جمعية مغاربة سويسرا تدعم تمدرس أطفال بأزيلال‎

هسبريس من الرباط

قامت جمعية المغاربة المقيمين في سويسرا بتوزيع 100 حقيبة مدرسية مع كل اللوازم المدرسية على التلاميذ المتحدرين من المناطق القروية بأزيلال.

المبادرة الاجتماعية تدخل في إطار برنامج الدورة الثانية من عملية توزيع الحقائب المدرسية في المناطق الجبلية في أزيلال بالتعاون مع الإدارة الجهوية للمدارس القروية.

وقد شكرت الجمعية المتبرعات والمتبرعين الذين شاركوا في هذه العملية ووضعوا ثقتهم في التنظيم من أجل إنجاز هذه العمليات الإنسانية لصالح أطفال المدارس التي توجد في المناطق القروية النائية في المغرب.