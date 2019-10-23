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مشروع "مالية 2020" يفتح الصدام بين النقابات ورئيس الحكومة

مشروع "مالية 2020" يفتح الصدام بين النقابات ورئيس الحكومة
هسبريس – نور الدين إكجان
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:00

بقليل من الحماس، رافقت مختلف المركزيات النقابية نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2020، في شقه المرتبط بالقطاعات الاجتماعية؛ فعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، استكانت حدة "الانتقادات" إلى "برودة" القانون، وسلكه نفس مسار الاعتمادات المرصودة للسنوات الماضية، على مستوى عديد القطاعات.

ودون جديد استثنائي، احتفظت وزارة التربية الوطنية بـ49.578.655.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و15.957.583.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة؛ كما تحصل موظفو وأعوان وزارة الصحة على 10.908.500.000 درهم للأعوان والموظفين، و4.426.070.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

غير كافية

عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن "الحكومة من حيث الشكل قامت باستدعاء النقابات للتشاور بخصوص الميزانية؛ لكنها لم تمكن أحدا من المعطيات، إلى غاية مداخلة وزير المالية"، مسجلا أن "المركزية قامت بإعداد مذكرة مطلبية تهم القطاعات الاجتماعية داخل قانون المالية".

وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الميزانيات المرصودة للاستثمار والتشغيل سيجري إصدار مواقف بخصوصها"، مشددا على أن "النقابة ترحب بـأي فكرة لمحاربة البطالة المستشرية"، مطالبا بـ"إنشاء صندوق خاص بالمشاريع التنموية ذات الوقع المباشر على المواطنين".

وأوضح القيادي النقابي أن "الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية بالقانون غير كافية؛ فالخصاص الاجتماعي كبير جدا"، مؤكدا أن "الأمر غير مرتبط بالمال؛ بل بالحكامة. فعلى مدار السنوات، تدشن وتعلن مشاريع لكن يتم ابتلاعها"، موردا أن "البلاد بحاجة ماسة إلى إصلاح إداري حقيقي".

وأشار الزاير إلى أن "البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة للشباب المغربي، ما يستوجب التدارك بسرعة"، مشددا على "ضرورة فتح أوراش كبرى، وتدبير سبل إيجاد الاستثمارات"، مسجلا أن "العجز قائم والخدمات الاجتماعية تمضي نحو مزيد من الانحدار".

المشاكل تتوسع

نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال إن "عدد مناصب الشغل التي أحدثها مشروع قانون المالية لسنة 2020 تظل غير كافية بالمطلق. كما أن اعتماد التوظيف بالعقدة لا يزال قائما في قطاع التعليم، وقد برز ذلك بشكل جلي من خلال فصل مناصبه عن الوظيفة العمومية".

وأردف سليك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون سيعزز المشاكل الاجتماعية"، مشددا على أن "مراقبة مدى تنفيذ المضامين الواردة بالقانون شبه مستحيلة، خصوصا أن الحكومة تعتمد على 400 مفتش شغل في المغرب، ومن الصعب أن يتابع هذا العدد كل القطاعات الحكومية".

وأوضح الفاعل النقابي أن "المناصب المخصصة لقطاع الصحة ضعيفة جدا، مقارنة مع حجم الخصاص القائم"، مطالبا الحكومة بـ"ضرورة الاستجابة للمطالب التي ترفعها جيوش المعطلين الموجودة في مختلف التخصصات بما فيها التكوين المهني"، منتقدا "عدم تدقيق القانون بشكل تفصيلي في صرف الميزانية على مستوى القطاعات الحكومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حسن الغنيمي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:19
.زمن التقشف هذا لكن مع بقاء البدخ و التبدير و المال السايب و كثرة القصور في الداخل و الخارج و كأننا في العصور الغابرة...لا بد من تحكيم قواعد الحكم الرشيد السليم المنطقي الديموقراطي...كيف يعقل التقشف بلا محاسبة بلا مراقبة شعبية؟ التقشف فقط على الضعفاء و الطبقة المتوسطو او ما تبقى منها؟ علاش الاستمرار في الكماليات و البدخ و التي جي في و موازين و شراء الاسلحة فقط لاداء الجزية لقوى الاستكبار و الاستعمار علاش؟ الا تكفي حماية الشعب؟ الشعب كافية لحماية دولته و قيمه و لغته و تارخه و عرضه افضل من افتك الاسلحة التي يمكن شراءها من الاعداء (اعداء في الاقتصاد و التجارة و انتاج الرمزية الخ الخ)
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2 - رشيد المنياري الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:21
بعض النقابات التي تدعي أنها هي الأكبر لا تمثل هي وباقي النقابات حتى 3% من عموم الشغيلة، فكيف لها أن تسمح لنفسها بالحديث باسم الأغلبية الساحقة.
هذه النقابات فاقدة للمصداقية والشرعية التمثيلية ولذلك وجب تنزيل قانون النقابات على وجه السرعة من أجل القطع مع هذه الفوضى التي تعرقل البناء الديمقراطي السليم الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله.
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3 - said الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:22
مسرحية مكشوفة.وسيئة الاخراج.اين هي النقابات.هده النقابات التي تدعي الصدام مع الحكومة هي من صوتت على قانون افساد التقاعد وليس إصلاحه واخدت المقابل. لا نثق لا في احزاب ولا نقابات.كلشي بايع الماتش
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4 - صنع في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:22
معامل كثيرة اغلقت بسبب استهلاك المغاربة لسلع الشينوا,تركيا,اسبانيا,مصر,تونس………. باغين الخدمة استهلكو ما تصنعون
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5 - abdo الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:29
السلام عليكم
السؤال المباشر ماذا عن الزيادات الثي تحدثت عنها الحكوم بالنسبة للموضفين 500 درهم (200..200..100) شملة البعض والبعض لم يستفد منها
وشكرا
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6 - عبدو عبدالله الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:35
الصدام قوي بين الحكومة والنقابات لان الكعكة لذيذة وكل طرف يريد الفوز بأكثر نصيب والشعب هو الضحية لا استثمارات لا معدل البطالة نقص لا ضرائب نقصات. لا مديونية انخفضت. غادين بينا للإفلاس. رآه غير كل جهة كتجر الجمر لخبزتها والسلام مكين غير المصلحة الزبونة والمحسوبية هد لبلاد
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7 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:38
اعتقد ان لافرق بين الحكومة والنقابات كانهما وجهان لعملة واحدة الكل يساند الاخر للبقاء والتشبت بالمناصب على حساب الطبقة الكادحة النقابات تقول انها تدافع عن المنخرطين في كل نقابت والغير المخرطون من يدافع عن حقوقهم
المسؤولون في بلادنا لاتهمهم المصلحة العامة اكتر مما يهتمون بالمصلحة الخاصة الكل يلغي بلغاه لاحولة ولا قوت الا بالله العلي القدير
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8 - HASSAN الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:39
ما يهم النقابات هو نصيبها من الكعكة كما هو الامر باخوانهم في الاحزاب
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