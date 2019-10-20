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ناشط حقوقي يربط القضاء على الفقر بتوزيع عادل للثروات‬ في المملكة

ناشط حقوقي يربط القضاء على الفقر بتوزيع عادل للثروات‬ في المملكة
هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:00

تعددت أخيرا التقارير الدولية التي تؤكد أن المغرب يتضمن نسبة مهمة من الفقراء أو المواطنين في وضعية هشاشة.

عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن مؤشرات الفقر أصبحت مقلقة، إذ إن آخر تقرير دولي حول وضعية الفقر في العالم كشف أن 24 بالمائة من المغاربة إما في حالة فقر أو هشاشة قد تؤدي بهم إلى الفقر.

وقال غالي، ضمن تصريح لهسبريس، إن "الدولة منذ مدة تتحدث عن تقلص مستوى الفقر، إلا أن التقارير الدولية تبرز العكس"، مفيدا بأن "سبيل القضاء على الفقر يتمثل في الحد من الفوارق الاجتماعية".

ونبه الفاعل الحقوقي إلى أنه من غير المنصف أن تكون هناك "دولة مثل المغرب وبإمكانياتها تعرف نوعا من عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة".

وأبرز المتحدث نفسه أن مؤشر "جيني"، الذي يعد من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، تصل نسبته في البلاد إلى 48 بالمائة، قائلا: "كلما كان المؤشر مرتفعا كلما ارتفعت نسبة عدم عدالة توزيع الدخل القومي"، ومعلنا أن المؤشر يبلغ في مدينة الرباط لوحدها 51 بالمائة.

وأكد غالي أن هناك سبيلين فقط من أجل القضاء على الفوارق الاجتماعية، يتمثلان بشكل أساسي في التوزيع العادل للثروات وسن سياسات اقتصادية واجتماعية للحد من الفقر.

يذكر أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يحدد نسب الفقر بالمملكة في مجالات متعددة، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو مستوى المعيشة، قدر نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد بـ45.7 في المائة.

