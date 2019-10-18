"وزارة الأوقاف" تعلن إحصائيات "التعليم العتيق"

هسبريس - و.م.ع

صدر حديثا عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية كتاب "إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق"، وهو نتاج لتجميع واستغلال المعطيات المستقاة من الإحصاء السنوي الذي نظمته الوزارة خلال الموسم الدراسي 2018-2019.

ويعد الكتاب، الذي يقع في 210 صفحة، الإصدار الثامن في هذا الشأن؛ حيث حرصت الوزارة مند الموسم الدراسي 2011/2012 على إصدار كتاب إحصائيات مؤسسات التعليم العتيق.

ويتناول هذا الإصدار، الإحصائيات الخاصة بمؤسسات التعليم العتيق، من مدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية، فضلا عن مراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تشتغل طوال السنة وتشرف عليها المجالس العلمية المحلية.

وورد في مقدمة الكتاب أن نتائج الإحصاء بينت أن عدد مدارس التعليم العتيق بلغ 289 مدرسة للتعليم العتيق يدرس بها 36 ألف و531 متمدرسا من الإناث والذكور.

أما بخصوص الكتاتيب القرآنية فقد بلغ عددها 11 ألف و478 كتابا قرآنيا يدرس بها 327 ألف و272 متمدرسا من الإناث والذكور من جميع الفئات العمرية، في حين بلغ عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم 2253 مركزا يدرس بها 114 ألف و215 متمدرسا إناثا وذكورا.