لهم حتما على الأقل:
- صحة للجميع
- تعليم مجاني
- عمل قار
- سكن للجميع
- بنية تحتية للقرن 21.
ولكن هاته الدول توفر اكثر من ذلك و تقسم الثروة بعدالة وإذا أخذ وزير او مسؤول شيء. دون علم الدولة سيحاكم.

وأما عندنا في المغرب فالضرائب تأخذ دون توفير ادنى متطلبات العيش للبشر. لا:
- صحة
- لا تعليم
- لا عمل
- لا سكن
- لا أمان
ولا أشياء كثيرة كنا نحلم بها مع الأسف .
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38
9 - حسن الغنيمي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:19
ثمة اقتطاعات كثيرة و كبيرة على الدخل بالمغرب و الاقتطاعات لا تنتهي و ينبغي اعادة النظر في اشتغال الابناك كما جاء في الخطاب الملكي الاخير لانها ابناك ريعية غير استثمارية بل فقط تكتفي بالودائع المالية مقابل اقتطاعات عالية و لا نهائية اي اننا امام ابناك غير مغامرة لا تساهم في الاقتصادي الليبرالي و لهذا دوما تبقى رابحة عكس ابناك الدول الاخرى و هناك اقتطاعات الدولة التي لا نهاية لها و في الاخير المواطن لم يعد له طاقة للتحمل و صار يلجأ للغش و الرشوة و التهرب الخ الخ
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16
10 - hassan الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:22
انا كمغربي اوريد عدالة ضريبية مثل جميع المواطنين حرام ان اصحاب بعض السيارة يدفعون ضريبة 350 درهم و يفرض علينا دفع 20000 درهم.مكاينة هاد القضية فحتا بلاد.
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2
11 - هنيئاً لنا الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:24
*الحكومة ترفض خفض الضريبة على الدخل في "مالية سنة 2020".
*هذا خبرسار، شكراً .
* إن لم تقدر على خفض الضريبة ، فلتزيد فيها . ربما هذا الإقتراح
أسهل ، وذلك للزيادة في أجورالوزراء المعفيين أصلاً من دفع
جميع الضرائب . هنيئاً لنا.
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20
12 - كمال الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:27
العيشة عيشت افريقيا و الاقتطاعات ديال اوروبا.
اتضح بالملموس ان الطبقة الحاكمة في المغرب لا تريد الخير لهذا الشعب، انظروا كيف تزداد ثرواتهم و ممتلاكاتهم و اين يسكنون و اين يدرس ابنائهم و سيتضح لكم ...
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24
13 - jamal الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:29
علا الوزراء و البرلمانيون حماق باش ينقصو من الضريبة على الدخل ،حيت خاصهوم يطحنو الطبقة المتوسطة و يمسحوها من المجتمع باش يبقاو غير جوج طبقات :الطبقة السياسية الحاكمة البورجوازية و الطبقة الفقيرة و بالتالي يتحكمو فيها بكل سهولة و يديرو ما بغاو في البلاد و العباد و يخدمو مصالح اسيادهم فرنسا و أمريكا. اللهم ان هذا لمنكر.
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18
14 - jamal الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:29
علا الوزراء و البرلمانيون حماق باش ينقصو من الضريبة على الدخل ،حيت خاصهوم يطحنو الطبقة المتوسطة و يمسحوها من المجتمع باش يبقاو غير جوج طبقات :الطبقة السياسية الحاكمة البورجوازية و الطبقة الفقيرة و بالتالي يتحكمو فيها بكل سهولة و يديرو ما بغاو في البلاد و العباد و يخدمو مصالح اسيادهم فرنسا و أمريكا. اللهم ان هذا لمنكر.
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8
15 - توفيق الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:29
في غياب سياسة اقتصادية قوية ورؤية للمستقبل لتشجيع المقاولات الصغرى و التي هي القلب النابض لأي اقتصاد ... فلن نتقدم اقتصادية ولا مجتمعيا مع فرض الضرائب على الصغير واعفاء الكبير وسياسة الاحتكار ....( سياسة فاشلة لهذه الحكومة )
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6
16 - Rachid الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:31
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مغرب الظلم والضلمات الضرائب في المغرب مقارنة بالدول الاوربية مرتفعة جدا .لا تطبيب لا عدل لا تعليم لمادا المغاربة يؤدون الضرائب حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
17 - بومبي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:31
نحن رجال الوقاية تم حرماننا من الزيادة في الأجور لم نستفد من الزيادة لا مع العسكريين الذين نخضع لقانونهم ولا مع المدنيين كوننا موظفين عموميين
لماذا يطالنا هذا الحيف ونحن نعاني من هزالة الأجور التي لا تصل ل 3500 درهم بالنسبة لأصغر رتبة
نحن أيضا مغاربة
نطالب بالإستفادة من الزيادة أسوة بالعسكريين والمدنيين
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5
18 - Marokkii الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:37
عندما يكون حزب في المعارضة نقول هدا هو الحزب الوطني والغيور على بلاده يقومون الناس بالتصويت له.وعندما يتمكن الحزب من الرئاسة يتغير كل شي .هناك شيء غير مفهوم .لمادا يتغيرون