التقرير توقع أن 13.2 في المائة من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد؛ فيما 25.6 في المائة منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة، و42.1 في المائة يعانون من فقر التعليم؛ فيما 32.3 في المائة يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - تايكة غرماد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:10
المنظومة المثبتة منذ عشرات السنين كطريقة الحكم والتحكم في إطار الريع لا تسمح أبدأ بتوزيع العادل للثروات وهذا يعني تطبيق الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستقلال القضاء والمحاسبة ودولة المؤسسات ! هذا يعني تهديد مصالح لوبي التحكم مما يجعل تحقيق الهدف حاليا من باب المستحيلات لغياب إرادة سياسية جادة وما غير ذلك سوى كلام في كلام بعيد عن الواقع
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15
2 - أقديم عبدالصمد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:12
فعلا الفقر لن يقضى عليه ببلادنا مادام المال العام سايب...
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13
3 - غنى فنزويلا وفقر المغرب الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:14
اظن ان السيد غالي من المدافعين عن الحقوق الفردية كما هي متعارف عليها عند رفاقه في اليسار كحرية الافطار جهرا نهار رمضان ممارسة الزنى في الحدائق العمومية وحرية السكر في الشارع العام ........ ولم اكن اعرف انه يفهم حتى في الاقتصاد وطرق محاربة الفقر . هذا الكابوس الذي لم يستطع الرفيق هوغو تشافيز القضاء عليه رغم ان فنزويلا في عهده استفاذت من مداخيل البترول التي لا يمكن لبلد كالمغرب الحلم بها ومع ذلك رحل وترك الفنزويليين عالة على دول الجوار تائهين لا يعلمون اي مقصد يقصدون .
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1
4 - الحمد لله الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:18
لا ينظر الى الفقير الا الفقبر التكافل الاجتماعي يظهر بين الفقراء فقط مثلا من يشتري من عند الباعة المتجولين او اصحاب الفراشة الفقراء والحمد لله اذا مات فقير الفقراء من يتحملون كل مصاريف الدفن نحن فقراء في الدنيا و انشاء الله و برحمته سنكون من الفائزين في الاخرة استمتعو و تمتعو و عيشو كما احببتم الحساب قريب الحمد لله ان الرزق ببد الرزاق اللهم ارزقنا القناعة
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13
5 - نورالدين الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:19
صحيح ان الدولة قلصت نسبةالفقر لانالفقراء منهم من انتحر ومنهم من مات بامراض الضغط والمشاكل وزيييييد
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12
6 - السهلي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:21
كان الله في عون المغرب في ظل عدم توزيع منصف لخيرات البلد وغياب حس الرقابة الإلهية وعدم رصد ومعاقبة الناهبين للثروات ... ومانعي الزكاة
قد يزداد الأمر سوءا نسأل الله السلامة
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7
7 - نوض تخدم على راسك الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:22
عدد الفقراء في امريكا اكتر من عدد سكان المغرب ومع دلك فهي قائمة على العمل والمبادرة الفردية واكبر خطا تقع فيه الدولة هو توزع الاكل والشرب والوظيفة العمومية على الكسالى بدون انتاجية لنصل في الختام لما وصلته الجارة الشرقية
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2
8 - أغرلس الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:22
القضاء على الفقر الحقيقي هو الحد من إنجاب الأطفال المفرط بدون فائدة و خصوصا من طرف الأميين و تحميل الشارع تربيتهم
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-3
9 - ABDEL74 الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:22
ندعو الملك محمد السادس نصره الله أن يسن قانون يأمر فيه الحكومة بإعادة مراجعة توزيع الأجور بالنسبة للوزراء والبرلمانيين والمستشارين وكل مناصب المؤسسات العمومية للقطع مع الريع والإمتيازات المبالغ فيها جدا وإعادة توزيع أجور الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص لنرد للمغربي كرامته التي داس عليها أرباب العمل صحاب لكروش لكبيرة لمتشبع.
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-2
10 - القنيطري الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:24
نتسول حقوقنا هل بالتوسل سنأخذ حقوقنا ؟؟؟
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0
11 - مريمرين الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:25
الامتيازات السخية والأجور السمينة و
التعويضات الخيالية التي ينعم بها الوزراء
وكتاب الدولة و البرلمانيين ، ناهيك عن تقاعدهم فوق المريح ؛ سبب من أسباب
انتشار الفقر .
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12 - ابوزيد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:27
كل الدراسات وكل التقارير تقول ان اغلبية المغاربة فقراء و مختلين عقليا وان وضعيتنا في تدهور مستمر.
فهل من سبيل ؟.
اللهم نسءلك حسن الخاتمة.
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13 - Maroco الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:31
الاوربيون كانوا من اكثر الشعوب فقرا و تخلفا و جوعا ! يكفي ان نقول بان الارلنديون هاجروا بالآلاف الى امريكا في القرن الماضي بسبب الجوع ... لكن هؤلاء انتفضوا على الظلم و على الخرافات و استطاعوا استعمال عقولهم و القضاء على الفقر بجميع اشكالهم بشكل نهائي
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14 - عابر سبيل الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:37
حب الوطن هو خدمة الشعب اي فعل غير هذا فهو نفاق وغش وكذب.....!
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15 - لابد من تقسيم الثروة الوطن الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:38
لابد من حماية و تقسيم الثروة ومحاسبة المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون فائدة.

يجب إنشاء بيت المال المسلمين لإعطاء جميع الفقراء 1000 درهم شهرياً بالإضافة 250 درهم لكل ثلاثة أطفال لكل أسرة فقيرة.

ولابد من بناء في كل مدينة مغربية مستشفى الحكومي ويتوفر على جميع الآلات الطبية وجميع الاجنحة الطيبة.

