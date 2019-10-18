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كُتّاب وآراء
أطباء المستعجلات يناقشون توفير خدمات عالمية بمستشفيات المملكة
جامعة ثلة أطباء وخبراء في مجال طب المستعجلات القادمين من مختلف بقاع العام، عقدت الجمعية المغربية للطب الاستعجالي، مؤتمرها الدولي الثالث، مستعرضة أهم التجارب العالمية، وإمكانية استفادة المغرب منها مستقبلا، خصوصا وأن رهان الرقي بهذا التخصص الجديد يبقى قائما لدى فاعلي قطاع الصحة.
اللقاء الذي افتتح اليوم الجمعة، ويستمر إلى غد السبت، حضره أطباء متخصصون من بلدان كندا وموناكو وتونس والسنغال وفرنسا، عرف لقاءات متعددة، وورشات استهدفت تطوير المهارات والمعارف التخصصية، لدى الأطباء والممرضين الذين يشتغلون في قطاع المستعجلات بالمغرب.
لحسن بليمني، رئيس الجمعية، والمشرف على قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، أورد أن "اللقاء جاء بخبراء وأطباء من مختلف بلدان العالم. كما أنه في إطار التعاون جنوب جنوب، وجهت الجمعية الدعوة إلى أطباء أفارقة من السنغال وتونس وكوت ديفوار، مشيرا إلى أن اكتساب الخبرات يبقى هو الهدف الرئيسي".
وأضاف بليمني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء يعرف مشاركة الممرضين كذلك، وقد خصصت لهم الجمعية يوما دراسيا كاملا بخصوص طب المستعجلات، مسجلا أن لملائكة الرحمة أدوارا مهمة، بداية بمشاركة الأطباء في كافة مهامهم في علاقتهم بالمرضى المتلقين للعلاج".
وأوضح الطبيب العسكري، أن "الرعاية الملكية التي حازها المؤتمر هي دليل على مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك لقطاع الطب الاستعجالي، مشددا على ضرورة تنمية هذا التخصص في المغرب، والذي لازال فتيا في المغرب ولم يأخذ بعد مكانته وسط مختلف التخصصات الأخرى".
وأشار بلميني، إلى أن "الهدف كذلك هو التمكن من التوفر على طب مستعجلاتي يوازي طموحات المواطنين، مسجلا أن المريض يجب أن يعتنى به وفق المعايير الدولية، مؤكدا أن الأهم الآن هو محاولة ترويج وتنمية التخصص، في أفق التوفر على أطباء وممرضين متخصصين بالشكل اللازم في هذا النوع الطبي".
وأكمل المتحدث: "لحد الآن، الأطباء الذين يمارسون في أقسام المستعجلات بالمغرب، ليسوا متخصصين بل عامين، مردفا أن تكوين الطبيب العام يختلف تماما عن تكوين الطبيب المتخصص في المستعجلات، وهو ما يؤثر سلبا على المردودية، مشددا على ضرورة التكوين المستمر للموارد البشرية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
بغينا مستشفيات بمعايير أفريقية فقط كمستشفيات كينيا وجنوب افريقيا. اما بمعايير عالمية فهذا حلم لن يتحقق في حياتي ولا اعتقد ان ولدي سيستفيد يوما ما من مستشفى بمعايير عالمية. اذا اي جيل سيرى مستشفيات بهذه المعايير سؤال عويص جدا. ولكن هذا يخصنا نحن المزاليط فقط. اما السياسيون وعاهل البلاد فهم يذهبون الى باريس حيث المستشفيات بمعايير عالمية وذا جودة عالية
هل هذا التعبير يدخل في مسلسل التنويم والتخدير والتضليل ؟؟
اكيد لان الصحة العمومية في البلد منهارة ولا تقدم ادنى الخدمات الصحية والمستشفيات تفتقد للإمكانيات التجهيزية والبشرية كما يعلم الجميع وميزانية الصحة من خزينة الدولة لا تساوي الاموال التي تمنح لميدان الكرة ومن المستحيل تقديم اي شيء خصوصًا مع تفشي الفساد ونهب الميزانيات واختفاء الأدوية والتجهيزات !!
على من يضحكون ؟؟؟
كنا في بلدة كاطالانية...تبعد على بادالونا بحوالي 20 كلم..
المواطنة المغربية لم تكن لديها لا بطاقة اقامة ولا تأشيرة سارية المفعول..بالعربية تاعرابت السيدة كانت حاركة..
اصابها نزيف حاد في قناة فالوب..ودخلت المستعجلات في تلك البلدة و أجريت لها عملية جراحية مستعجلة و حضيت بعناية طبية كالأميرات..
أقسم بالله اني اصاب بالإحباط كلما مررت فقط بمستشفى عمومي هنا في المغرب..
فقط النظر الى مبنى المستشفى يصيبك بالإسهال و تبدأ فرائسك بالإرتعاش و كأن أحد سيخرج يده ويجرك للداخل...
اما إذا قدر الله العظيم ودخلت احدى المستشفيات فإن جسمك يصيبه الهديان و الرعاش حتى إنهم عنذما يقومون بقراءة تحاليل دمك لن يستطيعو معرفة داءك و يقتصرون بعد التحديق المفضي في نتائج التحاليل على القول : ماعندك والو..كولشي مزيان..
وكل هذا لأن المريض عنذنا يلج المستشفى كأنه مساق الى المجزرة..فالممرضين عبوسين و متسخي الوزراة و بعضهم يستقبلك وهو يمضع طعاما وتفوح منهم روائح غريبة والطبيب يرمقك كأنك طاعون..ثم تخرج وأنت تردد..الحمد لله مشدونيش فالصبيطار.
باستثناء المستشفيات الجامعية التي تتوفر على بعض التجهيزات الأساسية للفحص بالأشعة .
هل هدا طلب صعب على الدولة ؟