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13
19 - ضنك العيش الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:39
كيف يقبل رئيس الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل وهو الذي صرح مؤخرا بان الزيادات الاخيرة كان لها اثر ايجابي على جيوب المغاربة لكن لم يمض على هذا التصريح سوى 48ساعة حتى جاء الرد من وزير التربية الوطنية بشكل غير مقصود حيث صرح في مجلس المستشارين بان 52الف تلميذ انتقلوا من التعليم الخصوصي الى التعليم العمومي مما يدل على ان المغاربة يعانون الامرين في المصروف اليوومي
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11
20 - miloud tanger الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:46
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العثماني فقط يؤدي واجب أسياده الذين سبقوه في هذا الحقل السياسي
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8
21 - عمر أراشا الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:55
الحكومة ترفض كل شيء يعود على المغاربة بالنفع وا أسفاه
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1
22 - Mosi الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:56
قلتها سابقا و سأعيدها دائما...دولة تبني ميزانيتها كلها على ايرادات الضرائب هي دولة فاشلة.
والمفروض أن يتم اعفاء اجور الموظفين الصغار في القطاع العام و جل موظفي القطاع الخاص من الضريبة على الدخل..لأنه ايتها الدولة الفاشلة تلك الاجور بخسة و حقيرة اصلا و لا تغني و لا تسمن فكيف تفرضون عليها الضريبة على الدخل...
تعويض إلغاء الضريبة على دوي الدخل و الاجور الحقيرة بفرض ضرائب اكثر على الأغنياء و مراكمي الثروات بما يتناسب و ثرواتهم...وبهذا الشكل تكونون في أولى درجات العدل الاجتماعي...
ومن جهة أخرى دعم القدرة الشرائية للطبقات البسيطة و المتوسطة بتخفيض كبير في فواتير الماء و الكهرباء و رفع اثمان فواتير الماء و الكهرباء على الاغنياء لتغطية الفارق الناتج...
وتقديم دعم مادي على المعيشة للطبقات الفقيرة دوي الدخل المحدود عن طريق فرض ضريبة التضامن الاجتماعي على الاغنياء..
من السهل أن تبني مجتمعا عادلا من خلال سن قوانين عادلة..ولكن مستحيل أن تفعل ذلك إذا كان الذين يسنون القوانين هم انفسهم الأغنياء..فهم يحرصون اشد الحرص على سن قوانين تزكي الظلم الاجتماعي و تزيد من ثرواتهم و تهلك المواطن البسيط.
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2
23 - Bcالواقعي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 14:02
يعيش 40مليون في المغرب. فقط 4 ملايين يدفعون الضريبة. اغلبهم اجراء.كيف يمكن للدولة توفير الشغل والصحة والتعليم.اذا كان المغاربة لايدفعون الضريبة.ميزانية المغرب لا تصل ميزانية مدينة متوسطة في اوربا.مع ضعف الميزانية .والنهب. الذي تتعرض له. النتيجة لا صحة. لا سكن.لا طرق. لائحة حديدية .ميزانية المغرب 30 مليار دولار. بينما يحتاج 150 مليار دولار لتلبية حاجيات الشعب
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-3
24 - صابر عبد الصبور الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 14:04
جميعا من أجل التقشف لمواجهة الاسعار الملتهبة "فلنركن سياراتنا ودراجاتنا النارية في مواقفها ولنستقل النقل العمومي ذهابا وايابا الى مقرات عملنا ".
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25 - Younes الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 14:07
هاد الحكومة ماجاتش غير هاكدا راه انتخبتوها او دابا نتشكاو الحل ملي توصل الانتخابات خلوي المكاتب تتصفر باش يعرفو راه حنا كاينين او تقهرنا
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1
26 - Mc Maroc الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 14:10
وا ش هده دولة أو شركة

يآخدون من الشعب الضعيف الأموال
لكى يقتصموها " كروش لحرام ".

أين تدهب هذه الموال ؟

وضحوا لينا

المداخيل و المخاريج ديال الأموال

المستشفى منتوف
المدرسة منتوفة
الأرض موسخة
الأزقة مبعثرة / موسخة
الحدائق غير موجودة
الأمن والوا


إسمحولي أنثم غير قادرين على تسيير دولة
علمكم و معرفتكم ضعيف جدا .

الضرائب ترتفع
والمقابل غير موجود


خلصنا أو ماخلصناش
المستوى المعيشي و البنية التحثية وجودة الحياة في تدهور و تقهقر مستمر

إذن العيب في الحكومة و المسيرين .
لا تفهمون في السياسة و التسيير

( أنت لا تعرف ولا تفهم في كرة القدم وتريد أن تلعب حارس المرمى
هذه هي ديال السياسيين المغاربة ) .

هل يمكن لجدتي أن تلعب كرة القدم ؟؟؟؟؟

أنثم جدتي وتريدون لعب كرة القدم
هل يمكن لسائق دراجة أن يسوق الطائرة

أنثم غير قادرين و النتيجة أمامنا
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