خيّالة الجيش والدرك والأمن يبهرون زوار معرض الفرس بالجديدة

هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: سفيان بالكوري)

لم تكن المقطوعات الموسيقية العسكرية وحدها التي شدت انتباه زوار معرض الفرس بالجديدة، بل كذلك العروض المتميزة، التي أدتها فرق خيّالة المديرية العامة للأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، في جو "كرنفالي" تناغمت فيه قوائم الأحصنة مع نغمات موسيقى الفرقة العسكرية التابعة للبحرية الملكية.

العرض العسكري، الذي أقيم بمركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، أبهر مئات الزوار المغاربة والأجانب، الذين حجوا مع بداية العزف الموسيقي إلى المكان المخصص للاستعراض، حيث قدمت الفرقة التابعة للقوات المسلحة الملكية، التي تضم أجود الفرسان، عرضا مبهرا شد الكبار كما الصغار، مقدمة بذلك صورة رفيعة عن مستوى التداريب التي تخضع لها خيول القوات المسلحة.

كما قدمت خيول الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لوحات بديعة تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، خاصة أن الاستعراض رافقه أداء أغان وطنية مثل أغنية "المسيرة الخضراء"، التي ألهبت حماس المشاهدين. وخلال هذا الاستعراض الأمني قدم أفضل الفرسان، التابعين لفرقة خيّالة الأمن الوطني، عرضا فرديا، ضمنهم شرطي سبق له أن توج بجائزة بطل المغرب في ترويض الخيول.

وأثبتت فرق الخيّالة العسكريين والأمنيين، من خلال استعراضها المثير، مدى قدرتها على تجاوز الصعاب والمخاطر، التي تهدد الساكنة من خلال مراقبة الأماكن، التي يصعب الوصول إليها عبر السيارات والدراجات في مواقع سياحية ومناطق غابوية، سواء تلك الموجودة بالمدار الحضري أو خارجه.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الكولونيل محمد القدميري، عن مفتشية الخيّالة للقوات المسلحة الملكية، "تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يشارك سلاح الخيّالة في الدورة الثانية عشرة لمعرض الفرس بالجديدة برواق نحاول من خلاله إظهار دور الحصان العسكري في المنظومات البيئية المغربية من خلال ثلاثة محاور، هي: تكوين الفروسية العسكرية ودورها في التأهيل المهني وخلق فرص الشغل".

أما المحور الثاني فيتمثل، حسب المسؤول العسكري ذاته، في "إظهار تداخل الفروسية العسكرية مع المحيط الخارجي للمؤسسة العسكرية، حيث إن سلاح الخيّالة يساهم في الإدماج السوسيوتربوي للأطفال عبر أندية عسكرية للفروسية توفر للشباب فرصة ممارسة الفروسية من خلال توفير البنية التحتية والخيول والمدربين".

فيما يتمثل المحور الثالث في "إظهار دور القوات المسلحة الملكية في النهوض بالرياضات المتعلقة بالفروسية، حيث إن سلاح الخيّالة يشارك في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية، ويدعم تقنيا أكبر التظاهرات الدولية التي تقام بالمغرب".

وقال الكولونيل القدميري إن "سلاح الخيّالة قدم استعراضا عرف إقبالا كبيرا من طرف الجمهور، حيث قدم الفرسان ببذلاتهم التقليدية والموسيقى العسكرية التي ترافق العرض استعراضا عرف إقبالا كبيرا من لدن الجمهور، الذي حج إلى الحلبة "ب" من أجل مشاهد عرض القوات المسلحة".

وأشار الكولونيل القدميري إلى أن "القوات المسلحة الملكية تشارك، موازاة مع عروضها، في المباريات التي يتيحها المعرض مثل الدوري الملكي الدولي للقفز عبر الحواجز، الذي يشارك فيه فرسان المدرسة الملكية للخيّالة، وكذا المباراة الوطنية للتصفيح والنِّعالة".

يذكر أن معرض الفرس يعرف هذه السنة مشاركة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، من خلال رواق خاص بها، يشكل فضاء للعرض والتبادل حول تجربة وخبرة الجهات في مجال الفروسية.