نريد إصلاحات ملموسة في الإدارة العامة والمحاكم والتعليم والصحة المهنية والمستشفيات والبنية التحتية التي في أزمة خانقة وبالخصوص في شمال والشرق والجنوب المملكة.

تارجيست تناديكم بالإصلاحات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الله الوطن الملك
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16 - جواد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:41
من أهم أسباب الفقر كذلك ..ضعف الأجر في القطاع الخاص....تجد شركة عملاقة خاصة و تستخدم عمال بأجر زهيد ..او تجد طبيب او مصحة خاصة و تستخدم اشخاص بثمن جد بخس بينما تجني الملايين ...يجب أن تتدخل الدولة..لفرض على هؤلاء أجور معقولة..لأن القطاع الخاص يستفيد من تضخم اليد العاملة و بالتالي أجور جد متدنية....
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17 - بهالي في بﻻدي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:43
لو كانت هناك عدالة اجتماعية وسياسية ،لتحسن ظروف كثيرا من فقراء اليوم، اراضي انتزعت من أصحابها بالقوة وغالبيتهم بﻻ دخل !! او بثمن بخس !! اختﻻﻻت في مشاريع استثمارية !! عدم المحاسبة ، والمتابعة، التهرب الضريبي، الرشوة، استغﻻل الوظيفة للمصلحة الشخصية، نقايات واحزاب هاشة ، اكل عليها الدهر ولم يشرب!! حكومة ، ﻻ طموحات وﻻ برامج جادة !! وﻻ تحسن اﻻ التطبيل والتسفيق!! وامنيتها الوحيدة للخروج من عنق الزجاجة ( الله اجب شتا )
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18 - HASSAN الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:44
طبعا نحتل ذيل الدول فيما يخص الفقر سواء المادي او الصحي او التعليمي لان ثروة البلد تقتسمها فئة معينة ومعروفة ويسمون انفسهم مغاربة اما البقية فتستعمل فقط كورقة للانتخابات وللحصول على المساعدات الخارجية والديون من البنك الدولي
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19 - السايسي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:46
كبف ومن ومتى اسئلة للقضاء على الفقر .والى من يتسابقون للتعليق هنيئا لمافيا المحروقات التي سنت ثمن للمحروقات بكل دهاء واعلنت انها تراجعت الاثمان ب22 سنتيما اي الكازوال 9د و67 سنتيما علما وكما نشر انه لما رفع الدعم كان برميل النفط من 54 الى 56 د برنت 60و62وثمن الكازوال ب7 د وسنتيمات ولمابلغ 76 و79د برنت 80 برنت 86و89 لتر الكازوال ب 9دو80 سمتيما وتدكرو لما تراجع البرميل الى 50دوبرنت56 صرح من وكل له حماية المستهلك انه يصعب التراجع لان السوق العالمي متقلب وننتظر الاستقرار واي استقرار ومن حوالي 4 اشهر والثمن يتراجح مابين 52و60برنت 57و61 واليوم بالضبط53دبرنت57 اي اقل مما كان عليه عند رفع الدعم والله منكر والتنراع ب 22 سنتيم والان اكيد ان لاسمير اغلقت بفعل فاعل لتبرير الزيادات ان الاسيراد يكون بعد التكرير فالله ولي المظلومين ومنتقم من الظالمين لك الله بامستضعف
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20 - المزابي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:47
الفقير هو من يخلق الفقر عندما يصوت على برلماني أمي أو مستشار أمي مقابل بعض الدريهمات.
فيبقى مزلوطا ويصبح الاخر غنيا.
هذا لا يعني أن الدولة غير مسؤولة عن الفقر ...
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21 - التغيير الأحد 20 أكتوبر 2019 - 15:50
المجتمع عبارة عن جسد والإدارة تشكل قلبه إن فسدت فسد الجميع ولن يتغير الحال إلا بعد تغيير النفس لخير.
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