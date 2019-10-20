مختصون: الهشاشة تؤدّي إلى الإدمان على المخدرات

هسبريس من الرباط

قال مشاركون في مؤتمر حول الإدمان، أمس السبت في مدينة طنجة، إن العديد من العوامل السوسيو اقتصادية، لاسيما الهشاشة الاجتماعية، "تجعل المغرب أكثر عرضة لمسألة تعاطي المخدرات". وجاء ذلك خلال الدورة الثانية للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية المغربية لمحاربة الإدمان تحت شعار: "الإدمان في مفترق طرق التخصصات الأخرى".

وأوضح جلال التوفيق، مدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان ومدير مستشفى الرازي بسلا، أنه على غرار البلدان الأخرى يواجه المغرب عدة مشاكل ترتبط بتعاطي المخدرات، مشيرا إلى ضرورة اعتماد آليات فعالة لحماية المجتمع، لاسميا فئة الشباب، من جميع أنواع المخدرات.

وأوضح التوفيق أن المغرب يتوفر على العديد من مخططات العمل، إضافة إلى تبنيه رؤية استراتيجية في المجال، معربا عن أسفه لقلة الموارد البشرية المؤهلة في مجال الإدمان. ودعا إلى جعل الإدمان تخصصا طبيا قائما بذاته لاستقطاب المزيد من المهنيين إلى هذا التخصص.

وخلص مدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان إلى أن المرصد مدعو إلى القيام بالمزيد من الدراسات حول مسألة الإدمان داخل المجتمع المغربي من أجل تكييف مخططات العمل الوطنية مع الساكنة.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية المغربية للإدمان وأستاذة علم النفس والإدمان بكلية الطب والصيدلة بالرباط، فاطمة العمر، إن هذا المؤتمر "يهدف إلى التحسيس وتقييم استهلاك المخدرات من أجل التدخل مبكرا وبأفضل طريقة ممكنة، ومن أجل التوجيه والرعاية لتجنب المضاعفات التي يسببها تعاطي المخدرات على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للمعنيين بالأمر".

والتأم خلال أشغال هذا المؤتمر مختصون وفاعلون من المجتمع المدني وأساتذة مسؤولون بوزارة الصحة للقيام بمقاربة شمولية تدمج كافة جوانب تناول المخدرات في أبعادها السوسيو اقتصادية والعلاجية. ويتضمن برنامج هذا المؤتمر تنظيم ورشات تتطرق إلى مواضيع تهم "الانفعال في قلب الإدمان"، و"الأمعاء، عقلنا الثاني: دور الأحياء المجهرية في الإدمان"، و"الاندفاع: عامل خطر في مسألة الإدمان".