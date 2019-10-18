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الرئيسية | مجتمع | أطباء المستعجلات يناقشون توفير خدمات عالمية بمستشفيات المملكة

أطباء المستعجلات يناقشون توفير خدمات عالمية بمستشفيات المملكة

أطباء المستعجلات يناقشون توفير خدمات عالمية بمستشفيات المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:00

جامعة ثلة أطباء وخبراء في مجال طب المستعجلات القادمين من مختلف بقاع العام، عقدت الجمعية المغربية للطب الاستعجالي، مؤتمرها الدولي الثالث، مستعرضة أهم التجارب العالمية، وإمكانية استفادة المغرب منها مستقبلا، خصوصا وأن رهان الرقي بهذا التخصص الجديد يبقى قائما لدى فاعلي قطاع الصحة.

اللقاء الذي افتتح اليوم الجمعة، ويستمر إلى غد السبت، حضره أطباء متخصصون من بلدان كندا وموناكو وتونس والسنغال وفرنسا، عرف لقاءات متعددة، وورشات استهدفت تطوير المهارات والمعارف التخصصية، لدى الأطباء والممرضين الذين يشتغلون في قطاع المستعجلات بالمغرب.

لحسن بليمني، رئيس الجمعية، والمشرف على قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، أورد أن "اللقاء جاء بخبراء وأطباء من مختلف بلدان العالم. كما أنه في إطار التعاون جنوب جنوب، وجهت الجمعية الدعوة إلى أطباء أفارقة من السنغال وتونس وكوت ديفوار، مشيرا إلى أن اكتساب الخبرات يبقى هو الهدف الرئيسي".

وأضاف بليمني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللقاء يعرف مشاركة الممرضين كذلك، وقد خصصت لهم الجمعية يوما دراسيا كاملا بخصوص طب المستعجلات، مسجلا أن لملائكة الرحمة أدوارا مهمة، بداية بمشاركة الأطباء في كافة مهامهم في علاقتهم بالمرضى المتلقين للعلاج".

وأوضح الطبيب العسكري، أن "الرعاية الملكية التي حازها المؤتمر هي دليل على مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك لقطاع الطب الاستعجالي، مشددا على ضرورة تنمية هذا التخصص في المغرب، والذي لازال فتيا في المغرب ولم يأخذ بعد مكانته وسط مختلف التخصصات الأخرى".

وأشار بلميني، إلى أن "الهدف كذلك هو التمكن من التوفر على طب مستعجلاتي يوازي طموحات المواطنين، مسجلا أن المريض يجب أن يعتنى به وفق المعايير الدولية، مؤكدا أن الأهم الآن هو محاولة ترويج وتنمية التخصص، في أفق التوفر على أطباء وممرضين متخصصين بالشكل اللازم في هذا النوع الطبي".

