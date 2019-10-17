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كُتّاب وآراء
"تأجيل الحوار" يقود علاقة أمزازي ونقابات تعليمية نحو التصعيد
إلى أجل غير مسمى، عاد مسلسل الشد والجذب بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، عقب تأجيل الحوار الذي برمج نهاية الأسبوع الماضي، فبعد أن استبشرت المركزيات عودة المفاوضات مع مطلع العام الدراسي، وإمكانية حل الملفات العالقة دون اللجوء إلى التصعيد، عاد خيار "الصدام" إلى مفكرة الشغيلة.
ولم تتأخر كثيرا ردود الفعل التي تلت تأجيل الحوار، إذ قرر "الأساتذة المتعاقدون" تجسيد إضراب وطني على امتداد يومين؛ فيما تخوض أغلب المركزيات في أمور التصعيد مطلع الأسبوع المقبل خلال جموعها الوطنية، المرتقب أن تتفاعل بشكل "مستعجل" مع غياب الحوار الذي أجل بسبب "انشغالات" الوزير أمزازي، حسب مصادر نقابية.
تأجيل الحوار
قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن "موعد الحوار مع الوزارة كان محددا بتاريخ نهاية الأسبوع الماضي، لكن في آخر لحظة توصلت النقابات بإخبار يهم تأجيل اللقاء المبرمج"، مشيرا إلى أن "الدعوة الرسمية استبقها مشكل غير مفهوم يكمن في الدعوة العامة التي وجهتها الوزارة عبر الصحافة إلى النقابات".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التأجيل إلى موعد غير مسمى أمر مرفوض"، مشددا على "ضرورة التفاوض من أجل إيجاد حل للملفات العالقة منذ مدة، خصوصا أن "تنسيقية المتعاقدين" اختارت الإضراب، وهو ما يفتح الباب أمام إنتاج نفس وضعية السنة الماضية، والتي ليست في صالح أحد".
وأوضح الفاعل النقابي أن "الوزارة قامت بحل بعض الملفات بشكل جزئي، لكن العديد منها لازال عالقا"، منتقدا تضييعها للكثير من الوقت، "في حين أن الإرادة متوفرة لدى المركزيات من أجل إيجاد حل للملفات، ومستعدة للتفاوض في جميع الأوقات"، ومستدركا بأن "التصعيد دائما مطروح، خصوصا أن الوزارة تدفع إليه".
لخبطة كبيرة
أورد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الدعوة التي وجهتها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي شهدت "لخبطة" كبيرة، فالنقابة لم تتوصل بإشعار المفاوضات، لكنها توصلت ببيان يفيد بإلغاء اللقاء"، مشددا على أن "الارتباك هو السمة الأساسية لعلاقة الوزارة بالمركزيات".
وأشار الراقي إلى أن "رسالة الحوار كانت مغشوشة، وموجهة نحو أطراف أخرى في سياق التعديل الحكومي، ورغبتها إظهار الوضع مستتبا في قطاع التعليم، وأن الوزير يحاور المركزيات"، مشددا على أن "الحوار لازال عالقا منذ 23 ماي الماضي، وهو أمر غير مبرر ومحفوف بالمخاطر، ما دفع النقابات والتنسيقيات إلى الاستعداد لخيار التصعيد".
وأكمل المتحدث: "الجميع بدأ يفكر جديا في الشارع والإضرابات، ولا يمكن القبول آنذاك بدور الإطفائي، أو تكرار ما جرى السنة الماضية"، مسجلا أن "الدور الأساسي للمدرس هو التعليم، وبالتالي وجب توفير جميع الظروف المناسبة له من أجل أداء مهمته".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
بين المتقاعدين والوزارة الوصية وعلئ النقابات ان
لا تعلو فوق القضاء بامكان النقابة ان تدافع عن المضلومين لو انتهكت القوانين المتفق عليها في
العقد وعلئ النقابة ايضا ان تدافع عن التلاميد الدين يعانون اصلا من تردي التعليم ببلادنا لان النقابة جزء من الشعب وعليها ان تدافع عن المهضومة حقوقهم وعلئ جميع المستويات والاحوال والقضاء فوق الجميع بدون نقاش
من اعادتهم السنة الماضية هي الاقتطاعات.
الأستاذ قبل أن يوقع العقد ويلتزم أنه متعاقد كانت لديه خطة وهي واضحة نلصق ونطالب بالحقوق وهذا تحايل من الأول ذلك الفوج من الأساتذة المتعاقدين سنة 2016 هما من كان عليهم الوقوف في وجه ذلك المتأمر 'حلايقي جامع الفنا' الذي أقر التعاقد على أبناء وبنات الشعب وقول لا والعمل كل من موقعه لعدم فوز حزب الشؤوم النذالة والتعمية بولاية ثانية
ومن هنا سيعرف المواطنون أنكم فعلا تدافعون عن التلميذ والمدرسة العمومية
عموما نتمنى أن تحققوا المبتغى رغم أنه بعيد المنال