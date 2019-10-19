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سلطات سبتة تمدد إغلاق المعبر الحدودي "ترخال 2"

سلطات سبتة تمدد إغلاق المعبر الحدودي "ترخال 2"
متابعة من خالد ملوك
السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:52

قررت مندوبية الحكومة المحلية لثغر سبتة المحتل تمديد قرار إغلاق معبر "ترخال 2" المخصص لتمرير السلع المهربة استجابة لطلب رسمي تقدمت به السلطات المغربية، وفق ما جاء في بلاغ صحافي نقلت مضامينه وسائل إعلام محلية إسبانية.

وجاء في نص البلاغ أن السلطات المغربية طلبت تعليقا إضافيا لأنشطة الممر المحدودي لمدة سبعة أيام قصد تكييف مرافقها لاستقبال ممتهني التهريب المعيشي، مضيفا أن المندوبة الحكومية سالفادورا ماتيوس اجتمعت، بممثلي اتحاد تجار المدينة المعروف اختصارا بـ "CECE".

وتعهدت المندوبة الحكومية خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر المندوبية الحكومية بالثغر السليب، بالإسراع بتسهيل عملية عبور المركبات والمواطنين المغاربة الراغبين في التبضع بجميع الممرات الحدودية المخصصة لهذا الغرض، لاسيما في ظل تكرار أحداث التدافع بين حمّالي السلع المهربة.

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