وأكمل المتحدث: "لحد الآن، الأطباء الذين يمارسون في أقسام المستعجلات بالمغرب، ليسوا متخصصين بل عامين، مردفا أن تكوين الطبيب العام يختلف تماما عن تكوين الطبيب المتخصص في المستعجلات، وهو ما يؤثر سلبا على المردودية، مشددا على ضرورة التكوين المستمر للموارد البشرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - اسماعيل ح الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:20
لا تطبيب في دولة يفتقر فيها الطبيب للتكوين العلمي الأكاديمي. طبيب فقير فكريا و لغويا حيث اللغة الإنجليزية هي مصدر التطور الطبي. لكل هذه الأسباب وغيرها يصنف المغرب في خانة الدول الفاشلة طبيا.
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2 - Le moi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:27
اهلا بكم معشر المزاليط،
بغينا مستشفيات بمعايير أفريقية فقط كمستشفيات كينيا وجنوب افريقيا. اما بمعايير عالمية فهذا حلم لن يتحقق في حياتي ولا اعتقد ان ولدي سيستفيد يوما ما من مستشفى بمعايير عالمية. اذا اي جيل سيرى مستشفيات بهذه المعايير سؤال عويص جدا. ولكن هذا يخصنا نحن المزاليط فقط. اما السياسيون وعاهل البلاد فهم يذهبون الى باريس حيث المستشفيات بمعايير عالمية وذا جودة عالية
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3 - obala الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:32
يجب القضاء آولا على ظاهرة تكاثثر القطط داخل مستشفياتكم
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4 - رحيم علي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:33
أطباء المستعجلات يناقشون توفير خدمات عالمية بمستشفيات المملكة
هل هذا التعبير يدخل في مسلسل التنويم والتخدير والتضليل ؟؟
اكيد لان الصحة العمومية في البلد منهارة ولا تقدم ادنى الخدمات الصحية والمستشفيات تفتقد للإمكانيات التجهيزية والبشرية كما يعلم الجميع وميزانية الصحة من خزينة الدولة لا تساوي الاموال التي تمنح لميدان الكرة ومن المستحيل تقديم اي شيء خصوصًا مع تفشي الفساد ونهب الميزانيات واختفاء الأدوية والتجهيزات !!
على من يضحكون ؟؟؟
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5 - Mosi الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:34
سأحكي لكم قصة واقعية حدثت لمواطنة اعرفها شخصيا و كنت حاضرا في كل مراحل الواقعة..
كنا في بلدة كاطالانية...تبعد على بادالونا بحوالي 20 كلم..
المواطنة المغربية لم تكن لديها لا بطاقة اقامة ولا تأشيرة سارية المفعول..بالعربية تاعرابت السيدة كانت حاركة..
اصابها نزيف حاد في قناة فالوب..ودخلت المستعجلات في تلك البلدة و أجريت لها عملية جراحية مستعجلة و حضيت بعناية طبية كالأميرات..
أقسم بالله اني اصاب بالإحباط كلما مررت فقط بمستشفى عمومي هنا في المغرب..
فقط النظر الى مبنى المستشفى يصيبك بالإسهال و تبدأ فرائسك بالإرتعاش و كأن أحد سيخرج يده ويجرك للداخل...
اما إذا قدر الله العظيم ودخلت احدى المستشفيات فإن جسمك يصيبه الهديان و الرعاش حتى إنهم عنذما يقومون بقراءة تحاليل دمك لن يستطيعو معرفة داءك و يقتصرون بعد التحديق المفضي في نتائج التحاليل على القول : ماعندك والو..كولشي مزيان..
وكل هذا لأن المريض عنذنا يلج المستشفى كأنه مساق الى المجزرة..فالممرضين عبوسين و متسخي الوزراة و بعضهم يستقبلك وهو يمضع طعاما وتفوح منهم روائح غريبة والطبيب يرمقك كأنك طاعون..ثم تخرج وأنت تردد..الحمد لله مشدونيش فالصبيطار.
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6 - منير الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:37
والله 300 dh ثمن زيارة الطبيب مبالغ فيه في دولة فقيرة كالمغرب ..عار على من يوصفون بملائكة الرحمة هدا البشع في حق مواطنين منهكين اقتصاديا و نفسيا
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7 - الله - الوطن - الملك الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:42
نطالب من وزير الصحة ارسال لجنة سرية الى المستشفى الحسني بالناظور للتاكد من الاوضاع المزرية والمؤلمة التي يتعرض لها المواطن المغربي ... كما يقول المثل المغربي قد ما عندك قد ما تسوا....مع العلم ان المواطن المغربي بتعرض للاستفزاز والابتزاز واللامبالات ويتعرض ايضا للنسيان ... والاقصاء والتهميش ووووالخ ..... وفي الاخير نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ... السؤال المطروح هو : اين نحن من الاصلاح المؤسسي الشامل الذي ندى به جلالة الملك ؟
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8 - تقني اشعة الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:46
إسم قسم المستعجلات يجب أن يتحول إلى قسم الإرساليات , لا وجود لشيء إسمه طب المستعجلات في معظم المستشفيات الإقليمية و كل المستشفيات المحلية .
باستثناء المستشفيات الجامعية التي تتوفر على بعض التجهيزات الأساسية للفحص بالأشعة .
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9 - حسن النتيفي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:51
عن ماذا يتكلمون.........اي مستعجلات.............لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
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10 - منظمة الصحة العالمية. الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:52
المرجو لا تحرجوننا أمام العالم ، لا نريد خدمات ذات مستوى عالمي، سنصدم بذلك وتتضاعف أمراضنا بسبب تفكيىرنا في شفائنا من كل الامراض الحادة والعصية ، القديمة والجديدة.. المرجو ان يكون ذلك تدريجيا حتى نبقى يقظين ومتذكرين اننا نحن مغاربة لا غير ، أما ان تكون لنا خدمات من صنف دولي، فنرجوكم ونستحلفكم الله أن تعفوننا ، وتحاولوا إن استطعتم ان تقدموا لنا خدمات من مستوى لا بأس به من الصنف المغربي المستحسن ، فهو يكفينا إن شاء الله ونحن لا نحب التبذير ولو في الخدمات ، فقط أحسنوا عملكم وصفّوا نياتكم تكونوا قد مكنتم المغاربة من خدمات 7 نجوم ، البارح 0 نجوم واليوم طفرة عالمية ، نستحلفكن الله لا تفعلوا ولن تفعلوا ، فقط أحسنوا نياتكم حسب المستطاع..إننا نريد أفعالا وليس أقوالا، إننا نعرفكم من قديم ولن تتبدلوا وعند الله نلتقي..
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11 - حاتم الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 17:58
في عدة تعليقات طرحتها وكنت طالبت ان المستعجلات ينبغي ان تتوفر على اضعف تقدير اربعة اطباء متخصصين في ميادين مختلفة وليس ان تعرض الحالات المستعجلة على طبيب عام واحد وتجد طابورا امام الباب وانت في حالة يرثا لها وتنتظر عدة ساعات ليصلك الموعد للدخول من اجل الفحص واحيانا تغادر المكان لتلق حتفك في الشارع كما حدث لعدة اشخاص ونساء اللواتي ولدن في باب المستشفيات بحجة عدم تواجد الطبيب الرءيسي او غياب المولدات وقس على ذلك من الاحداث والمشاهد المرعبة التي تعرفها مستعجلات مستشفياتنا
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12 - عابر سبيل الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 18:02
معادلة سهلة صحة جيدة يعني جسم سليم يعني عقل سليم النتيجة حياة سليمة ومجتمع امن
هل هدا طلب صعب على الدولة ؟
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