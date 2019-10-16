صندوق التقاعد يطلق عملية مراقبة الحياة لـ2019

هسبريس - و.م.ع

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن انطلاق عملية مراقبة الحياة المتعلقة بالمستفيدين من المعاشات التي يصرفها، وذلك ابتداء من يوم 21 أكتوبر 2019.

وذكر بلاغ للصندوق، أن هذه العملية تهم عددا محددا من المستفيدين القاطنين بالمغرب، وتتمثل في تغيير طريقة صرف معاشهم لشهر أكتوبر بشكل استثنائي. حيث تم إبلاغ المعنيين بالأمر بواسطة البريد، بضرورة التقدم شخصيا لدى وكالاتهم البنكية من أجل استخلاص معاشهم، ويفضل أن يتم ذلك قبل 31 أكتوبر2019 في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر 2019. وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للمستفيدين الذين حصلوا على معاشاتهم لشهر أكتوبر2019 عن طريق التحويل البنكي، فهم غير معنيين بهذه العملية، وليس عليهم القيام بأي إجراء اتجاه مصالح الصندوق.

وحسب المصدر ذاته فقد وضع الصندوق المغربي للتقاعد رهن إشارة المستفيدين وسائل للتواصل عن بعد تمكنهم من التأكد مما إذا كانوا معنيين بعملية المراقبة السنوية، إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول "MA RETRAITE CMR" "مراقبة الحياة"، أو عبر الاتصال بمركز استقبال المكالمات الهاتفية على الرقم 567 567 0537.